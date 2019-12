VAKULA OBJAVIO NEUOBIČAJENU PROGNOZU: Upozorio je – vrijeme će nas ‘tlačiti’, ali u subotu slijedi nešto poput jackpota na lotu!

Vakula za petak najavljuje jaku kišu, vjetar, a i ponegdje snijeg, pa savjetuje da je najbolje ostati kod kuće

Kakvo nas vrijeme očekuje sljedećih dana otkrio je na poseban način za HRT Zoran Vakula. Već je poznato da je sklon pisanju stihova pa evo i najnovije u kojoj upozorava da je u petak možda bolje ostati kod kuće jer će padati jaka kiša, vjetar možda rušiti stabla, a negdje bi mogao pasti i snijeg.

Vrijeme u petak – laički – “koma”.

Najbolje je ostati doma.

Tlak je u naglom padu,

glavobolja smeta radu.

Vrijeme “tlači”!

I još je vjetar sve jači.

Kiša će navečer lijevati “ko iz kabla”,

vjetar možda čak rušiti neka stabla.

I kao da nije dosta ovoga svega,

Ponegdje će još biti i snijega.

No, već u subotu,

kao “jackpot” na lotu:

nakon silne i obilne oborine,

opet ćemo imati topline i vedrine.

A u nedjelju po nizinama i magluštine…

Uvod u naglu promjenu

Vakula u svojoj prognozi piše kako su većinom malo kiše, na kopnu i snijega tijekom četvrtka, te manji pad tlaka samo uvod u promjenu vremena koja će biti nagla, brza, kratkotrajna, ali i žestoka, zbog koje su stručnjaci DHMZ-a objavili mnogobrojna upozorenja na opasne vremenske pojave.

“U petak će vrijeme za mnoge biti prilično nepovoljno. Tlak će naglo padati, jugo biti uglavnom jako i olujno, oborine prema kraju dana sve češće i obilnije. Na Jadranu će opet biti visokih valova i poplavljenih riva, te olujnog nevremena, ponegdje vjerojatno i tuče, pijavica… U noći na subotu vjetar će naglo mijenjati smjer pa će nakon jugo kratkotrajno zapuhati lebić pa puletan, zatim većinom tramontana, uz obalu ponegdje i bura

Na kopnu će biti i snijega – u nizinama malo, a do subote ujutro u gorju ponegdje i više od 10 cm. Po mnogo čemu za većinu najnepovoljnije vrijeme bit će od petka kasno poslijepodne do subote ujutro, kada sa zapada slijedi razvedravanje i zatopljenje”, piše Vakula te doda je da već od nedjelje nad južnije krajeve dolaze novi oblaci te mjestimična kiša, dok će u nizinama sjeverne Hrvatske biti magle, izostane li jugozapadnjak, opet i dugotrajne.

Kišoviti petak

U istočnoj će Hrvatskoj malo kiše i snijega ponegdje pasti do petka ujutro, te vjerojatno više ponovno tek kasno poslijepodne i navečer, a prije toga moguća su i sunčana razdoblja te slab do umjeren jugoistočnjak, pri čemu će temperatura od jutarnjih -2 do 1 °C doći do oko 7 °C, prognozirao je Vakula u detaljnijoj prognozi vremena. Malo niža u oblačnijoj središnjoj Hrvatskoj, gdje će kiše i snijega također biti u noći, pa danju najprije suho, uz gdjegod umjeren južni i jugozapadni vjetar, pa poslijepodne kiša, a snijeg ponovno u noći na subotu, kada će zapuhati prolazno umjeren i jak sjeveroistočnjak.

I u gorju će biti jakog vjetra, na udare i olujnog – najprije južnog i jugoistočnog, navečer i u noći sjevernog i sjeveroistočnog. Padat će i kiša i snijeg, pri čemu će sve obilnije biti navečer, pa sve do subotnjeg jutra, do kada mjestimice može pasti i više od 10 cm snijega. I na promjenljivo oblačnome sjevernome Jadranu obilnije kiše bit će poslijepodne i navečer. Također često i više od 50 litara po četvornome metru, uz moguće munje, gromove, pa i pijavice. Jako i olujno jugo naglo i kratkotrajno zamijenit će jugozapadni vjetar, zatim sjeverozapadni i sjeverni, uz obalu i bura.

Podjednakih će nevolja s kišom, vjetrom i plavljenjem nekih riva biti i u Dalmaciji, osobito poslijepodne i u noći. Zbog malo više temperature bit će i više energije za olujna nevremena, pa ne treba iznenaditi ni mjestimična tuča. I na jugu Hrvatske nestabilno, uz pljuskove i grmljavine, ponegdje i olujno nevrijeme. Jugo će najjače biti u petak navečer, a tek u noći na subotu vjetar će naglo mijenjati smjer i ugroziti plovila.

Od subote stabilnije i toplije

U subotu slijedi stabilizacija atmosfere, na Jadranu i slabljenje bure i tramontane, a od nedjelje ponovno promjenljivo oblčano, uz jačanje juga, te povremenu mjestimičnu kišu, najprije na sjevernom dijelu, od ponedjeljka i južnije.

U unutrašnjosti također u subotu razvedravanje, a oborine još uglavnom ujutro. Slijedi dotok toplijeg zraka u gorje pa će od nedjelje po mnogim nizinama ponovno biti magle, gdjekad i dugotrajne ako izostane vjerojatan, ali ne i siguran jugozapadni vjetar. I bez njega, a posebice s njim – temperatura zraka bit će iznadprosječno visoka za sredinu prosinca. Pritom će, kao i nedavno, u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj biti većinom suho, a u gorskom području, te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije oblačnije, uz povremenu kišu, piše Zoran Vakula.