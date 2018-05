VAKULA OTKRIO ŠTO DONOSE IDUĆI DANI: Vikend ponegdje nosi nove oluje, ali sljedeći bi tjedan mogli padati rekordi

Što se vikenda tiče, na kontinentu će uglavnom biti malo manje toplo te do nedjelje još nestabilno, uz povremenu mjestimičnu kišu ponegdje i pljuskove s grmljavinom. Početak tjedna donosi suho i pretežno sunčano vrijeme, a od sredine tjedna opet se povećava vjerojatnost pljuskova

Travanj je bio natprosječno topao, a i početak svibnja – iako je proljeće na vrhuncu – već je donio pravo ljetno vrijeme. Meteorolog Zoran Vakula u svojoj vremenskoj prognozi na HRT-u kaže kako će i prvog svibanjskog vikenda biti nastavljeno razdoblje promjenljivog vremena, tijekom kojeg će gotovo svakodnevno ponegdje u Hrvatskoj biti pljuskova i grmljavine, a možda i olujnog nevremena. No, već idući tjedan donosi stabilnije vrijeme.

Neuobičajeno toplo jutro

Pritom i dalje ostaje iznadprosječno toplo vrijeme, uz mogućnost za poneki dnevni rekord, osobito u najnižoj dnevnoj temperaturi zraka, kao što se, primjerice, u noći sa srijede na četvrtak dogodio na splitskom Marjanu, gdje je zabilježena najranija svibanjska topla noć – najniža temperatura zraka bila je 20,0 stupnjeva Celzijevih. Toplija noć od ove je ranije u godini zabilježena samo 30. travnja 2013. godine, kada je najniža temperatura zraka bila 20,3 Celzijeva stupnja – ističe Vakula.

Današnji dan u Slavoniji, Baranji i Srijemu bit će nestabilniji od četvrtka, uz pljuskove i grmljavinu, ali i dosta sunčana vremena. Jutro će biti toplije nego u četvrtak, uz najnižu temperaturu od 14 do 17 °C, a danju i dalje vrlo toplo, mjestimice vjerojatno i vruće, osobito u Podunavlju, uz slab do umjeren istočni i jugoistočni vjetar, u središnjoj Hrvatskoj većinom sjeveroistočni, s kojim će dnevna temperatura biti malo niža nego u četvrtak, iako i dalje relativno visoka za početak svibnja.



Osobite svježine neće biti ni ujutro, kada će najniža temperatura biti od 15 do 17 °C, u središtu Zagreba i blizu 20 °C, kao malo kada početkom svibnja. Osim sunčanih razdoblja bit će i povremene mjestimične kiše, osobito u obliku poslijepodnevnih i večernjih pljuskova praćenih grmljavinom, mjestimice i nevremenom – kaže Vakula u svojoj prognozi.

REKORDNO VISOKE TEMPERATURE DILJEM ZEMLJE: Nakon ljeta u travnju, Vakula je otkrio i kakvo će biti pravo ljeto

Na Jadranu pljuskovi, grmljavina i toplina

U gorju i na sjevernom Jadranu – nastavlja Vakula – bit će nestabilno, s tim da su na sjevernom Jadranu lokalno i kratkotrajno mogući umjerena bura i jugo. Najniža temperatura zraka bit će od 10 do 14 °C, na Jadranu 14 do 17 °C, a najviša između 20 i 23 °C, a u Gorskome kotaru malo niža. U Dalmaciji će biti još malo toplije, ali i vjetrovitije, uz većinom umjereno i jako jugo, koje na otvorenome može prouzročiti i jače valovito more. Bit će djelomice sunčano uz mogućnost ponekog pljuska, uglavnom na otocima i u unutrašnjosti, gdje će poslijepodne biti toplije nego uz more.

I na jugu Hrvatske će biti znatno više sunčana vremena nego tijekom četvrtka, a poneki pljusak i grmljavina mogući su uglavnom na otocima. Puhat će umjereno jugo, prema otvorenome i jako, uz koje će more biti i jače valovito, osobito u noći i ujutro.

Vikend nestabilan, a sljedeći tjedan rekordan

Što se vikenda tiče, Vakula prognozira uglavnom malo manje toplo na kontinentu, uz povremeno umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar, te do nedjelje još nestabilno, uz povremenu mjestimičnu kišu, često u obliku pljuskova praćenih grmljavinom. U ponedjeljak i utorak suho pa i pretežno sunčano, a sredinom tjedna ponovno se povećava vjerojatnost pljuskova.

I na Jadranu će, kaže, sljedećih dana biti sve stabilnije, a od nedjelje i toplije. Tijekom vikenda bit će još pljuskova i grmljavine, u subotu češćih na sjevernom dijelu, u nedjelju južnije. Prevladavat će bura, uglavnom na sjevernom dijelu mjestimice i jaka, poglavito u nedjelju.

Kncentracija peludi drveća na Jadranu bit će visoka, na sjevernom dijelu i korova i trava, koje imaju visoku koncentraciju i u središnjoj Hrvatskoj. Što se UV indeksa tiče, Vakula kaže da će većinom biti visok, pa preporuča zaštitu svima koji planiraju dulje boraviti na otvorenome, naročito ako im je koža osjetljivija.