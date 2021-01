VAKULA OBJAVIO DOKAD ĆE TRAJATI ZIMSKI UVJETI U VEĆINI ZEMLJE: ‘Snijega će biti i na Baniji, ali i blizu mora’

Do kraja tjedna valja računati na česte oborine, u petak na kopnu susnježicu i snijeg, uz stvaranje novog snježnog pokrivača i u gorju i u nizinama, pa i na potresom zahvaćenom području

Tijekom utorka i u noći na srijedu u gorju je pala ponegdje i obilna količina snijega – u Begovu Razdolju čak 50 cm. Mjestimični minusi također služe kao najava zimskih uvjeta koji će u većini Hrvatske potrajati od petka pa barem do sredine idućeg tjedna.

“Snijega će biti ne samo u gorju, nego i u nizinama, pa i na Banovini, što će dodatno otežati ionako teško stanje. Velika je vjerojatnost snijega čak i blizu mora, a uz jaku i olujnu buru i mjestimice na sjevernom dijelu Jadrana. Naravno, ponegdje će biti i kiše, uglavnom na Jadranu, te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije”, objavio je u novoj prognozi HRT-a Zoran Vakula.

Ipak, prije toga će u ipak biti manji predah od oborina uz sunčano vrijeme. Kiše će danas biti tek mjestimice na Jadranu, uglavnom na sjeveru i jugu. U gorju bi moglo gdjegod biti susnježice i snijega.

“Pritom će temperaturni ‘minusi’ biti česti – do nedjelje po nizinama samo manji, i to noćni i jutarnji, a u gorju ponegdje vjerojatno i cjelodnevni. No, početkom novoga tjedna – uz vjerojatno manje oblaka i više vedrine – znatno se povećava i vjerojatnost dvoznamenkastih ‘minusa’, a temperatura zraka niža od 0 °C moguća je i gdjegod uz more”, javlja Vakula.

Danas predah od oborina

“U četvrtak ujutro u Slavoniji, Baranji i Srijemu mjestimice magla, a zatim sunčana razdoblja. Vjetar uglavnom slab, a jutarnja temperatura oko 0 °C, najviša dnevna oko 7 °C.

U središnjoj Hrvatskoj jutro također hladno, uz “minuse”. Nakon jutarnje magle bit će djelomice sunčano, pa i razmjerno toplo. I u Banovini ujutro valja računati na temperaturu između -2 i 0 °C, danju nakon magle i na sunčana razdoblja uz koje će temperatura porasti do oko 5 °C. Vjerojatnost oborina je vrlo mala.

Povremeno slabog snijega može biti u gorju, uglavnom u Gorskom kotaru, uz temperaturu ujutro oko -3 °C, a danju između 2 i 4 °C. Nakon jutarnje magle moguća su sunčana razdoblja. Na sjevernom Jadranu uz promjenjivu naoblaku također se ne može isključiti mogućnost slabe kiše. Puhat će umjeren, u noći i ujutro i jak jugozapadni vjetar koji će oslabjeti i sredinom dana uz obalu okrenuti na buru.

Na srednjem Jadranu djelomice sunčano i uglavnom bez oborina. Jutro u unutrašnjosti Dalmacije razmjerno hladno, a poslijepodnevna temperatura od 7 do 9 °C. Uz obalu jutarnja od 5 do 10 °C, najviša dnevna od 11 do 14 °C. Puhat će slabo do umjereno jugo, uz obalu poslijepodne bura, uz malo do umjereno valovito more.

I na jugu Hrvatske djelomice sunčano, a ujutro te ponovno navečer može biti mjestimične kiše. Uz obalu će puhati slaba do umjerena bura, prema otvorenome moru istočnjak i jugo.”

U nastavku tjedna većinom zimski uvjeti

“Do kraja tjedna valja računati na česte oborine, u petak na kopnu susnježicu i snijeg, uz stvaranje novog snježnog pokrivača i u gorju i u nizinama, pa i na potresom zahvaćenom području. Subota donosi predah od oborina, ali i hladno jutro. Novi snijeg ponovno u nedjelju. Bit će hladnije, uz povremeno umjeren sjeveroistočni vjetar.

Na Jadranu promjenjivo s čestom kišom, ali i vjetrovito uz jaku buru, najprije na sjevernom dijelu, tijekom vikenda i drugdje. U nedjelju podno Velebita može biti snijega nošenog burom”, prognozirala je za HRT Dunja Plačko-Vršnak, dipl. ing. iz DHMZ-a.