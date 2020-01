JUČER JE SRUŠEN REKORD NA MAKSIMIRU! Ovakav tlak tamo još nije izmjeren. Što nam donosi ta anticiklona? ‘Nekima će biti siesta…’

Do petka će trajati magla i poledica na cestama, dok će na Jadranu biti dosta sunčano

Od 1038 hPa u Konavlima do 1049 hPa ponegdje u središnjoj Hrvatskoj ne viđa se baš često. Dapače. Tlak zraka koji se mjerio ovoga ponedjeljka posvuda je među (naj)višima u povijesti mjerenja, a ne treba iznenaditi ako na nekim meteorološkim postajam DHMZ-a bude i rekordno visok, kazao je sinoć meteorolog HRT-a Zoran Vakula.

“Prema trenutačnim, još neslužbenim podacima, u zagrebačkome Maksimiru je postignut novi rekord! Do ponedjeljka navečer je, prema preliminarnim analizama, najviše izmjereno – odnosno preračunato na morsku razinu – 1047,0 hPa, i to 17. veljače 2008. godine, a 20. siječnja 2020. godine je u 20 sati izmjereno čak 1047,8 hPa. Do ponoći će vjerojatno još i malo više”, rekao je Vakula.

Nastavit će se stabilno vrijeme, ali stiže i jugo

Upravo zbog te anticiklone koja će sljedećih dana slabjeti, ali i dalje biti prilično jaka, do petka će se nastaviti stabilno vrijeme na Jadranu i u gorju i pretežno sunčano, dok će po nizinama opet biti česta magla, ponegdje i dugotrajna.

Bura će oslabjeti, a u četvrtak ponovno mjestimice pojačati, uglavnom na sjevernom Jadranu. Od petka je pak velika vjerojatnost juga, s kojim će dolaziti oblaci iz kojih će ponovno biti mjestimičnih oborina.

Vakula je prognozu za naredne dane ponovno uobličio u pjesmu.

Od utorka do petka na kopnu opet magla i poledica česta,

kod nestrpljivih u prometu i kojekakva gesta,

za čije objašnjenje ne trebaju čula šesta.

Istodobno na Jadranu oblacima gotovo i nema mjesta,

pa bi zbog sunca nekima možda mogla dobro doći siesta,

a do četvrtka – kada na HR2 “Homo sapiens” priprema Željka Ogresta,

na moru će od vala biti sve manja krijesta.

Za vikend pak vjerojatno kiša – ne kao kod Barbarinog Bresta,

ali dovoljna da se pokvari nečija na otvorenome festa.

Utorak: većinom sunčano, na kopnu česta magla

I u utorak će u istočnoj Hrvatskoj biti oblačno, maglovito i hladno vrijeme, posebice u prvom dijelu dana. Popodne ipak postoji mogućnost i za kraća sunčana razdoblja, ali opet vjerojatnija u zapadnijim predjelima, ponajprije u slavonskom gorju.

I u središnjoj Hrvatskoj prijepodne će biti oblačno i maglovito, a popodne su moguća sunčana razdoblja, osobito u višim predjelima. Temperatura zraka neće se puno mijenjati, bit će uglavnom između 0 i 4 °C.

Podjednaka i u gorskoj Hrvatskoj. Nakon prijepodneva koje će obilježiti magla i oblaci, popodne će vrlo vjerojatno biti i sunčanih sati, kojih u Istri i Hrvatskom primorju neće nedostajati. Duž obale bura će oslabjeti i okretati na sjeverozapadnjak, a dnevna temperatura bit će oko 10 °C.

U Dalmaciji će se uživati u sunčanom vremenu, oblaci će biti rijetki, i uglavnom vidljivi u unutrašnjosti, gdje ujutro mjestimice može biti i blagih “minusa”. Temperatura će uz umjeren sjeverozapadnjak, uz obalu još i buru, porasti na vrijednosti između 9 i 12 °C.

I na jugu Hrvatske će sunčanog vremena biti u izobilju. Puhat će umjeren sjeverozapadnjak i bura pa će more biti malo do umjereno valovito. Dnevna temperatura između 11 i 13 °C.”

Do vikenda stabilno…

“Na kopnu će jutra i u nastavku tjedna biti hladna, uz mraz, moguće i poledicu, a dnevna temperatura ovisit će o magli koja ponegdje može biti dugotrajna, osobito u srijedu. No, ipak raste vjerojatnost i za više sunčanih sati nego što je bilo proteklih dana. Nestabilnije i toplije bit će u dane vikenda.

I na Jadranu će za vikend oblaka biti više, uz jugo, moguće prolazno i jako, a vrlo vjerojatno će u subotu povremeno padati kiša. Do tada većinom sunčano, čak i vedro, uz sjeverozapadnjak i buru, u četvrtak prolazno i jaku.”, prognozirala je za HRT dr. sc. Petra Mikuš Jurković iz DHMZ-a.