VAKULA UPOZORAVA: ‘Bit će sunčano i vruće, nekima i zabrinjavajuće’; A onda stiže poznata promjena – moguće je i olujno nevrijeme

Potkraj utorka u unutrašnjosti se povećava vjerojatnost za pljuskove, a kiša, često u obliku pljuskova s grmljavinom, bit će češća u srijedu, kada lokalno može biti i obilnije kiše. Malo će i osvježiti, ali ne zadugo

Kako za HRT navodi meteorolog Zoran Vakula, ni početkom tjedna nema značajne promjene – prevladavat će sunčano i vruće, ponegdje uz opasnost od toplinskog vala koji može utjecati na zdravlje, ali diljem Hrvatske ne i stabilno. Mogućnost gdjekojeg pljuska i grmljavine postojat će uglavnom u gorju, unutrašnjosti Dalmacije i Posavini. Nakon umjerene bure, mjestimice i jake, zapuhat će maestral.

“Još nestabilnije će biti od potkraj utorka, te vjerojatno ponajviše tijekom srijede, kada će pljuskova s grmljavinom biti u mnogima krajevima unutrašnjosti, pa i ponegdje na Jadranu, osobito sjevernom. Mjestimice je opet moguće i olujno nevrijeme. Pritom će sredinom tjedna u mnogim krajevima biti manje vruće nego na njegovom početku, te vjerojatno i kraju”, navodi Vakula za HRT.

Ponedjeljak: Većinom sunčano i vruće, ali ne i sasvim stabilno

Detaljniju prognozu po područjima za HRT je pripremila Dunja Plačko-Vršnak, dipl. ing. iz Sektora za vremenske i pomorske analize i prognoze DHMZ-a.

“U ponedjeljak će u Slavoniji, Baranji i Srijemu prevladavati sunčano, ujutro uz mogućnost kratkotrajne magle. Od sredine dana, uz umjeren i jak razvoj oblaka, mjestimice su mogući pljuskovi i grmljavina, uglavnom u slavonskom gorju te u Posavini. Bit će vruće, temperatura će dosezati 32 °C. 31 ili 32 °C bit će i u središnjoj Hrvatskoj, gdje će prevladavati sunčano, uz umjeren razvoj oblaka. Najniža temperatura između 17 i 20 °C. Još svježije će tijekom noći i jutra biti u Gorskom kotaru i Lici. Manje ugodna noć, kad je o temperaturi riječ, bit će na sjevernom Jadranu, uglavnom između 22 i 26 °C. Danju pretežno sunčano i vrlo toplo, na moru i vruće, a uz jači razvoj oblaka u gorju se ne može isključiti mogućnost za poneki lokalni pljusak. Uz obalu će u noći i ujutro puhati slaba do umjerena bura, danju jugozapadni i sjeverozapadni vjetar”, navodi Dunja Plačko-Vršnak.

Dodaje kako će dnevna cirkulacija biti na srednjem Jadranu – ujutro bura, danju vjetar s mora, uz uglavnom sunčano vrijeme. U unutrašnjosti Dalmacije poslijepodne postoji mogućnost za pokoji lokalni pljusak. Bit će vruće, a i noć će na moru biti vrlo topla, pa će postojati velika opasnost od toplinskog vala koji može djelovati na zdravlje.

Vrućina nakon tople noći bit će i na jugu Hrvatske, uz većinom sunčano vrijeme. U dubrovačkom zaleđu, uz umjeren razvoj oblaka, ne može se isključiti mogućnost ponekog pljuska. U noći i ujutro uz obalu će puhati slaba do umjerena bura, danju jugozapadni, prema otvorenome sjeverozapadni vjetar, uz malo do umjereno valovito more.

Od utorka nestabilnije…

“Potkraj utorka u unutrašnjosti se povećava vjerojatnost za pljuskove, a kiša, često u obliku pljuskova s grmljavinom, bit će češća u srijedu, kada lokalno može biti i obilnije kiše. Malo će i osvježiti, ali ne zadugo, jer će već u četvrtak biti sunčanije i ponovno u mnogim krajevima vruće. Na Jadranu pretežno sunčano i vruće, uz tople ili vrlo tople noći. U srijedu nestabilno, osobito na sjevernom dijelu uz pljuskove i grmljavinu, a poneki pljusak moguć je i u Dalmaciji. Uz obalu će u noći i ujutro puhati slaba do umjerena bura, danju vjetar s mora”, prognozirala je za HRT Dunja Plačko-Vršnak, dipl. ing. iz DHMZ-a.