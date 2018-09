VAKULA OBJAVIO NOVU VREMENSKU PROGNOZU: Još malo i ljetu je kraj

Nakon kiše i hladnijeg vremena stiže zatopljenje

Umjereno do pretežno oblačno, mjestimice s kišom. Lokalno su mogući i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom u Dalmaciji i na istoku zemlje. Poslijepodne će kiša biti rjeđa pojava, osobito na Jadranu gdje će se i djelomice razvedriti. Vjetar većinom slab, na Jadranu mjestimice i umjeren sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka u unutrašnjosti od 12 do 17, na obali i otocima od 17 do 22, a najviša dnevna uglavnom između 21 i 26 °C, prognozira DHMZ.

Početak klimatološke jeseni

Slično će biti i u utorak pa će mjestimice biti kiše, pljuskova i grmljavine, no oborine će, ipak, biti rjeđe nego tijekom vikenda. Najviše sunca očekuje se na krajnjem jugu Jadrana.

U većini predjela puhat će slab, u Dalmaciji i umjeren, sjeverozapadni i zapadni vjetar. Jutarnje temperature zraka na kopnu od 11 °C u gorju do 17 °C u istočnoj Slavoniji, na moru između 17 °C na sjevernom Jadranu i 23 °C na krajnjem jugu; najviše dnevne u kopnenim predjelima između 21 °C na zapadu i 27 °C na krajnjem istoku, a na obali i otocima od 23 °C na sjevernom Jadranu do 28 °C na jugu. Ipak ne treba spremati kratke rukave, jer od srijede se očekuje zatopljenje i više sunca, piše Meteo.info.

No puno važnije od samih vremenskih uvjeta je početak školske godine, zbog kojih bi vozači, ali i i svi drugi morali obratiti više pozornosti u prometu.

Prognostičarska pjesmica za školarce

Zato je Zoran Vakula za HRT školarcima posvetio i pjesmu u kojoj je najavio kakve nas vremenske prilike očekuju.

Donedavnu ljetnu vrućinu, sparinu i sunčev sjaj,

ovoga je vikenda zamijenila svježina, kiša i jesenski ugođaj,

kao da bi se “školarcima” olakšao praznika kraj.

No, već u prvom tjednu nove školske godine

ponovno će biti većini ugodne topline,

ponegdje i neugodne i dosadne sparine,

ali vrlo vjerojatno ne i vrućine.

Samo će nekima, uglavnom u gorju, trebati višeslojna odjeća,

kako ne bi došla prehlada il’ kakva nevolja veća.

Većini će i u ovom tjednu trebati i kratke nogavice,

naravno, u prvih danima i kišobrani i kabanice.

Ha, nekima i kišne – gumene čizmice.

Ukratko, tjedan će biti primjeren kasnome ljetu – ranoj jeseni,

pa se valja prilagoditi promjenljivom vremenu i svakodnevno sve duljoj sjeni.

Vozači i na sporadično skliske ceste i veću gužvu u prometu,

i posvuda, vjerojatno ponajviše u Zagrebu – na atmosferu sve više napetu,

u kojoj ono: “čuvajte nas, pazite nas…” gotovo svi znaju,

ali na znak s djecom il’ zebrom, na žalost, ne haju.

Osim na znakove, kojih je unatoč svemu – premalo,

i koje još ne prepoznaje svako dijete malo,

kad’ ste u vožnji kakvom, makar i sporednom cestom,

ne zaboravite pokorite se i poznatom “pravilu šestom”.

Nek pojasa “siguran zagrljaj”

onemogući tužni vapaj.

I još na kraju, kad razmišljate o sutrašnjim aktivnostima, odjeći i obući,

znajte da vam i HRT Meteo aplikacija može pomoći.

Neka vam škole prvi dani,

budu vedri i nasmijani,

premda posvuda ne i suhi i sunčani,

nego i povremenom kišom prani.