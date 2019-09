VAKULA OBJAVIO DUGOROČNU PROGNOZU, NAJAVIO TEMPERATURE ‘KAO RIJETKO U OVOM TISUĆLJEĆU’: ‘Prva trećina kao cijela godina?!’

“Trenutačno djeluju mnogo vjerojatnije prognoze za toplije sljedeće mjesece, od lipnja do studenoga, i to diljem Hrvatske osobito srpanj, kolovoz i rujan”

Meteorolog HRT-a Zoran Vakula objavio je dugoročnu prognozu vremena za sljedećih nekoliko dana, ali i mjeseci. Kaže kako će promjenjivo proljetno vrijeme vladati i sljedećih dana, a pritom će i dalje biti relativno hladno, no ipak manje nego u nedjelju i ponedjeljak.

“Ne trebaju čuditi komentari kako ‘vrijeme i nije nek’o’. No, bilo je i bit će za svakoga ponešto – i topline i svježine, i juga i bure, i sunca i kiše. Čak i snijega. I potkraj travnja, a i ovih dana u mjesecu”, kazao je Vakula.

Ne može se na temelju ovih vremenskih prilika reći da je ova godina hladnija od prošle, kaže meteorolog, uz kratki sažetak prve trećine 2019.

Travanj je bio relativno topao i kišovit, no srednja mjesečna temperatura vjerojatno će, kada klimatolozi dovrše detaljni, službeni izvještaj, zaslužiti klimatološku ocjenu “normalno” do “vrlo toplo”.

Znatno topliji travanj od prošlogodišnjeg

Prva trećina 2019. ponegdje je bila čak toplija nego 2018. Premda su prošlogodišnji i siječanj i travanj bili znatno topliji od ovogodišnjih, srednja temperatura zraka prve trećine ove godine i na tim je meteorološkim postajama DHMZ-a – a i u većini Hrvatske – još viša nego u istom razdoblju 2018. U mnogim je mjestima razdoblje od siječnja do kraja travnja 2019. godine među 15 najtoplijih od kada postoje službena mjerenja, a ponegdje i iznimnije, kaže Vakula.

Prognoza za ostatak svibnja

Vakula predviđa kako će ostatak mjeseca vjerojatno pridonijeti da srednja mjesečna temperatura zraka na kraju u većini Hrvatske bude uglavnom oko prosječnih vrijednosti, a po nekim prognozama i s manjim pozitivnim predznakom.

Od lipnja do studenoga

Vakula vjeruje da će sljedeći mjeseci biti znatnije topliji od prosjeka. “Trenutačno djeluju mnogo vjerojatnije prognoze za toplije sljedeće mjesece, od lipnja do studenoga, i to diljem Hrvatske osobito srpanj, kolovoz i rujan. Pritom ne mislim samo na uobičajeno mnogobrojne vrlo tople, pa i vruće dane u to doba godine, nego na pozitivno odstupanje, i to čak znatnije od prosjeka srednje temperature zraka – i mjesečne i sezonske. Vjerojatnost ostvarenja te prognoze za razdoblje od srpnja do rujna je za dugoročne prognoze relativno visoka – uglavnom veća od 70 posto”, kaže Vakula.

Što se oborina tiče, prognoze ukupne mjesečne količine oborine nisu baš toliko pouzdane, a niti postojane.

‘Temperatura kao rijetko prije ovog tisućljeća’

“Ukratko, za razliku od prošle godine, kada je ekstremne topline bilo u siječnju, pa nakon mnogima iznenađujuće hladnoće u veljači – opet od travnja, ove godine mjesečna odstupanja temperature u prvih pet mjeseci djeluju ‘blaže’. No, ostvare li se prognoze za sljedeće mjesece, napose od srpnja do rujna, na Jadranu čak i do studenoga – i ove ćemo godine imati ‘ekstremno toplih’ mjeseci. Pa čak i ako slučajno izostane ekstremnost – što bi za zdravlje mnogih bilo bolje – klimatološke ocjene ‘vrlo toplo’ djeluju gotovo neprijeporne pa će i s njima srednja godišnja temperatura 2019. godine vrlo vjerojatno biti još jedna u nizu visokih kao rijetko kada prije ovog tisućljeća. Nadam se samo ne i rekordna, kakva je ponegdje bila 2018. godina”, zaključio je Vakula.