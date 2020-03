VAKULA OBJAVIO KAD STIŽE DRASTIČNA PROMJENA I – SNIJEG: Izolacija je donijela dobru stvar – većina će ovo gledati kroz prozor

Do vikenda većinom sunčano i toplo pa promjena…

HRT-ov meteorolog Zoran Vakula objavio je vremensku prognozu za sljedećih nekoliko dana i pritom za vikend najavio i potencijalne snježne padaline.

Današnji dan će biti prolazno oblačniji uz poneku kišnu kap, na Jadranu i uz mjestimice jaku buru s olujnim udarima. No, značajnija promjena vremenskih prilika stiže već za vikend – osjetno će pasti temperatura, bit će kiša, ponegdje i obilnijih pljuskova s grmljavinom. Snijeg bi se mogao mjestimično pojaviti u gorju, a poneke pahulje mogle bi se pojaviti i u nizinama.

Na Jadranu će biti “marčana” bura – jaka, olujna, ponegdje i orkanska. S njom će nam doći hladniji zrak pa će sljedeći tjedan, iako prvi u kalendarskom proljeću, biti u znatno manje proljetnom ugođaju od ovoga.

I u srijedu relativno toplo, ali prijepodne oblačnije, uz gdjekoju kap kiše

Drugi dio srijede u istočnoj će Hrvatskoj biti sunčaniji od prvoga, kada mjestimice može pasti vrlo malo kiše, uglavnom u zapadnoj Slavoniji. Vjetar će biti većinom slab, a temperatura će od jutarnjih 0 do 5 °C, danju porasti do vrijednosti između 17 i 19 °C.

Podjednako toplo danju i u središnjoj Hrvatskoj. U noći i ujutro bit će umjerene i povećane naoblake, mjestimice i poneke kapi kiše, a od sredine dana postupno razvedravanje. Puhat će ponegdje umjeren istočnjak i sjeveroistočnjak.

I u gorju će mjestimice biti umjerenog istočnog i sjeveroistočnog vjetra. Na sjevernom Jadranu puhat će bura, podno Velebita mjestimice moguće jaka s olujnim udarima, a poslijepodne će okrenuti na sjeverozapadnjak. Noć i prijepodne bit će promjenljivo oblačni, samo rijetko uz malo kiše, a u drugom dijelu dana će prevladavati sunčano. Najviša temperatura zraka bit će od 15 do 18 °C, na sjevernom Jadranu i do 20 °C.

Obilje sunca bit će na srednjem Jadranu. U noći i ujutro puhat će bura, uglavnom umjerena, a sredinom dana i poslijepodne uz obalu zapadni i jugozapadni vjetar, na otvorenom moru sjeverozapadni. Temperatura će i porasti do 20 °C, u unutrašnjosti Dalmacije možda i malo više.

Najviše dnevne vrijednosti od 18 do 22 °C bit će i na krajnjem jugu Hrvatske. Srijeda će pritom biti pretežno sunčana, s burom u prvom dijelu dana te poslijepodne zapadnim, jugozapadnim i sjeverozapadnim vjetrom. More uz to većinom malo valovito, uglavnom na otvorenome umjereno valovito.”

“Sunce i iznadprosječna toplina obilježit će sljedeća dva dana. Samo ponegdje u kopnenom području ujutro može biti magle. U subotu postupno jače naoblačenje s kišom, prema kraju dana uz jačanje sjeverca s kojim će se sniziti temperatura pa u noći na nedjelju u gorju može biti snijega. Od nedjelje osjetno hladnije te vjetrovito.

Vjetrovito će, uz buru, od nedjelje biti i na Jadranu. U subotu će pak ponegdje i na Jadranu biti kiše, uglavnom na sjevernom dijelu. Prije toga posvuda će prevladavati sunčano, uz slab do umjeren jugozapadnjak i zapadnjak sredinom dana i poslijepodne. Do subote se temperatura zraka neće značajnije promijeniti, a od nedjelje će i na Jadranu biti zamjetno niža”, prognozirao je za HRT Krunoslav Mikec iz DHMZ-a.