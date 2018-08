VAKULA OTKRIO ŠTO NAS ČEKA IDUĆIH DANA: Stiže kratkotrajno osvježenje, a evo kada nam se vraćaju nesnosne vrućine

Današnji dan obilježit će pljuskovi i grmljavina, ponegdje i izraženije nevrijeme, ali noć će i dalje biti neugodna i sparna

Mnogima teško podnošljiva vrućina i sparina u kopnenom će području danas i sutra malo popustiti, a tijekom pretežno sunčanog vikenda ponovno će gotovo posvuda biti vruće. Pljuskovi su početkom novoga tjedna mogući, a u četvrtak i petak sigurno će ih biti, ponegdje i izraženijih – piše meteorolog Zoran Vakula u svojoj redovitoj vremenskoj prognozi za HRT.

Pljuskovi su mogući i na inače pretežno sunčanome Jadranu, gdje se nastavljaju i tople noći i vrući dani, a dodatne nevolje u četvrtak i petak može prouzročiti mjestimice jaka bura, podno Velebita i s olujnim udarima.

Pljuskovi na kopnu i mjestimična bura na Jadranu

U Slavoniji, Baranji i Srijemu danas će biti malo manje toplo nego u srijedu, uz najvišu temperaturu od 26 do 28 °C. No, opasnost od toplinskoga vala koji može utjecati na zdravlje i dalje će postojati zbog ponegdje tople noći. Možda još više od toga mnogima će smetati česti pljuskovi i grmljavina, a mjestimice je moguće i nevrijeme.

Podjednako nestabilno bit će i u središnjoj Hrvatskoj, uz manje sunčana vremena nego danas. Vrućih 30 °C moguće je malo gdje, a dojmu manje toplog vremena pridonijet će slab do umjeren sjeveroistočnjak. No, mnogima će vjerojatno ponovno noć biti neugodno topla i sparna. Tako neće biti u gorskim krajevima, gdje će i najniža temperatura biti oko 16 °C. U unutrašnjosti Istre samo malo viša, a na sjevernom Jadranu oko 25 °C.

Pljuskovi su gotovo sigurni u unutrašnjosti, a ponegdje su mogući i uz more, uglavnom na obali, dok će najviše sunčana vremena biti na otocima. Puhat će često umjerena, ponegdje i jaka bura, podno Velebita i s olujnim udarima, uglavnom u noći i ujutro te ponovno navečer.

EKSTREMNE VRUĆINE POGODIT ĆE DIJELOVE EUROPE, MOGUĆE TEMPERATURE IZNAD 45°C! Kakvo vrijeme čeka Hrvatsku?

Sutra nestabilno i bura, a na kopnu sunčano i vruće

Nakon malo slabije jutarnje bure, na srednjem će Jadranu zapuhati većinom umjeren maestral, navečer ponovno bura, pri čemu će more biti malo do umjereno valovito. Prevladavat će sunčano, ali uz više oblaka nego početkom tjedna. Najveća vjerojatnost za pljuskove i grmljavinu je u unutrašnjosti Dalmacije, a najmanja na zadarskom i šibenskom području, te osobito na otocima. Podjednako i na jugu, gdje će kiša i grmljavina na otocima najvjerojatnije izostati, ali ne i ponegdje na obali i zaobalju. Najniža temperatura oko 26 °C, u unutrašnjosti 20 do 23 °C, a najviša oko 33 °C.

I u petak su gotovo diljem kopnenog područja mogući pljuskovi i grmljavina, a za vikend će biti znatno stabilnije i sunčanije, te većinom vruće. Početkom novoga tjedna ponovno se povećava vjerojatnost za pljuskove.

Na Jadranu se nastavljaju i tople noći i vrući dani. I to pretežno sunčani, uz mogućnost ponekog pljuska uglavnom u petak na južnom dijelu. Na sjevernom će pak još i u petak bura uzrokovati ograničenja u prometu, nadajmo se ne i neke druge veće nevolje neupućenim turistima, naveo je Zoran Vakula u svojoj vremenskoj prognozi za HRT.

ISKUSNI METEOROLOG OTKRIO ČEKA LI NAS I DALJE KIŠOVITO LJETO: ‘Varljivi srpanj sve nas je iznenadio, a evo što prognoziram za kolovoz’