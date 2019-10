VAKULA OTKRIVA ŠTO NAS ČEKA OVAJ TJEDAN: Evo gdje će se temperature penjati i do 26 °C, ali u srijedu ipak stiže malo nevolja…

Sljedećih će se dana nastaviti većinom suho i barem djelomice sunčano vrijeme, te osobito do srijede iznadprosječno toplo

Visoke temperature u listopadu pozitivno su iznenadile mnoge, a osobito one koji vole izlete u prirodi, roštiljanje te uživanje na suncu. Reklo bi se da je bablje ljeto, a ono bi se moglo i zadržati. Kako prognozira HRT-ov meteorolog Zoran Vakula, i sljedećih će se dana nastaviti većinom suho i barem djelomice sunčano vrijeme, te osobito do srijede iznadprosječno toplo, u mnogim mjestima kao rijetko kada sredinom listopada.

Potkraj utorka i osobito u srijedu nevolje će vjerojatno biti malo češće jer će nam se iz zapadne Europe približavati, i uz put slabjeti, frontalni poremećaj pa će tlak samo lagano padati, a jugozapadnjak i jugo malo pojačati. Tijekom srijede će u mnogim mjestima padati kiša, ponegdje i u obliku pljuskova s grmljavinom, posebice na Jadranu i područjima uz njega. No, samo prolazno i kratkotrajno jer će već u četvrtak i petak ponovno prevladavati suho i sunčano, a od vikenda će se pak opet povećati vjerojatnost mjestimične kiše, prognozira Vakula.

U ponedjeljak temperature do 26 stupnjeva

U ponedjeljak će u Slavoniji, Baranji i Srijemu prevladavati sunčano, ponegdje s umjerenom naoblakom, a ujutro mjestimice i maglom, najavljuje dipl. ing. Tomislav Kozarić. Najniža jutarnja temperatura između 7 i 12 °C, a najviša dnevna od 23 do 25 °C. U središnjoj Hrvatskoj djelomice sunčano, uz uglavnom slab jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura oko 24 °C, a jutro manje svježe od nedjeljnog, lokalno i s kratkotrajnom maglom.

Mjestimične jutarnje magle može biti i po kotlinama Like, te u unutrašnjosti Istre i na sjevernom Jadranu. I dalje će ovaj dio Hrvatske imati najviše oblaka, ali zadržat će uglavnom suho. Vjetar slab, u Gorskome kotaru do umjeren jugozapadni. Temperatura zraka bez veće promjene. U Dalmaciji djelomice sunčano, prema jugu i pretežno, a uglavnom u njezinoj unutrašnjosti ujutro ponegdje magla. Vjetar slab, a more većinom mirno. Jutarnja temperatura između 12 i 17 °C, u unutrašnjosti ponegdje i niža, a danju većinom između 24 i 26 °C.

Na jugu Hrvatske prevladavat će sunčano vrijeme, uz slab sjeverozapadni vjetar u poslijepodnevnim satima te ponegdje malo valovito more. Temperatura zraka danju će biti većinom od 24 do 26 °C, a ujutro od 11 u zaobalju do 17 °C na obali.

I u ostatku tjedna bablje ljeto

Na kopnu u utorak, na istoku i u srijedu, pretežno sunčano, ujutro mjestimice s maglom. A u srijedu poslijepodne na zapadu oblačnije i ponegdje kiša. U četvrtak uglavnom suho i barem djelomice sunčano. Vjetar većinom slab, a u utorak će na sjeverozapadu i u gorju zapuhati umjeren jugozapadnjak. Danju prvo još malo toplije, a od srijede temperatura malo niža, ponajprije na zapadu. No zadržat će se toplije od prosjeka.

Iznadprosječno toplo ostaje i na Jadranu, pogotovo u prvom dijelu tjedna u Dalmaciji, gdje će biti sunčanije nego na sjevernom Jadranu. U srijedu prolazno jače naoblačenje s kišom i grmljavinom, najčešće i najprije na sjevernom Jadranu. U utorak i srijedu računajte i na jugo, ponegdje i jako, te valovitije more, a u četvrtak razvedravanje i okretanje vjetra na sjeverozapadnjak, a od petka ponovno raste vjerojatnost za kišu. Temperatura zraka neće se znatnije mijenjati., prognozirao je za HRT Tomislav Kozarić, dipl. ing. iz DHMZ-a.