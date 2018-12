VAKULA OBJAVIO NOVU PROGNOZU: Nemamo dobre vijesti, pazite kamo putujete u petak i subotu, upaljen i Meteoalarm

Za razliku od srijede, nastavak tjedna, a osobito to vrijedi za razdoblje do subote poslijepodne, u većini Hrvatske bit će oblačno, na Jadranu uz čestu kišu, a na sjevernom dijelu i susnježicu. Na kopnu će uglavnom padati snijeg – već tijekom četvrtka uz stvaranje snježnog pokrivača najprije u gorju, zatim i drugdje, najavio je meteorolog HRT-a Zoran Vakula.

Upaljen Meteoalarm

Meteoalarm DHMZ-a oglasio je Meteoalarm žute, odnosno narančaste boje, što znači da vrijeme može biti potencijalno opasno. Očekuje se stvaranje snježnog pokrivača većeg od 30 centimetara, osobito u Lici. Visina snijega mogla bi doseći od 20 do 50 centimetara.

U nedjelju i ponedjeljak stabilnije i mirnije, ali uz osjetno hladnija jutra od dosadašnjih, ne samo u ovom mjesecu, nego još od početka ožujka. Zimski će se uvjeti, ali uz slabiji vjetar i samo ponegdje malo snijega, u većini Hrvatske zadržati i u većem dijelu sljedećega tjedna.

Od četvrtka će oborine biti izraženije, prema kraju dana u zapadnim krajevima i uz nešto snijega. Jutarnja temperatura zraka od -5 do -2 °C, a najviša dnevna od 1 do 3 °C.

Slično će biti i u središnjoj Hrvatskoj, uz umjereno i znatno oblačno vrijeme, potkraj dana sa slabim snijegom.

Debeli minusi

U gorju većinom oblačno povremeno sa snijegom, a u drugom dijelu dana očekuje se i stvaranje snježnog pokrivača. Na sjevernom Jadranu promjenjivo, povremeno s kišom, a uz obalu može biti i snijega nošenog burom. Puhat će većinom umjerena, ponegdje i jaka bura s olujnim udarima. Jutarnja temperatura oko -7 °C, uz obalu od 3 do 6 °C, a najviša dnevna oko 0 °C, na moru između 6 i 8 °C.

U Dalmaciji će biti promjenjivo oblačno s kišom, u unutrašnjosti vjerojatno i sa susnježicom i snijegom. Jutarnja temperatura zraka od -6 do -4 °C, uz obalu između 2 i 5 °C, a najviša dnevna od 4 do 9 °C.

U petak i subotu ne putujte kroz gorje, upozoravaju meteorolozi.

Vrlo hladna jutra

“Na kopnu do nedjelje većinom oblačno uz snijeg, uz stvaranje snježnog pokrivača, debljeg u gorju. U petak više snijega u sjeverozapadnim krajevima, a u subotu u gorju i na istoku zemlje. Od nedjelje smirivanje i djelomično razvedravanje, ali uz vrlo hladna jutra.

Do nedjelje na sjevernom Jadranu hladnije, uz umjeren i jak istočnjak i buru, a ponegdje je moguć i snijeg nošen burom. No većinom će padati kiša, kao i u Dalmaciji, gdje će uz jugo biti toplije, i to osobito južnije od Splita. Mjestimice su mogući i obilniji pljuskovi, praćeni grmljavinom. Na sjevernom Jadranu bura će ponovo pojačati u utorak. S tom burom će biti puno manje problema nego s ovom do nedjelje, kada će more biti i valovito, povremeno i jače valovito”, prognozira meteorološka služba HRT-a.