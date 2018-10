VAKULA OBJAVIO PROGNOZU ZA VIKEND, DHMZ IZDAO POSEBNO UPOZORENJE: ‘Da, bit će iznadprosječno toplo, ali potom nas čeka vrlo opasno vrijeme’

Iznadprosječna toplina u subotu će najizraženija biti u Slavoniji, Baranji i Srijemu, gdje će najviša dnevna temperatura zraka ponegdje biti i oko 25 °C

U subotu će glavno obilježje vremena biti jačanje vjetra, te daljnji porast valovitosti mora, a i temperature zraka, a samo će ponegdje biti i kiše. Od nedjelje će se vrijeme vratiti na “staro” – “pravo”, ali samo ono na satu, rekao je HRT-ov meteorolog Zoran Vakula u najnovijoj vremenskoj prognozi.

“Temperatura zraka bit će i dalje iznadprosječno visoka za kraj listopada, pri čemu će do utorka biti i prilično vjetrovito, osobito na Jadranu i područjima uz njega, gdje će biti i često obilne kiše, zbog čega je DHMZ, osim uobičajenih upozorenja na opasne vremenske pojave, objavio i posebno priopćenje. U srijedu je pak velika vjerojatnost smirivanja vremena, barem kratkotrajnog”, kaže Vakula.

DHMZ je upozorio da je započela promjena vremena s kojom će idućih dana na području Hrvatske, ali i okolnih zemalja biti mjestimice obilne oborine, jakog i olujnog vjetra. Zbog doline u polju geopotencijala koja će se spustiti sa sjevera Europe duboko u Sredozemlje, čak do Afrike, nad naše će predjele idućih nekoliko dana pritjecati izrazito vlažan, topao i nestabilan zrak u kojem će biti i povećana koncentracija pijeska.

Vodostaji u porastu

Obilna oborina koja će pasti u kratko vrijeme, u obliku izraženih pljuskova praćenih grmljavinom, može mjestimice izazvati bujične poplave na području uz Jadransko more i zaleđu što uključuje Gorski Kotar, Liku i dalmatinsko zaleđe.

Prognozirana oborina će utjecati na povišenje vodostaja na gornjim dijelovima sliva Kupe već tijekom nedjelje, a npr. vodostaji u selu Kupa bi tijekom noći na ponedjeljak mogli doseći redovne mjere obrane od poplava. Maksimalni vodostaji Kupe i Korane u Karlovcu se očekuju u ponedjeljak u večernjim satima, no ne bi trebali dosegnuti mjere obrane od poplava.

Vodostaji rijeke Save će rasti tijekom vikenda uslijed prognoziranih obilnih oborina u slovenskom dijelu sliva. Očekivani vrh vodnog vala iz Slovenije se očekuje na hidrološkoj postaji Drenje Brdovečko tijekom utorka poslije podne kada vodostaji mogu doseći redovne mjere obrane od poplava. Sve promjene u hidrološkim prognozama će se pravovremeno obnavljati.

Uslijed izražene grmljavinske aktivnosti mogući su i kraći prekidi u opskrbi električne energije.

Osim na obilnu oborinu važno je upozoriti i na jak i olujan, na moru i u gorju i orkanski vjetar. Jugo i južni vjetar će jačati i u nedjelju duž većeg dijela Jadrana biti olujno (brzina veća od 17 m/s), a u ponedjeljak i orkansko (brzina veća od 33 m/s). Olujnog vjetra, većinom jugozapadnog, bit će u višem gorju već od danas, a u ponedjeljak će također biti dosegnute i orkanske brzine. Zbog duljeg razdoblja s tako jakim vjetrom posebno će trebati pripaziti prilikom boravljenja i obavljanja radova na otvorenom te se preporuča slijediti upute nadležnih službi. Uz izrazito vjetrovito vrijeme bit će teškoća u kopnenom i pomorskom prometu. U utorak se očekuje slabljenje vjetra.

Također uslijed premještanja duboke ciklone, odnosno središta niskog tlaka zraka, olujnog vjetra, visokih valova (valovito i jače valovito, ponegdje i uzburkano more) i obilne oborine mogući su problemi u pojedinim uvalama i lukama.

Subota – relativno toplo, ali i vjetrovito

Vakula za subotu prognozira iznadprosječnu toplinu koja će najizraženija biti u Slavoniji, Baranji i Srijemu, gdje će najviša dnevna temperatura zraka ponegdje biti i oko 25 °C. Prevladavat će sunčano, uz slab i umjeren južni i jugozapadni vjetar koji će poslijepodne biti i jači.

U središnjoj Hrvatskoj malo oblačnije i vjetrovitije nego na istoku. Bit će djelomice sunčano, a uz promjenljivu naoblaku rijetko može pasti i koja kap kiše, uglavnom u najzapadnijm krajevima prema kraju dana. Zapuhat će umjeren jugozapadnjak, nerijetko s jakim udarima.

U gorju i na sjevernom Jadranu umjereno do pretežno oblačno, mjestimice s kišom, osobito na širem riječkom području, gdje može i zagrmjeti. Bit će još vjetrovitije nego u petak, uz umjeren i jak južni vjetar i jugo, mjestimice i s olujnim udarima, te umjereno valovito i valovito more. Temperatura zraka na sjevernom Jadranu uglavnom između 16 i 21 °C, a u gorskim predjelima 13 i 18 °C.

Na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije djelomice sunčano, a uz ponegdje više oblaka bit će i malo kiše, većinom u unutrašnjosti Dalmacije. Puhat će umjereno i jako jugo, ponegdje i vrlo jako, uz olujne udare, osobito prema kraju subote kad će more biti valovito i jače valovito. Temperatura zraka ujutro od 13 °C u unutrašnjosti do 18 °C na obali, a najviša dnevna od 21 do 24 °C.

Podjednaka temperatura i na jugu Hrvatske, uz promjenljivu naoblaku. Mjestimice kiša, pa i u obliku pljuska, pogotovo duž obale. Puhat će umjereno i jako jugo, prema večeri i jače, uz sve valovitije more.

Od nedjelje do utorka – vjetrovito i relativno toplo

I u danima koji slijede na kopnu će se nastaviti razmjerno toplo, a do utorka će povremeno biti kiše. Najkišovitije, uz obilnu oborinu, bit će u gorskim predjelima i u unutrašnjosti Dalmacije, gdje su moguće i lokalne bujične poplave. U srijedu smirivanje – barem nakratko. Puhat će umjeren i jak jugozapadni i južni, te jugoistočni vjetar koji će u srijedu oslabjeti.

Na Jadranu će vrijeme od nedjelje do utorka biti još nepovoljnije nego u subotu. I to ne samo zbog jakog i olujnog juga te velikih valova koji mogu poplavljivati obalu, nego i zbog često obilne kiše i nevera. Jedino se temperatura zraka neće bitno mijenjati, te će i dalje biti razmjerno toplo. U srijedu smirivanje, a zatim bi ponovno moglo biti kiše i jačeg juga, prognozira Vakula.