VAKULA NAJAVIO TJEDAN U KOJEM MOŽEMO SVAŠTA OČEKIVATI: Stiže nam velika promjena vremena, evo kada bi snijeg mogao zabijeliti čak i nizine

U vjetrovitiji ponedjeljak će gotovo posvuda pasti barem malo kiše – najobilnije na sjevernom Jadranu i u gorju, a najmanje, mjestimice možda čak i nimalo – u istočnoj Hrvatskoj

Ljubitelji snijega i zimskih radosti već se neko vrijeme pitaju hoće li uopće pasti snijeg s obzirom na visoke temperature koje su se nastavile i u prosincu. No, odgovor je tu: snijeg će se najvjerojatnije pojaviti već u ponedjeljak i to u nizimskim područjima! Barem tako prognozira HRT-ov meteorolog Zoran Vakula koji kaže da će u prvom dijelu nedjelje većini nizina vidljivost biti smanjena zbog magle. No, vjerojatnost za djelomično razvedravanje i osjetniji porast temperature zraka znatno se povećava zbog prognoza jačanja vjetra. Na Jadranu i područjima uz njega nastavit će se pak svojevrsno nadmetanje oblaka i sunca, pri čemu će ponegdje pasti i malo kiše. Navečer će jačati jugo i jugozapadnjak, tlak zraka početi padati – južina biti sve zamjetnija.

U vjetrovitiji ponedjeljak će gotovo posvuda pasti barem malo kiše – najobilnije na sjevernom Jadranu i u gorju, a najmanje, mjestimice možda čak i nimalo – u istočnoj Hrvatskoj, i to tek navečer i u noći na utorak, kada će u gorju pasti i malo snijega. Tijekom utorka slijedi barem djelomično razvedravanje, na Jadranu uz jaku, gdjegod i olujnu buru, koja će u uglavnom suhu srijedu većinom oslabjeti, a već u četvrtak slijedi nova zamjetnija promjena vremena – pad temperature, kiša, snijeg najprije u gorju, zatim vjerojatno i u nekim nizinama, pa u petak kratkotrajno razvedravanje i novo naoblačenje, do kraja dana i oborine, najavljuje Vakula.

Prognoza za različita područja Hrvatske

Detaljniju prognozu po hrvatskim područjima donosi DHMZ-ov meteorolog Tomislav Kozarić pa kaže da će u nedjelju u Slavoniji, Baranji i Srijemu dugotrajna magla i niski oblaci. Poslijepodne ponegdje kraća sunčana razdoblja, a vjetar uglavnom slab južni. Jutarnja temperatura oko 0 °C, a poslijepodnevna će ovisiti o pojavi sunca. U središnjoj Hrvatskoj najprije maglovito i tmurno, a zatim barem kraća sunčana razdoblja. Poslijepodne će zapuhati slab i umjeren jugozapadnjak, koji na krajnjem sjeveru može biti i jači. Najniža temperatura od -2 do 2 °C, a najviša dnevna od 5 do 7 °C.

U gorju i na sjevernom Jadranu umjereno do pretežno oblačno, mjestimice uz malo kiše, osobito prema kraju dana na širem riječkom području. U Lici ujutro ponegdje magla. Vjetar slab, a u drugom dijelu dana zapuhat će umjeren, u Gorskom kotaru i jak jugozapadnjak. Najviša temperatura većinom između 8 i 14 °C. Na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima, a mjestimice može pasti i malo kiše. Vjetar uglavnom slab promjenljiva smjera, a more mirno. Tek navečer okrenut će na jugo. Jutarnja temperatura većinom niža od 10 °C, a poslijepodne između 12 i 15 °C.

Na krajnjem jugu Hrvatske uglavnom suho i djelomice sunčano. Do jutra još slaba bura i sjeverozapadnjak, a zatim gotovo bez vjetra. Najniža temperatura zraka većinom od 6 do 11 °C, a najviša dnevna od 13 do 16 °C.

Tjedan pred nama pun je vremenskih promjena

U ponedjeljak sa zapada jače naoblačenje s kišom, uglavnom u drugom dijelu dana, na zapadu unutrašnjosti obilnijom. Uz okretanje vjetra na sjeverni te pad temperature u noći na utorak u višem gorju kiša će prijeći u susnježicu i snijeg. U utorak prestanak oborine i razvedravanje, ali i zahladnjenje, te još razmjerno vjetrovito. U srijedu sunčanije s hladnim jutrom, a zatim bi snježnih pahulja moglo biti i po nizinama.

Na Jadranu u ponedjeljak povremeno kiša, ponegdje i u obliku izraženijih pljuskova, osobito na sjevernom Jadranu, gdje će biti najoblačnije. Zatim prestanak kiše i razvedravanje, pa u srijedu pretežno sunčano, a u četvrtak opet kiša. U ponedjeljak će zapuhati umjereno do jako jugo i jugozapadnjak i navečer na sjevernom Jadranu okrenuti na sjeverozapadnjak i buru koja će se u utorak proširiti duž cijele obale. Podno Velebita će biti i olujna. Temperatura zraka u postupnom padu, prognozirao je Tomislav Kozarić iz DHMZ-a.