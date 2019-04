VAKULA SRUŠIO SNOVE O PROLJEĆU: Ovaj ponedjeljak definitivno neće bit najgori dan u ovom tjednu, evo što stiže

Iako su meteorolozi najavljivali kako će ponedjeljak biti najkišovitiji i najhladniji dan ovog tjedna, situacije je gora od najavljene

Meteorolog HRT-a Zoran Vakula objavio je novu vremensku prognozu i najavio nestabilno i promjenjivo vrijeme, koje je, kako navodi, ipak razumljivo za travanj.

Kraj travnja inače baš ne donosi 30 centimetara snijega samo tijekom noći na Zavižanu, a padali su rekordi i u Poreču i okolici Pule – izmjerene su najveće znane travanjske dnevne količine oborine. Prema još neslužbenim podacima, 42,8 litara po četvornome metru u Poreču i čak 56,5 litre na pulskoj zračnoj luci.

Promjenjivo i nestabilno

Nestabilnosti neće prestati niti sljedećih dana, no ipak će ih biti znatno manje. Uz sve više sunčana vremena temperatura će zraka do petka ponovno rasti, no za vikend ponovno stižu loše vijesti jer ne možemo očekivati suho, sunčano niti toplo vrijeme. “Neće biti zadovoljni ni oni koji se tješe da je ovaj ponedjeljak nahladniji dan u ovom tjednu, kako je bilo najavljeno”, navodi Vakula.

Utorak će još biti relativno svježe s povremenom kišom. U istočnoj Hrvatskoj bit će umjereno i znatno oblačno. Povremeno će biti kiše, ponegdje i grmljavine, osobito u Posavini i na krajnjem istoku. Jutarnja temperatura zraka od 7 do 9 °C, a najviša dnevna između 13 i 15 °C.

Podjednake vrijednost bit će i u središnjoj Hrvatskoj, uz promjenjivo do pretežno oblačno vrijeme. Povremeno može pasti malo kiše, osobito ujutro te ponovno prema kraju dana.

U gorskim krajevima većinom oblačno, povremeno s kišom. Na sjevernom Jadranu djelomice sunčano, ponegdje uz mogućnost kratkotrajnog pljuska. Jutarnja temperatura zraka od 3 do 7 °C, uz obalu između 8 i 10 °C, a najviša dnevna od 10 do 13 °C, na moru između 14 i 16 °C.

U Dalmaciji će biti promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom, posebno u unutrašnjosti regije. . Jutarnja temperatura od 6 do 8 °C, uz obalu između 9 i 12 °C, a najviša dnevna između 14 i 17 °C.

Na jugu Hrvatske podjednake temperature, uz nestabilnosti, uz ćeste pljuskove i grmljavinu.

Sredina tjedna stabilnija, a onda opet pogoršanje

Sredina tjedna donijet će stabilnije, sunčanije i toplije vrijeme, no kraj tjedna ponovno donosi pogoršanje.

“U srijedu i četvrtak u unutrašnjosti djelomice sunčano i toplije, ali ne posve stabilno. Povremeno su mogući rijetki pljuskovi, koji će u četvrtak biti češći. Od petka oblačnije, mjestimice s kišom, koja za vikend može biti i obilnija, uz osjetan pad temperature zraka.

Na Jadranu u srijedu i četvrtak barem djelomice sunčano i toplije, uz samo rijetko moguće kratkotrajne pljuskove. Od petka promjenljivije, uz češće pljuskove, koji za vikend mogu biti i izraženiji, praćeni grmljavinom. Puhat će umjeren sjeverozapadnjak, a u četvrtak jugozapadnjak, koji će okrenuti na jugo, koje će u petak i subotu biti umjereno i jako. U nedjelju je na sjevernom dijelu sve vjerojatnija jaka i olujna bura”, prognozirao je meteorolog HRT-a.