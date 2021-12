Za Božić će u Hrvatskoj prevladavat oblačno povremeno s kišom, na sjevernom Jadranu i u gorskoj Hrvatskoj lokalno i obilnijom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, na udare mjestimice i jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar, potkraj dana na sjevernom dijelu zapadni i sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 6 do 9, ponegdje u Dalmaciji i malo viša, a najviša dnevna uglavnom između 10 i 15 °C.

Zahladnjenje tek u ponedjeljak

"I blagdan svetog Stjepana obilježit će povremena kiša. U većini unutrašnjosti zapuhat će umjeren sjeverni vjetar pa će u drugom dijelu dana te u ponedjeljak ujutro uz zahladnjenje rasti vjerojatnost i za mjestimice malo snijega, uglavnom u sjeverozapadnim i zapadnim krajevima. U utorak umjereno do pretežno oblačno, uglavnom suho i hladnije.

Na Jadranu u nedjelju i dalje pretežno oblačno, povremeno s kišom koja mjestimice može biti obilna. Od ponedjeljka promjenljivo, kiša uglavnom u Dalmaciji, a sunčana su razdoblja vjerojatnija na sjeveru. Umjereno jugo i jugozapadnjak, u ponedjeljak na sjeveru prolazno bura, u utorak i sjeverozapadnjak.", prognozirala je za HRT Dunja Plačko-Vršnak, dipl. ing. iz DHMZ-a.

Tek svaki četvrti Božić je bijeli

Kada bi konačno mogao pasti snijeg, za Jutarnji je komentirao Zoran Vakula. „Zatopljenje u ovo doba godine prilično je česta pojava za koju su meteorolozi odavno "okrivili" Božićnu ciklonu“, kaže i dodaje kako za razliku od mnogih drugih klimatskih promjena, za Božić bez snijega nije krivo globalnog zagrijavanja.

„ Prema analizi koju sam radio 2014. godine, može se zaključiti kako je učestalost bijelog Božića u nizinama unutrašnjosti "samo" između 20 i 25 posto, što znači da je u prosjeku jedva svaki četvrti Božić bijeli - u smislu postojanja snježnog pokrivača ili padanja snijega.

Najnovija ovotjedna analiza stručnjaka DHMZ-a upućuje na sličan zaključak. Na sedam meteopostaja sjeverne Hrvatske od 1961. je snježni pokrivač deblji od jednog centimetra zabilježen "samo" između 15 i 30 posto.“, rekao je. Ali nada za snijeg kasnije, postoji.

Sigurno će ga biti, samo je pitanje koliko

„ Kao i dosad, imat ćemo i toplijih i hladnijih razdoblja, ali srednja temperatura zraka za razdoblje od prosinca do veljače i ove bi godine najvjerojatnije mogla biti barem oko prosječne iz razdoblja od 1991. do 2020. Naravno, riječ je o vjerojatnosnoj prognozi. U stvarnosti se može dogoditi i nešto u prognozi malo vjerojatno. I to ne znači da ne treba čuvati slaninu za podmazivanje saonica. Prosječno topla, pa i toplija zima ne znači da neće biti snijega. Gotovo sigurno će ga biti, ali ne može se prognozirati je li riječ o količini koju neki priželjkuju ili od kakve strahuju“, zaključuje.