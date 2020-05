VAKULA NAJAVIO VELIKU PROMJENU VREMENA I TO VEĆ OD SUTRA: ‘Neki će možda reći da im i ova nova promjena živce ždere…’

U unutrašnjosti će u utorak biti zamjetno svježije, uz kišu, na zapadu i u obliku pljuskova s grmljavinom, a blago osvježenje stići će i na Jadran

Nakon razdoblja južine, sutra u Hrvatskoj slijedi pormjena vremena s pogoršanjem koje donosi kišu, a na Jadranu pljuskove s grmljavinom pa čak mjestimice i neko olujno nevrijeme.

Prema prognozi HRT-a, od sutra će u mnogim krajevima osvježiti, a ponajviše u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj gdje će poslijepodnevna temperatura zraka ponegdje biti niža nego u ponedjeljak i za desetak stupnjeva Celzijevih. Dodatnom osjećaju svježine pridonosit će i sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na sjevernom Jadranu mjestimice i jaka bura s olujnim udarima.

Do kraja tjedna ipak stabilnije i toplije

U unutrašnjosti će u utorak biti zamjetno svježije, uz kišu, na zapadu i u obliku pljuskova s grmljavinom. Srijeda će biti uglavnom suha, a nakon svježeg jutra danju toplije. I u četvrtak na zapadu dosta oblaka pa će i temperatura zraka biti dosta niža u odnosu na ostatak unutrašnjosti.

U utorak će blago osvježenje stići i na Jadran, osobito sjeverni, gdje će biti kiše i grmljavine, a zapuhat će i umjerena, podno Velebita i jaka bura. Ponekog pljuska bit će i u sjevernoj Dalmaciji. U utorak i srijedu barem djelomice sunčano, uz povremeno više oblaka na sjeveru, uz mogućnost za još mjestimice malo kiše, te srijedu uz posvuda vrlo jako jugo. U četvrtak se ponovno povećava vjerojatnost za kišu, na sjevernom Jadranu i buru – prognozirala je za HRT dr. sc. Tanja Renko iz DHMZ-a.

U nastavku tjedna bit će stabilnije i većinom opet toplije, ali i dalje uz promjenljivu naoblaku te povremenu mjestimičnu kišu uglavnom na sjevernom Jadranu i zapadu unutrašnjosti, gdje će u četvrtak ponovno biti svježije.

Vakula u prognozu ugurao Liittle Richarda i koronamjere

Promjenu vremena u svom je stilu opjevao i HRT-ov meteorolog Zoran Vakula. Evo njegovog poetskog uratka:

I dok tuga zbog Little Richarda još ispunjava stare rokere,

u ponedjeljak se popuštaju koronamjere,

a južina i dalje “pere” li “pere”,

i donosi do nas oblake – kišne “dilere”,

u početku još u većini Hrvatske “fejkere”.

No, dovoljne da izazovu mnogobrojne “fluviohejtere”

pa i da se ponegdje prašina s podloge ispere,

te da se rublje ne pere,

i bude zanimljiviji belvedere.

Već u utorak – kao na mala vrata okolo kere,

stižu i mjestimične nevere,

koje će puniti radarske skenere,

vjerojatno i mnogobrojne webkamere,

ali ne i izazvati izvanredne mjere.

I dok će neki s divljenjem gledati svojevrsne nebeske šarmere,

i zbog tih cumulonimbusa organizirati na oluje potjere,

neki će možda reći i da im nova promjena živce “ždere”,

a mogući su i oni koji će posumnjati na još jednu teoriju zavjere.