VAKULA OBJAVIO NAJNOVIJU PROGNOZU: Toplinski val je glavna tema – i to s razlogom. Ovog vikenda mogli bi se rušiti rekordi

U Dalmaciji temperatura ujutro uglavnom od 14 do 18 °C, poslijepodne između 22 i 24 °C

Od subote do srijede u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj uglavnom bez kiše, ali uz jutarnju maglu, koja se ponegdje može i dulje zadržati i o kojoj će ovisiti najviša dnevna temperatura zraka. U južnijim kopnenim krajevima i osobito na Jadranu promjenljivije, uz sunčana razdoblja, ali i povremenu kišu, u subotu uglavnom u noći i prijepodne te ponovno od ponedjeljka, predviđaju prognostičari HRT-a Dunja Plačko-Vršnak i Zoran Vakula za iduće dane.

Neobično toplo vrijeme

U subotu će puhati bura, podno Velebita prema večeri i jaka, mjestimice i s olujnim udarima, a od nedjelje ponovno jugo, gdjegod i jako. Temperatura zraka bit će i dalje relativno visoka pa će se nastaviti iznadprosječno toplo razdoblje tijekom kojeg je listopad ponegdje bio čak i rekordno topao, kao, uostalom, i dosadašnji dio 2018. godine.

Od subote kiša polako prestaje

U Slavoniji, Baranji i Srijemu uglavnom bez kiše, te djelomice sunčano. Ujutro valja računati na niske oblake i maglu, koji se ponegdje mogu i dulje zadržati. Jutarnja temperatura od 11 do 14 °C, a najviša dnevna oko 21 °C.

U središnjoj Hrvatskoj je kiša moguća većinom u noći, a zatim promjenljivo oblačno i uglavnom bez kiše. Ujutro i dio prijepodneva mjestimice magla, koja se ponegdje može i dulje zadržati. Jutarnja temperatura oko 12 °C, najviša dnevna oko 20 °C, uz dugotrajniju maglu niža.

Na sjevernom Jadranu i u gorju povremene kiše, ponegdje i obilnije, još može biti uglavnom u noći i prijepodne. Zatim promjenljivo oblačno uz sunčana razdoblja. U gorskim krajevima ujutro mjestimice magla. Jugo će na sjevernom Jadranu oslabjeti i okrenuti na buru, navečer podno Velebita i jaku, na udare i olujnu. I dalje će biti iznadprosječno toplo.

I na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije u noći i ujutro može biti povremene kiše, zatim djelomice sunčano. Jugo će okrenuti na sjeverozapadnjak, uz obalu na buru, uz malo do umjereno valovito more. Temperatura ujutro uglavnom od 14 do 18 °C, poslijepodne između 22 i 24 °C.

Na jugu Hrvatske djelomice sunčano, u noći i ujutro uz moguće još malo kiše. Jugo će okrenuti na buru, uglavnom umjerenu, uz najvišu temperaturu i dalje relativno visoku, oko 23 ili 24 °C.

I dalje toplo

Potkraj ovog tjedna i početkom sljedećega na kopnu valja računati na jutarnju maglu i niske oblake koji se ponegdje mogu i dulje zadržati, pa će o tome i ovisiti najviša dnevna temperatura zraka. Malo kiše može pasti uglavnom u gorskim krajevima, te unutrašnjosti Istre i Dalmacije, a u srijedu je moguća i drugdje. Temperatura zraka bez znatnije promjene ili samo malo niža.

Na Jadranu u nedjelju uglavnom suho i barem djelomice sunčano. Od ponedjeljka promjenljivo, uz povremenu kišu, te umjereno i jako jugo. I dalje će biti toplije od uobičajenog za doba godine, ali uz ipak malo nižu temperaturu nego prošlih dana.