VAKULA OBJAVIO NOVU VREMENSKU PROGNOZU: Ništa od vremena na kakvo smo navikli u studenom, padat će rekordi

Temperaturno ljeto doista je dugo trajalo u Hrvatskoj, listopad je bio topliji nego inače, a prema onome što prognozira meteorolog Zoran Vakula, početak studenog obilježit će – nedostatak studeni

“Za razliku od prošlog tjedna, u kojem su najzanimljivije meteorološke teme bile olujno i orkansko jugo, koje je čak promijenilo izgled nekih riva i plaža, te mjestimice obilna kiša, ponegdje rekordno visoka morska razina i kojegdje po Jadranu ekstremne visine valova, i naravno – iznadprosječna toplina koja se nastavila nakon iznimnog toplog, ponegdje i rekordnog listopada, pa i dosadašnjeg dijela godine – u ovome tjednu će vjerojatno najviše pozornosti od meteoroloških tema privlačiti upravo taj nedostatak studeni u studenome. A i mogući novi temperaturni rekordi – vjerojatniji zbog niza relativno toplih dana nego zbog neke za studeni apsolutno najviše temperature zraka”, objasnio je meteorolog Vakula.

Jugo ne posustaje

Jugo će nastaviti puhati i sutra te u srijedu, a vjerojatno i potkraj petka te u subotu. No ipak neće biti orkanski poput onog koji je prošlog tjedna prouzročio veliku materijalnu štetu diljem hrvatske obale.

Mjestimične kiće bit će i sljedećih dana, uglavnom na Jadranu i područjima uz njega. U sjevernijim će pak krajevima, osim moguće gdjekoje kišne kapi i rosulje, vjerojatno najveću prognostičarsku enigmu predstavljati razilaženje magle i niskih oblaka, navodi Vakula.

U istočnoj Hrvatskoj ujutro magla, ponegdje i niski oblaci, uglavnom u Posavini i zapadnoj Slavoniji, gdje se mogu zadržavati i cijelo prijepodne. Zatim će prevladavati sunčano. Vjetar uglavnom slab jugoistočni. Jutarnja temperatura od 7 do 10 °C, a najviša dnevna od 17 do 20 °C.

Središnja Hrvatska će također biti okupana maglom i oblacima, no poslijepodne ipak stižu neka sunčana razdoblja. Najviša temperatura zraka od 16 do 19 °C.

Ujutro magla, poslije kiša i visoke temperature

Na sjevernom Jadranu i u gorju umjereno do pretežno oblačno, povremeno sa slabom kišom, osobito na širem riječkom području. U gorju će biti i magle, osobito ujutro u Lici. Vjetar uglavnom slab, na otvorenom moru i u Kvarneru umjereno do jako jugo uz većinom umjereno valovito more. Temperatura od 8 °C ujutro u gorju do 20 °C poslijepodne na obali.

Promjenjivo oblačno s malo kiše bit će na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije. Najviša temperatura zraka između 20 i 22 stupnja. Jug Hrvatske bit će djelomice sunčan, a kiše može biti uglavnom na otocima. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 18 °C, a poslijepodne između 21 i 23 °C.

Krajem tjedna uglavnom suho

Od srijede neće biti znatnije promjene vremena, prognozira Vakula. Bit će uglavnom suho, ujutro često uz maglu i niske oblake koji se ponegdje mogu i dugo zadržati, osobito na zapadu. Povremene mjestimične kiše bit će većinom u gorju i unutrašnjosti Dalmacije, osobito u srijedu, te vjerojatno za vikend. Vjetar većinom slab, a temperatura malo niža, osobito jutarnja, iako i dalje relativno visoka za doba godine.

I na Jadranu će se nastaviti iznadprosječno toplo razdoblje, kao rijetko kada početkom studenoga, kaže Vakula. Pritom će u srijedu biti promjenljivo oblačno, mjestimice s kišom. U četvrtak i petak sunčanije, uz još malo kiše uglavnom ponegdje na sjevernom dijelu, a za vikend se ponovno povećava vjerojatnost za češću kišu uzduž cijelog Jadrana.