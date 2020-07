VAKULA O NEVREMENU KOJE JE POHARALO HRVATSKU: ‘Prognoze su se opet ostvarile’; Najavio i što nas čeka

‘Oko 50 litara po četvornome metru palo je u samo sat, dva, a u središtu Zagreba čak i oko 80 litara. U Varaždinu još više – čak 128 litara’, kazao je Vakula

Komentirajući nevrijeme koje je jučer pogodilo Hrvatsku, HRT-ov meteorolog Zoran Vakula kazao je kako su se “prognoze još jednom ostvarile” kao i upozorenja na opasne vremenske pojave. osim u Zagrebu, kaže, obilna kiša pala je i u mnogim drugim mjestima.

“Oko 50 litara po četvornome metru palo je u samo sat, dva, a u središtu Zagreba čak i oko 80 litara. U Varaždinu još više – čak 128 litara! Stoga je ponegdje bilo i bujičnih poplava, a na žalost – i jedan je vatrogasac u Zagrebu poginuo tijekom intervencije”, kazao je Vakula, prenosi HRT.

Danas kiša pa razvedravanje

Najavio je kako će povremene kiše u većini zemlje biti još i danas prijepodne teu rano poslijepodne, a zatim će se atmosfera postupno stabilizirati.

Što se tiče vremena danas i sutra, meteorologinja Dunja Plačko-Vršnak u prognozi za HRT kazala je kako ni u nedjelju neće biti posvuda suho, iako će biti sunčanije i toplije nego danas, kada je kiša najvjerojatnija na istoku Hrvatske i u gorju.

U drugom dijelu noći te veći dio subote u Slavoniji, Baranji i Srijemu bit će kiše, često u obliku pljuskova s grmljavinom, mjestimice izraženijih i obilnih, a prema subotnjoj večeri slijedi slabljenje i prestanak oborina. Uz povremeno umjeren do jak sjeverni vjetar najviša dnevna temperatura bit će između 22 i 24 °Celzijeva.

Poslijepodne slijedi razvredravanje

U središnjoj Hrvatskoj u noći i prijepodne također će biti izraženih pljuskova i grmljavine, mjestimice obilne kiše, pa su moguće i bujične poplave. Poslijepodne postupan prestanak oborina i djelomično razvedravanje uz temperaturu između 21 i 25 °Celzijevih.

Izraženih pljuskova i grmljavine u noći će biti i na sjevernom Jadranu i u gorju, a u subotu prijepodne će se djelomice razvedriti, najprije na Jadranu. Zapuhat će umjerena, podno Velebita na udare jaka do olujna bura, prema otvorenom sjeverozapadni vjetar, uz umjereno valovito, ponegdje i valovito more. U gorju razmjerno svježe uz temperaturu između 19 i 23 °C, a na Jadranu od 26 do 28 °Celzijeva.

U Dalmaciji uz promjenljivu naoblaku također postoji mogućnost za pljuskove i grmljavinu, lokalno i izraženije, osobito u prvom dijelu dana. Puhat će umjeren do jak sjeverozapadni vjetar, na sjevernom dijelu i bura. Bit će vrlo toplo.

Na jugu Hrvatske mjestimični pljuskovi mogući su uglavnom u prvom dijelu dana. Uz slab do umjeren, prema otvorenom moru ponegdje i jak sjeverozapadni vjetar poslijepodnevna temperatura bit će između 27 i 30 °C.”

Od nedjelje većinom suho, sunčano i toplije

“Sljedećih dana na kopnu većinom suho, sunčano i toplije, od ponedjeljka i vruće. Oblačnije će još biti na istoku u nedjelju, uz mogućnost za mjestimice malo kiše. Ujutro ponegdje može biti kratkotrajne magle.

I na Jadranu će sljedećih dana prevladavati pravi ljetni ugođaj uz pretežno sunčano i vruće vrijeme te uglavnom slab do umjeren maestral.”, kazala je za HRT meteorologinja Dunja Plačko-Vršnak iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.