VAKULA OBJAVIO NOVU PROGNOZU, VRUĆINE ĆE POTRAJATI – IZNENADIT ĆETE SE KOLIKO DUGO: Temperature će se penjati i do 30 °C

Kaže kako će nam postojana anticiklona osigurati stabilno vrijeme barem tjedan dana, vjerojatno i dulje.

HRT-ov meteorolog Zoran Vakula objavio je novu vremensku prognozu koja će se svidjeti svima onima kojima suho, sunčano i iznadprosječno toplo vrijeme odgovara.

“Za razliku od prošlih dana, tijekom kojih je ponegdje već nadmašena prosječna količina oborine za cijeli listopad, od ovoga utorka počelo je “bablje ljeto”, ili kako već tko želi nazvati razdoblje većinom suhog i pretežno sunčanog, gdjegod i i vedrog vremena, te iznadprosječno toplog, koje će dodatno povećati ionako neuobičajeno izraženu toplinu prošlih mjeseci”, započeo je Vakula i najavio moguće rekorde.

“Stoga će i ova godina, u usporedbi sa svima znanima od sredine 19. stoljeća, kada su počela službena mjerenja, nastaviti niz iznimnih u posljednja 2, pa i 3 desetljeća. Štoviše, ne treba začuditi ni ako na kraju bude rekordno topla. A uz takvu toplinu moramo biti spremni i na nove vremenske ekstreme i štetu koju mogu izazvati. Stoga bi trebali što prije početi primjenjivati preporuke iz Posebnog izvješća o globalnom zatopljenju od 1,5 °C Međunarodnog panela za klimatske promjene (IPCC) jer uskoro bi moglo biti kasno”, upozorava Vakula.

Većinom sunčano i relativno toplo

No, stabilna atmosfera ne znači uvijek i sunčano vrijeme, barem ne cijeli dan. I u srijedu će u istočnoj Hrvatskoj biti mjestimične magle i niskih oblaka, ponovno vjerojatno najdugotrajnijih u Posavini, osobito oko Slavonskoga Broda. Najniža temperatura bit će oko 10 °C, a najviša 24 ili 25 °C, uz dugotrajniju maglu niža.

Malo svježije jutro nego u utorak te još malo topliji dan bit će i u središnjoj Hrvatskoj, gdje će također biti sunčano, ponegdje čak i vedro, ali tek nakon magle, koje ponegdje neće biti samo rano ujutro.

Maglovito će biti i po kotlinama Gorskog kotara i Like, možda i ponegdje u unutrašnjosti Istre, dok će vedrina cijeli dan vladati sjevernim Jadranom. Vjetar slab, osim ponegdje podno Velebita, gdje će jaka, na udare i olujna bura i dalje usporavati promet, između Novog Vinodolskog i Senja vrlo vjerojatno ga čak i onemogućavati za autobuse na kat, vozila s kamp-prikolicama i motocikle.

Na srednjem i južnom Jadranu te u unutrašnjosti Dalmacije će biti manje vjetrovito, najprije uz uglavnom slabu do umjerenu buru zatim maestral, uz koje će more biti malo, samo rijetko i umjereno valovito, temperature između 20 i 22 °C. A zrak će se tijekom sunčanog dana zagrijati od jutarnjih 15 do 18 °C, u unutrašnjosti 7 do 11 °C, uz mjestimičnu maglu – do poslijepodnevnih uglavnom 25 do 27 °C. No, ponegdje, kao primjerice u Metkoviću, čak i blizu 30 °C.

Sunčano i idući tjedan

Iznadprosječno toplo za ovo doba godine, te većinom sunčano bit će i u nastavku tjedna, a i u većem dijelu sljedećega, osobito tijekom poslijepodneva, a jutra će u kopnenom području biti malo svježija nego prošlih dana, uz čestu maglu, koja se ponegdje može i dulje zadržati.

Stoga će jutra još i biti za jaknu i cipele, a poslijepodne će mnogima biti dovoljni kratki rukavi i sandale, osobito na Jadranu, gdje će još jamačno biti i onih koji neće uživati samo uz more, nego i u njemu. Temperatura mora niža od 20 °C bit će samo ponegdje na sjevernom Jadranu, gdje će i bura povremeno biti umjerena, podno Velebita i jaka.

“Uživajte – i blagodatima ‘jesenskog ljeta’ se podajte”, poručuje Vakula za kraj.