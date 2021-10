Od ponedjeljka i utorka svježije i kišovitije, te posebice u još svježijem, kišovitijem i vjetrovitijem nastavku tjedna, kada će sunčanog vremena biti znatno manje nego prošlih dana, u neke dane ponegdje i nimalo. Iz gotovo ljetnog ugođaja u kasnojesenski, javlja Zoran Vakula za HRT.

Stoga biste mogli biti prilično zadovoljni ako vam je dosadila južina i iznadprosječna toplina, ali ne i ako strahujete od obilnijih pljuskova, munja i gromova, kojih je ponegdje već bilo. Još češćih i žešćih bit će od srijede do petka. Na Jadranu će nakon juga, od srijede navečer biti sve češća bura, najprije na sjevernom dijelu, gdje će mjestimice biti i olujna, na udare i orkanska, a i u unutrašnjosti će biti prilično vjetrovito, posebice u četvrtak. Pritom će poslijepodnevna temperatura zraka u drugom dijelu tjedna u kopnenom području biti i za više od 10 °C niža nego na njegovu početku.

I kao što to obično biva - i ovu će veliku promjenu vremena i prestanak babljeg ljeta pratiti kojekakvi atmosferski procesi pa se osim munja i gromova, nemojte iznenaditi ni mjestimičnim olujnim nevremenima, tuči, na moru i pijavicama. Ništa neobično, a nadam se - ni pogibeljno. Pripremite kišobrane i čiste odvode, a osobito u unutrašnjosti - i topliju odjeću! A ako već niste - i s grijanjem biste mogli početi, savjetovao je Vakula.

Dva vrlo kišovita dana

Nakon južine i pada tlaka, nevolje bi ponegdje mogla prouzročiti dva vrlo kišovita i vjetrovita dana. Krivac za to je Genovska ciklona koja nam doprema velike količine vlažnog i sve hladnijeg zraka, a prilično će se sporo premještati preko Jadrana dalje prema jugu Sredozemlja, javlja meteorolog RTL-a Dorian Ribarić.

Ujutro i prijepodne promjenjivo uz mjestimičnu kišu ili pokoji pljusak, osobito na sjevernom Jadranu. Jugo i jugozapadnjak malo će popustiti, no još na moru mogu biti pojačani i jaki. Jutro će tako još ostati razmjerno ugodno, barem što se temperatura tiče, ali na kopnu ponegdje može biti i magle.

Sve izraženije naoblačenje

Poslijepodne u središnjim i sjeverozapadnim predjelima sve oblačnije uz navečer sve izraženiju, ponegdje i obilnu kišu. Pritom može i zagrmjeti. Zapuhat će umjeren i jak sjeverac s kojim će osvježiti pa temperatura ostaje uglavnom ispod 20 °C.

Na istoku zemlje pretežno oblačno, povremeno s kišom, češća prema kraju dana, osobito u Posavini. Vjetar će oslabjeti, a temperatura biti niža nego jučer, tek oko 20 °C.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Imaš priču? Javi nam se! Pošalji priču

U Dalmaciji uz naoblačenje, pljuskovi i grmljavina sve intenzivniji, a potkraj dana moguća je i obilna količina kiše u razmjerno kratkom vremenu. Pritom ostaje vjetrovito s umjerenim i jakim jugom, ali će i ovdje malo osvježiti.

Na sjevernom Jadranu i okolnom gorju najranije tmurno, kišovito, ponegdje s izraženijim pljuskovima, grmljavinom i obilnom oborinom. Umjereno jugo do večeri će okretati na umjerenu i jaku buru koja pod Velebitom već može imati olujne udare.

Idućih dana na kopnu i moru

Ulazimo u jedno hladnije i oblačnije razdoblje koje će potrajati barem do sredine idućeg tjedna. Glavnina kiše i to u obilnim količinama, past će od četvrtka rano ujutro do petka prijepodne. Zatim ipak nešto rjeđa. Uz to će osjećaju hladnoće pridonositi umjeren gdjegod jak sjeveroistočni vjetar.

Na Jadranu pretežno oblačno uz češće nevere i kišu tijekom četvrtka. Pljuskovi zatim rjeđi, moguće još ponegdje izraženiji u Dalmaciji. Duž obale će se proširiti olujna, na udare pod Velebitom orkanska bura, no ona će na sjevernom dijelu barem nakratko donijeti sunčana razdoblja, najizglednije u subotu.

HAK upozorava na mokre i skliske kolnike

Na autocesti A2 Zagreb-Macelj kod čvora Zaprešić u smjeru Zagreba vozi se u koloni od oko dva kilometra, izvijestio je u srijedu ujutro Hrvatski autoklub (HAK).

Mokri su i skliski kolnici od kiše u većem dijelu Hrvatske. Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama. Na A1 Zagreb-Split-Ploče zbog radova u tunelu Sveti Rok vozi se jednom cijevi dvosmjerno uz ograničenje brzine 80 kilometara na sat.

Na A2 Zagreb-Macelj kod mosta Sava između čvorova Jankomir i Zaprešić vozi se uz privremenu regulaciju prometa, dvosmjerno. U jutarnjim satima u smjeru Zagreba i poslijepodne u smjeru Zaprešića, moguće je stvaranje zastoja i kolona.

Zbog povremeno pojačanog prometa i aktualnih epidemioloških kontrola na većini graničnih prijelaza moguća su čekanja u putničkom i teretnom prometu. Zbog olujnog juga u prekidu su katamaranske linije Novalja- Rab-Rijeka, Ubli-Vela Luka-Hvar-Split i Hvar-Split.