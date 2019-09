VAKULA OBJAVIO PROGNOZU ZA VIKEND: Nastavlja se prevrtljivo vrijeme, negdje će biti sunčano, a negdje kišovito. Evo što nas čeka

“Usporedimo li ih s prošlim danima, sljedeći će biti većinom sunčaniji i mirniji, s manje kiše, i za sada bez upozorenja na opasne vremenske pojave”

Ovih dana nastavlja se promjenjivo i toplo vrijeme, do kraja tjedna u većini zemlje uz ipak više sunčanih sati nego proteklih dana, no na kopnu bi česta mogla biti magla, javio je meteorolog HRT-a Zoran Vakula.

Malo kiše past će uglavnom u subotu ponegdje na zapadu unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu, a najsunčanije i najtoplije bit će u Dalmaciji. Temperatura zraka bit će prosječna za kraj rujna, većinom i malo viša, no Vakula naglašava kako će slojevita odjeća ipak dobro doći.

Početak novog tjedna donosi i kišovitije vrijeme, no manje količine od ovotjednih kada su ponegdje na kopnu izmjereni novi rekordi.

Petak: većinom sunčano i toplije, ali ujutro magla

U petak će u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti sunčano, ali tek nakon česte jutarnje magle, ponegdje i niskih oblaka. Uz slab vjetar, najniža temperatura zraka bit će od 10 do 12 °C, a najviša uglavnom 24 ili 25 °C.

Slično će biti i u središnjoj Hrvatskoj, gdje će magla također biti česta, ali uglavnom ne i dugotrajna.

Jačeg vjetra neće biti ni u Gorskom kotaru i Lici, pa ni na sjevernom Jadranu, gdje će od jutra biti više sunčanog vremena nego u maglovitim gorskim kotlinama i zavalama, pa i gdjegod u unutrašnjosti Istre. Jutarnja temperatura od 7 do 11 °C, uz more 13 do 16 °C, a poslijepodnevna uglavnom od 21 do 25 °C.

U Dalmaciji često i 26 °C, uz sunce i vedrinu, te samo poneki oblak, a u unutrašnjosti i mjestimičnu jutarnju maglu te svježinu, budući da će temperatura zraka biti oko 10 °C, u Sinju i okolici ponegdje i niža.

Na jugu Hrvatske ujutro većinom od 13 do 18 °C, a poslijepodne 25 do 27 °C, uz pretežno vedro vrijeme sa slabim vjetrom, te mirnim i malo valovitim morem.

Za vikend većinom suho, pa opet…

I do kraja ovog mjeseca, i na samom početku novoga – bit će relativno toplo, ali i dalje prilično promjenjivo. Do nedjelje barem djelomice sunčano, ali u subotu uz malo kiše vjerojatno u unutrašnjosti Istre i gorju, možda i u središnjoj Hrvatskoj. U novome je tjednu kiša u većini Hrvatske u ponedjeljak vrlo vjerojatna, gotovo pa sigurna, a u mnogim krajevima moguća i u srijedu.

Podjednako i na Jadranu, osobito na njegovu sjevernom dijelu, ponajviše na riječkome području, gdje će povremene mjestimične kiše biti i tijekom vikenda, te osobito u ponedjeljak i srijedu, kada su pljuskovi mogući i u Dalmaciji. Prevladavat će slab vjetar, a umjerenog juga bit će osobito u ponedjeljak, vjerojatno i srijedu. U utorak prolazno bura.

Usporedimo li ih s prošlim danima, sljedeći će biti većinom sunčaniji i mirniji, s manje kiše, i za sada bez upozorenja na opasne vremenske pojave.