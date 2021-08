Prema novoj prognozi koju je u Meteo kutku HRT-a objavio meteorolog Zoran Vakula, obilježavanje Dana pobjede remetit će nestabilno vrijeme.

"Praznički četvrtak bit će vrlo nestabilan. Iako kišu mnogi priželjkuju, ponegdje bi mogla donijeti probleme jer će biti i izraženijih pljuskova, lokalno moguće i nevremena, na moru i pijavica. Stoga pratite upozorenja i prilagodite aktivnosti vremenskim uvjetima", prognozirala je meteorologinja Petra Mikuš Jurković.

Od petka će ipak biti toplije i stabilnije, prevladavajuće sunčano, iako i dalje postoji vjerojatnost pokojeg pljuska. Toga će najviše biti u gorju, unutrašnjosti Istre i Dalmacije te na sjevernome Jadranu, dok će na dalmatinskoj obali nakon burnog četvrtka ponovno biti većinom sunčano, suho i vruće vrijeme.

U četvrtak promjena, uz česta nevremena

"U četvrtak će na istoku Hrvatske najviše kiše biti u drugom dijelu dana, kada su mogući i izraženiji pljuskovi, a ne može se isključiti ni mogućnost tuče. Jugozapadnjak će popodne okretati na sjeveroistočnjak. Dnevna temperatura od 26 do 28 °C.

Svježije će biti u prevladavajuće oblačnoj središnjoj Hrvatskoj, do 26 °C, a ujutro između 16 i 18 °C. Kiša će ovdje biti česta, lokalno uz pljuskove vjerojatno i obilnija, a moguće je i nevrijeme.

Lokalna nevremena su još vjerojatnija na sjevernome Jadranu, mjestimice na moru i uz pijavice. Pljuskova i grmljavine, lokalno i izraženijih bit će i u oblačnoj gorskoj Hrvatskoj. Umjereno jako jugo i jugozapadnjak već će ujutro okretati na sjeverozapadnjak i postupno slabjeti. Bit će osjetno svježije, u gorju između 20 i 23 °C, a na moru do 27 °C.

Dugo očekivane kiše bit će i u Dalmaciji, no većinom u obliku izraženih pljuskova zbog čega bi moglo biti bujičnih i urbanih poplava, posebice na opožarenim područjima. Umjereno do jako jugo okretat će na sjeverozapadnjak te prema večeri slabjeti. No prije toga more će mjestimice biti i valovito.

Podjednako valovito i vjetrovito i na krajnjem jugu Hrvatske, a na oprezu treba biti i zbog mogućih nevera. Praznik će proteći uz oblačnije vrijeme te mjestimične pljuskove, lokalno moguće i izraženije. Noć topla i vrlo topla, a dnevna temperatura može porasti i do oko 30 °C."

Slijedi opet stabilnije i toplije

"Idući dani stabilniji i većinom sunčani, na Jadranu uz pokoji pljusak još uglavnom na sjevernom dijelu u petak. Nakon sjeverozapadnjaka u petak - za vikend će puhati jugo.

Na kopnu južni i jugozapadni vjetar s kojim će i temperatura opet rasti na vrijednosti iznad 30 °C. Lokalni pljuskovi mogući su još u petak, ponajprije u gorskoj Hrvatskoj te unutrašnjosti Istre i Dalmacije, a za vikend većinom sunčano i suho.", prognozirala je za HRT dr. sc. Petra Mikuš Jurković iz DHMZ-a.