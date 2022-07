"Ne znam jesu li ljubitelji vrućine zadovoljni - ili je i njima ipak odviše, ali znam da će mnogima biti još nepodnošljivije nego u dosadašnjem dijelu srpnja, osobito do subote, kada će se temperatura zraka u većem dijelu Hrvatske približiti dosadašnjim rekordima, a ponegdje možda biti i viša", prognozirao je Zoran Vakula za HRT najavljujući vrijeme koje nas očekuje u idućim danima.

Osim dnevne vrućine, i noći će biti toplije od dosadašnjih pa će se svježina sve manje osjećati, čak i u unutrašnjosti, gdje se također temperatura zraka mjestimice neće spuštati ispod 20 °C, osobito ne u većim gradovima. Stoga ne zanemarujte savjete liječnika i upozorenja na toplinski val koji može utjecati na zdravlje. On je rezultat analize mnogobrojnih meteoroloških i medicinskih podataka.

Predah od velike vrućine u većini unutrašnjosti slijedi potkraj subote i u nedjelju, ali tada se povećava i vjerojatnost za pljuskove s grmljavinom pa i olujno nevrijeme, koji će, pak, biti uvod u promjenjiviji i manje vruć tjedan na kopnu, no ne i na moru, gdje će i dalje biti jako vruće, te razmjerno stabilno i pretežno sunčano. Unatoč tome, izbjegavajte kupanje i sunčanje za "zvizdana". Jest ljeto i normalno je da je vruće, ali ne baš ovako.

U petak sunčano, uz još veću opasnost od toplinskog vala koji može utjecati na zdravlje

I u petak će u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti sunčano, uz slab vjetar, te najnižu temperaturu zraka u noći i ujutro od 17 do 19 °C, a najviša popodnevna uglavnom 37 ili 38 °C.

Barem malo noćno osvježenje osjećat će se i u središnjoj Hrvatskoj, iako se temperatura mjestimice vjerojatno neće spuštati ispod 20 °C, osobito ne u središtu Zagreba. Već tijekom sunčanog dopodneva u mnogim mjestima vruće, a za također stabilnog poslijepodneva i oko 36 °C!

Sunčano i iznadprosječno toplo bit će i u gorju. Još veća vrućina - i oko 37 °C - na sjevernom Jadranu, gdje će ujutro puhati mjestimice jaka bura, uglavnom podno Velebita.

Na vedrom srednjem Jadranu mirnije, popodne uz samo ponegdje umjeren maestral, te uz more mirno ili malo valovito, temperature uglavnom od 24 do 27 °C, dok će se u hladu meteoroloških postaja mjeriti za oko 10 °C više. U unutrašnjosti Dalmacije vjerojatno čak i 39 °C! No barem noć u dijelu unutrašnjosti neće biti topla.

Podjednako i na jugu Hrvatske - ujutro od 22 do 25 °C, a tijekom vedrog dana sa smorcem od 34 do 39 °C.

U subotu većinom još toplije, ali na sjeveru i nestabilnije

U subotu će biti još toplije nego u petak, uz temperaturu zraka blizu rekordne, ponegdje možda čak i višu. I pritom sve nestabilnije - prema kraju subote samo u sjevernijim krajevima unutrašnjosti, a u manje vruću nedjelju i u južnijima će se povećati vjerojatnost za pljuskove s grmljavinom. Ponegdje je moguće i olujno nevrijeme. No, već u sunčani ponedjeljak opet toplije. Srećom za mnoge u unutrašnjosti - slabije nego ovo u subotu.

I na Jadranu će se u subotu dodatno povećati opasnost od toplinskog vala koji može djelovati na zdravlje. I potrajati! Bit će pretežno sunčano, na sjevernom Jadranu uz prolazno i lokalno jaku buru u nedjelju.