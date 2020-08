VAKULA OTKRIO KAKVO NAS VRIJEME ČEKA ZA VELIKU GOSPU I U DANIMA POSLIJE: ‘Mala je vjerojatnost za stabilno vrijeme…’

Ponegdje je moguće i nevrijeme. U blagdansku subotu nestabilno će biti u većini Hrvatske i pritom u sjevernim krajevima i malo manje toplo, a već od nedjelje opet toplije, početkom novoga tjedna uglavnom i vruće

I u petak će na južnom i srednjem Jadranu prevladavati sunčano i vruće, a u sjevernijim će krajevima biti oblačnije i promjenjivije, osobito poslijepodne uz čestu kišu, većinom u obliku pljuskova s grmljavinom. Ponegdje je moguće i nevrijeme. U blagdansku subotu nestabilno će biti u većini Hrvatske i pritom u sjevernim krajevima i malo manje toplo, a već od nedjelje opet toplije, početkom novoga tjedna uglavnom i vruće. No, i dalje je vrlo mala vjerojatnost za dugotrajnije suho i stabilno vrijeme diljem Hrvatske”, navodi za HRT meteorolog Zoran Vakula.

U petak će u istočnoj Hrvatskoj biti znatno nestabilnije nego u četvrtak, osobito u drugom dijelu dana s mjestimičnim pljuskovima s grmljavinom, a moguće je i nevrijeme. Uz tiho ili slab vjetar jutro će opet ponegdje biti maglovito, temperature 18, 19 °C, a poslijepodne će najviše biti oko 31 °C.

I u središnjoj će Hrvatskoj biti iznadprosječno toplo, gdjegod i vruće, ali manje nego u četvrtak, te također promjenjivo, posebice poslijepodne i navečer uz povremenu kišu i grmljavinu, a velika je vjerojatnost i lokalnog nevremena.

Zbog magle vidljivost može biti smanjena i na samo 200 metara

Podjednako i u gorju, dok su na sjevernom Jadranu neverini manje vjerojatni, ali se ne smiju zanemariti, osobito u Istri i na riječkome području. Bit će razmjerno toplo, uz more i u unutrašnjosti Istre danju većinom i vruće, i to ponegdje nakon već 10. tople noći u nizu. Uz slab do umjeren jugozapadni vjetar i jugo more mirno i malo valovito, a vidljivost ponegdje zbog magle može biti smanjena i na samo 200 metara. I na srednjem Jadranu je u noći i ujutro mjestimice moguća magla, a pljuskovi i grmljavina poslijepodne u unutrašnjosti Dalmacije. No, prevladavat će sunčano i vruće, uz more nakon još jedne tople noći – u Splitu, Hvaru i Komiži, primjerice, 14. ovoga mjeseca.

Na jugu Hrvatske taj niz je kraći, ali to mnogima ne umanjuje težinu nedostatka noćnog osvježenja i opasnost od toplinskog vala koji može utjecati na zdravlje. Danju će biti vruće, uz malo ili nimalo oblaka, te uz slab vjetar i more mirno ili malo valovito.

Nestabilno će u mnogim kopnenim krajevima biti i u malo manje toplu subotu, a ponovno sunčanije u topliju nedjelju te ponovno većinom vruć ponedjeljak, kada su pljuskovi mogući samo rijetko, uglavnom u gorju. I na većini Jadrana u subotu može biti pljuskova s grmljavinom, ponegdje i neverinima, a u nedjelju još uglavnom na sjevernom dijelu. Uz većinom slab vjetar temperatura se neće znatnije mijenjati pa će noći i dalje biti tople, a dani vrući, navodi Vakula za HRT.