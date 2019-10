VAKULA OBJAVIO DA ĆE LISTOPAD BITI MEĐU NAJTOPLIJIMA U POVIJESTI! Samo jedna stvar bi to mogla spriječiti, ali… valjda neće

Tijekom ovoga tjedna nastavlja se rijetko dugo uglavnom suho – i još rjeđe tako dugo i toplo razdoblje u ovom dijelu godine. Jedino što sljedećih dana može spriječiti znatno odstupanje od prosječne temperature zraka je mjestimično dugotrajno zadržavanje magle i niskih oblaka, posebice u nizinama kopnene Hrvatske. No, i za to nije osobito velika vjerojatnost. Sigurno da će razdoblje od 12. do 26. listopada, u dijelu Hrvatske i dulje – biti među najtoplijima u povijesti mjerenja u ovom dijelu jeseni. Ponegdje vrlo vjerojatno čak i najtoplije! Čak i na zagrebačkome Griču, gdje podaci najviše dnevne temperature zraka postoje još od 1881. godine, navodi meteorolog Zoran Vakula za HRT. Dodaje kako je srednja najviša temperatura zraka prošlih 10 dana bila je viša nego ove godine samo 2014., kada je bila 22,1 °C. Ove godine samo poneku decimalu °C niža.

VAKULA NAJAVIO NOVE REKORDE: Dokad će trajati ‘bablje ljeto’? Evo što sve donose zadnji dani listopada

Prognoze za nastavak ovoga tjedna, nastavlja Vakula, upućuju na novi rekord, i po dugotrajnosti toplog razdoblja, i po intenzitetu iznadprosječno visoke temperature.

“A neki dnevni rekordi su već pali – ove smo godine imali najtopliji 20. i 21. listopadski dan na Griču, a i još kojegdje u Hrvatskoj. Zanimljivo je spomenuti i kako je tako toplo – i još tako kasno u godini – bilo samo nekoliko puta u povijesti – na Griču je najtoplije poslije 20. listopada u godini bilo 27,6 °C 23. 10. 1971., te 25,5 °C 26. 10. 1999., a najkasnije i toplije – 25,0 °C 16. 11. 1963.”, dodaje Vakula.

Što nas čeka u utorak

Detaljniju prognozu za iduće dane za HRT donosi Tomislav Kozarić, dipl. ing.: “U utorak u istočnoj Hrvatskoj ujutro mjestimice magla, a danju sunčano. Vjetar slab. Najniža temperatura od 7 do 10 °C, a najviša oko 25 °C. Pretežno sunčano, ujutro ponegdje s maglom bit će i u središnjoj Hrvatskoj. Vjetar će sasvim oslabjeti i jutro će biti svježije nego u ponedjeljak, s najnižom temperaturom zraka od 8 do 10 °C. Za razliku od ponedjeljka, na sjevernom Jadranu i u gorju u utorak će također prevladavati sunčano. Jutarnje magle će biti ne samo u Lici i drugdje, moguće mjestimice i na sjevernom Jadranu, uz niske oblake. Tiho ili vjetar uglavnom slab, a more mirno do malo valovito. Danju malo toplije nego u ponedjeljak, uz najvišu temperaturu zraka od 22 do 25 °C, a ujutro uz more 14 do 17 °C, u unutrašnjosti Istre oko 12 °C, u gorju 6 do 11 °C”.

I u Dalmaciji pretežno sunčano, uz uglavnom slab vjetar s mora u poslijepodnevnim satima. A ujutro većinom u unutrašnjosti Dalmacije mjestimice magla, dok su prema otvorenom moru mogući niski oblaci. Najviša temperatura od 23 do 27 °C.

Podjednako relativno toplo i na krajnjem jugu Hrvatske, gdje će utorak većinom biti sunčan uz slab sjeverozapadnjak. Prema otvorenom moru ponegdje niski oblaci, a ujutro mjestimice sumaglica, uz mogućnost i magle. Najniža temperatura od 12 °C u zaobalju do 17 °C na obali i otocima.

I u nastavku tjedna stabilno i relativno toplo, ali uz čestu maglu

“Na smanjenu vidljivost zbog magle, na kopnu će se još češće upozoravati u srijedu i četvrtak, kada magla može biti i dugotrajnija, a u petak će vjerojatno biti rjeđa i kratkotrajnija. Prevladavat će sunčano, osobito u poslijepodnevnim satima, te i dalje izndaprosječno toplo, premda će zbog magle dnevna temperatura ponegdje biti niža nego početkom tjedna. I na Jadranu je pojava magle i niskih oblaka najvjerojatnija u srijedu, kada će biti tiho – bez vjetra, a zatim manja jer će zapuhati umjereno jugo, u petak bura i sjeverozapadnjak. Sunčanih će sati biti najviše u petak, kada će prevladavati vedro. Temperatura zraka bez veće promjene, odnosno toplo vrijeme imat ćemo i u nastavku tjedna. A za razliku od proteklog vikenda, idući će na kopnu vjerojatno biti maglovitiji, a na Jadranu pak sunčaniji”, prognozirao je za HRT Tomislav Kozarić.