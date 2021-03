VAKULA OTKRIO KADA STIŽE TOPLIJE VRIJEME: Za dijelove Hrvatske je izdan narančasti i crveni Meteoalarm

‘Posljednjih tjedan dana srednja temperatura ponegdje je među desetak najnižih za ovo doba godine pa sada možemo reći da smo imali i još imamo svojevrsnu zimu u proljeću’

Govoreći o hladnom ožujku, koji i nije toliko hladan koliko se čini, meteorolog HRT-a Zoran Vakula u razgovoru za Slobodnu Bosnu najavio je dolazak pravih proljetnih temperatura.

“Nakon što smo u prvoj i trećoj trećini veljače imali svojevrsno proljeće u zimi, s temperaturom znatno iznad prosjeka, ponegdje čak i rekordnom u znanoj povijesti mjerenja – o čemu sam već više puta pisao u internetskom Meteokutku HRT-a – ožujak je razočarao mnoge koji su se nadali nastavku te neuobičajene topline. No, iako nekima ovaj ožujak djeluje jako hladno – i nije. Osim, naravno, posljednjih tjedan dana, čija je srednja temperatura ponegdje među desetak najnižih za ovo doba godine pa sada možemo reći da smo imali i još imamo svojevrsnu zimu u proljeću”, rekao je Vakula.

No, dodaje Vakula, preliminarne analize srednje temperature zraka od 1. do 21. ožujka upućuju na većinom prosječnu ili samo malo nižu temperaturu, ‘blage’ ili male ‘minuse’ u odnosu na prosjek posljednjih 30 godina, od 1991. do 2020. godine. “A valja naglasiti da je to najtoplije 30-godišnje razdoblje od sredine 19. stoljeća, od kada postoje instrumentalna mjerenja na našim prostorima. Ako se uspoređuje, primjerice, s razdobljem od 1961. do 1990. godine – srednja temperatura zraka u prva tri tjedna ovoga ožujka u mnogim je mjestima čak viša od srednjaka”, ističe Vakula.

Osjetno toplije u nastavku tjedna

“I na Svjetski dan voda – 22. ožujka i na Svjetski meteorološki dan – 23. ožujka u većini krajeva i u srijedu još će biti razmjerno hladno, a u nastavku tjedna i mjeseca bit će osjetno toplije, od sljedećeg vikenda uz temperaturu zraka u nekim mjestima vjerojatno i oko 20 °C”, kaže Vakula.

Krunoslav Mikec, dipl. ing. iz DHMZ-a, u detaljnijoj prognozi za HRT najavio je kako će u prvom dijelu ponedjeljka u istočnim područjima Hrvatske biti dosta oblaka uz mjestimičan slab snijeg. Poslijepodne sunčanije. Puhat će umjeren, na udare mjestimice jak sjeverni vjetar, uz koji će najviša temperatura biti od 5 do 7 °C. Ujutro pak malo niža od 0 °C.

U središnjoj Hrvatskoj jutarnja uglavnom oko 0 °C, a dnevna između 6 i 9 °C. Bit će promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, uglavnom u noći i ujutro ponegdje uz lepršanje pahulja snijega, te vjetrovito s umjerenim, mjestimice jakim, moguće i olujnim sjevernim i sjeveroistočnim vjetrom.

Osjetan vjetar

Na osjetan vjetar treba računati i u gorskoj Hrvatskoj te osobito na sjevernom Jadranu, gdje će puhati umjerena i jaka bura, lokalno i olujna, s orkanskim udarima. More pritom umjereno valovito i valovito. Na obali i otocima uglavnom sunčano, a u Lici i Gorskome kotaru uz povremeno više oblaka mjestimice malo snijega koji je nošen burom moguć i ponegdje na obali, kao i u nedjelju. Dnevna temperatura na sjevernom Jadranu od 9 do 12 °C, a u gorju 2 do 4 °C.

Na srednjem Jadranu većinom malo hladnije nego u nedjelju, uz jači vjetar, odnosno nerijetko uz jake i olujne udare bure. Prevladavat će sunčano, osobito na otvorenom moru i na otocima te mjestimice u Zagori uz prolazno umjerenu pa i povećanu naoblaku.

Promjenjivo oblačno na krajnjem jugu Hrvatske, samo rijetko uz mogućnost za malo kiše u prvom dijelu dana. Bit će vjetrovito, s burom koja će na udare biti jaka i olujna. Najviša dnevna temperatura od 9 do 12 °C

U nastavku tjedna mirnije i toplije

U danima koji slijede postupno smirivanje vjetra, uz dosta sunca. No u srijedu na kopnu oblačnije uz mjestimice malo kiše, ponegdje i snijega, uglavnom na istoku te u Lici. Dnevna temperatura malo će porasti, osobito u četvrtak, no jutarnje vrijednosti još će ponegdje biti negativne, posebice u utorak.

Na Jadranu u utorak još jaka, na udare olujna bura, slabjet će prema kraju dana, potom od srijede ponegdje okrenuti na sjeverac i sjeverozapadnjak. Prevladavat će sunčano, a od sredine tjedna malo toplije, prognozirao je za HRT Krunoslav Mikec, dipl. ing., iz DHMZ-a.

Narančasto i crveno upozorenje Meteoalarma

Prognostičari Državnog hidrometeorološkog zavoda izdali su za 22. ožujka narančasto upozorenje za područje riječke regije, Kvarnera i Kvarnerića i sjeverne Dalmacije te crveno upozorenje za Velebitski kanal.

Na području riječke regije očekuje se olujna bura, podno Velebita mogući su orkanski udari s najjačim udarima vjetra do 145 km/h. Budite spremni na poremećaje, oštećenja konstrukcija i rizik od ozljeda zbog iščupanih stabala, polomljenih grana te letećih krhotina. Moguć je prekid prometa i prekid opskrbe električnom energijom.

Na području Kvarnera i Kvarnerića očekuje se jaka, ponegdje olujna bura s najjačim udarima vjetra do 100 km/h. Očekujte i budite pripravni za olujne brzine vjetra u kombinaciji s lokalno visokim valovima koji su se već ili će se tek generirati. Upravljanje plovilom u tim uvjetima zahtijeva veliko iskustvo te adekvatno opremljena plovila. Preporučljivo je da pomorci bez odgovarajućeg iskustva potraže sigurnu luku prije početka potencijalno opasnog vjetra i valova. Vjerojatno je da mnogi katamarani i trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu.

Na području Velebitskog kanala očekuje se jaka i vrlo jaka, mjestimice olujna bura s najjačim udarima vjetra do 110 km/h. Vrijeme je vrlo opasno i podrazumijeva visoku razinu opasnosti za zdravlje, pa i za život opasne situacije, posebice pomorcima. Također, prisutan je i značajan rizik od štete za obalnu infrastrukturu. Budite svjesni opasnosti i obratite pozornost i pratite najnovija vremenska izvješća. Savjetujemo javnost da izbjegavaju putovanja i boravak blizu ugroženih obalnih područja. Vrlo je vjerojatno da trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu.

Na području sjeverne Dalmacije očekuje se jaka, ponegdje vrlo jaka bura s najjačim udarima vjetra do 95 km/h. Očekujte i budite pripravni za olujne brzine vjetra u kombinaciji s lokalno visokim valovima koji su se već ili će se tek generirati. Upravljanje plovilom u tim uvjetima zahtijeva veliko iskustvo te adekvatno opremljena plovila. Preporučljivo je da pomorci bez odgovarajućeg iskustva potraže sigurnu luku prije početka potencijalno opasnog vjetra i valova. Vjerojatno je da mnogi katamarani i trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu.