VAKULA OPET NAJAVIO VELIKU PROMJENU VREMENA: Kiša, grmljavina, tuča i snijeg, a onda opet iznenađenje…

Stabilizacija vremena će biti kratkotrajna, tako da se u četvrtak i petak očekuje naoblačenje, kiša i grmljavina

“Napokon sunce!”, komentirali su mnogi u nizinama unutrašnjosti, koji su mu se nadali prošlih čak šest dana. U srijedu će ga vidjeti diljem Hrvatske, posebice na Jadranu, gdje će još uglavnom prijepodne puhati jaka bura s olujnim, ponegdje i orkanskim udarima, a po nekim nizinama unutrašnjosti će sunca i vedrine biti tek nakon jutarnje magle i niskih oblaka, piše u svojoj prognozi vremena Zoran Vakula za HRT.

No, stabilizacija vremena bit će kratkotrajna. Već u četvrtak i petak bit će oblačnije, uz povremenu kišu, osobito u petak i obilniju, praćenu i grmljavinom, na Jadranu ponegdje možda i tučom. U unutrašnjosti će biti i snijega – u gorju sigurno, a vjerojatno i u nekim nizinama. Nevolje će stvarati i vjetar, ponajviše na Jadranu u petak, i to ne samo zbog jačine, nego i zbog nagle promjene smjera – od juga i južnog, do sjeverozapadnog i sjevernog, ponegdje uz obalu i bure, pa vlasnici plovila trebaju biti na velikom oprezu. Naravno, i biometeorološke će prilike biti iznimno nepovoljne.

Od vikenda će biti ponovno stabilnije, a u sljedećem tjednu i osjetno toplije, osim u nekim nizinama s dugotrajnom maglom i niskim oblacima.

Većinom sunčana i prohladna srijeda

U srijedu će u Slavoniji, Baranji i Srijemu jutro još biti oblačno, ponegdje moguće i maglovito, a rano ujutro na krajnjem istoku može još pasti i koja kap kiše, piše u detaljnijoj prognozi za HRT dr. sc. Nataša Strelec Mahović iz DHMZ-a. Danju promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Vjetar većinom slab, prijepodne još povremeno umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Bit će malo hladnije nego u utorak, uz jutarnju temperaturu od -3 do 1 °C, a dnevna većinom 3 ili 4 °C.

Nakon mjestimične jutarnje magle, često i mraza, u središnjoj će Hrvatskoj dan biti djelomice sunčan. Vjetar će većinom biti slab, a temperatura ujutro od -5 do -2 °C, danju od 3 do 5 °C. Na sjevernom Jadranu u noći i ujutro probleme će još stvarati jaka, podno Velebita i olujna bura. No, postupno će slabjeti i okretati na sjeverozapadni vjetar. Na moru će biti većinom sunčano, dok će u gorju ujutro mjestimice biti magle, a danju prolazne naoblake. Najniža temperatura zraka u gorskim predjelima i unutrašnjosti Istre od -5 do -2 °C, na obali od 3 do 7 °C, a dnevna na moru od 7 do 11 °C, u gorju od 0 do 3 °C.

U noći i ujutro će i u Dalmaciji još biti jake, na udare i olujne bure, koja će slabjeti te u drugom dijelu dana okrenuti na sjeverozapadnjak. Bit će većinom sunčano, ponegdje uz prolaznu naoblaku i temperaturu na moru ujutro od 5 do 10 °C, danju od 11 do 14 °C, dok će u unutrašnjosti Dalmacije biti hladnije nego u utorak. Podjednako i na jugu Hrvatske – većinom sunčano, ujutro uz jaku buru koja će postupno slabjeti, te najvišu temperaturu zraka od 12 do 15 °C.

Nove oborine i jak vjetar

U četvrtak će se ponovno posvuda naoblačiti. U unutrašnjosti će mjestimice biti kiše, a u mnogim predjelima i snijega. Obilnije oborine očekuju se u petak, ali u nizinama većinom u obliku kiše jer će temperatura uz južni vjetar ponovno porasti. Nakon petka vrijeme će se smiriti i bit će postupno toplije.

I na Jadranu u četvrtak stiže novo naoblačenje i kiša, u petak i obilnija, praćena grmljavinom. Uz to će u petak zapuhati jak i olujan južni vjetar i jugo, zbog kojeg će vjerojatno biti visokih valova i plavljenja obala. Potkraj petka najprije na sjevernom dijelu vjetar će naglo okrenuti na sjeverozapadni, ponegdje jak i olujan, uz obalu i buru, pa imate li plovila u moru – u petak svakako ne njih pripazite. Od subote će vrijeme biti povoljnije uz podosta sunca, slabiji vjetar i porast temperature, prognozirala je dr. sc. Nataša Strelec Mahović.