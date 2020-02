VAKULA OTKRIO ŠTO NAS ČEKA: ‘Sredinom tjedna najobilnija kiša, a moguć je i snijeg u nizinama. Promjene neće biti dobre za osjetljive…’

Sredinom tjedna postojat će vrlo velika vjerojatnost za snijeg, a potkraj srijede i u noći na četvrtak i u nekim je nizinama moguća poneka pahulja, pa i više njih

Veljača se bliži svome kraju, ožujak vreba iza ugla, a posljednji tjedan ove iznimne veljače bit će iznadprosječno topao za ovo doba godine. HRT-ov meteorolog Zoran Vakula prognozira da će tjedan biti i promjenjiv te relativno vjetrovit pa tako najavljuje da će kiša padati u većini Hrvatske i da će biti najobilnija sredinom tjedna. Tada je u gorju i vrlo velika vjerojatnost snijega, a potkraj srijede i u noći na četvrtak i u nekim je nizinama moguća poneka pahulja, pa i više njih.

A nakon oborina slijedi razvedravanje i jutarnji temperaturni “minusi”, u gorju i zamjetniji, uglavnom potkraj četvrtka i u petak. No, već od petka je sve vjerojatnija nova južina, zatopljenje, kiša, prognozira Vakula. Ovakvo vrijeme nije novost za veljaču, ali promjene vremena će nepovoljno utjecati na osjetljive osobe jer će i biometeorološke prilike često biti nepovoljne. Prvo zbog južine i zamjetnog pada tlaka koji će trajati od kraja ponedjeljka do srijede.

Ponedjeljak većinom suh i relativno topao

Detaljniju prognozu po područjima za sljedeće dane za HRT je pripremila dr. sc Petra Mikuš Jurković iz Sektora za vremenske i pomorske analize i prognoze DHMZ-a. U ponedjeljak će u Slavoniji, Baranji i Srijemu slabe mjestimične kiše biti uglavnom u prvom dijelu dana. Jutro će biti neuobičajeno toplo, a popodne uz više sunčanih razdoblja najviša temperatura oko 12 °C. Mjestimice će puhati umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar.

U središnjoj Hrvatskoj pak sjeveroistočni, uz također oblačniji prvi dio dana, a malo kiše ponegdje može pasti ujutro, većinom na sjeveru. Jutarnja temperatura između 6 i 8 °C, a popodnevna od 12 do 14 °C. Danju će podjednako relativno toplo biti i u gorju, a na obali sjevernog Jadrana temperatura će porasti i do 17 °C. Vjetar uglavnom slab, samo u gorju u noći još umjeren jugozapadni, a danju sjeveroistočni. Oblaka će biti više ujutro, kada na širem riječkom području postoji mogućnost i za pokoju kišnu kap.

U Dalmaciji sunčano i danju ugodno toplo, ujutro duž obale ponegdje burin, zatim slab vjetar promjenjiva smjera. Dok će jutro u unutrašnjosti još biti prohladno, na obali uglavnom temperatura od 7 do 9 °C, a najviša dnevna između 15 i 17 °C. Podjednake vremenske prilike bit će i na jugu Hrvatske – sunčanih sati mnogo, a temperatura vjerujem mnogima ugodna, do 17 °C. Uz slab vjetar i more će biti mirno ili malo valovito.

U nastavku tjedna u nekim dijelovima zemlje mogao bi pasti snijeg

Na kopnu u nastavku novoga tjedana promjenjivo vrijeme. U vjetroviti utorak slabe kiše bit će ponajprije u gorju, a u srijedu oborina će biti česta, lokalno i obilnija. S padom temperature prema večeri i u noći na četvrtak u gorju je moguć i snijeg. Četvrtak donosi smirivanje vremena, a slabe oborine bit će još na istoku i u unutrašnjosti Dalmacije. Prema kraju tjedna s jugozapadnjakom opet raste vjerojatnost za mjestimičnu kišu.

U utorak na Jadranu jugo u jačanju, a malo kiše moguće je na sjevernome dijelu. Glavnina kiše past će u srijedu, mjestimice i izraženije, praćene grmljavinom. Bit će vjetrovito, uz povremeno jak i vrlo jak jugozapadnjak i oštro. U četvrtak će okretati na sjeverozapadnjak, nakratko i buru, a sa sjevera će se razvedravati. No već od petka s jugom ponovno nestabilnije, prognozira Petra Mikuš Jurković iz DHMZ-a.