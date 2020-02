VAKULA NAJAVIO ŠTO NAS ČEKA, A ONDA OTKRIO NOVOST O POZNATOJ METEOROLOGINJI: ‘Ovo je njezina posljednja prognoza…’

Kiša je pak u većini Hrvatske najvjerojatnija od četvrtka kasno navečer do petka prijepodne, kada ponegdje u gorju može biti i snijega, te ponovno potkraj ponedjeljka i u utorak. I južina bi nekima mogla smetati, najprije tijekom četvrtka, a zatim vjerojatno potkraj nedjelje i tijekom ponedjeljka, navodi Vakula

U srijedu su se pokazali prilično dobrima “oprezni” naslovi: “Stabilnije…” i “Većinom suho”, budući da atmosfera nije bila sasvim stabilna, što su ponajviše uočili mnogi u središnjoj Hrvatskoj, gdje je bilo poslijepodnevnih kratkotrajnih pljuskova – i to ne samo kiše, nego i snijega, pa i tuče. A neki su bili svjedoci i munja i gromova… Zanimljivo je podsjetiti i kako su s Puntijarke – meteorološke postaje DHMZ-a na Medvednici, u 7 sati dojavili 4 cm snijega, a u 19 sati, nakon još jednog iznadprosječno toplog dana – samo tragove snijega. Meteoroloških pojava napretek. Dostojnih prevrtljivoj veljači, navodi za HRT meteorolog Zoran Vakula.

Dodaje kako će i sljedećih će dana biti promjenljivo, povremeno i vjetrovito, te i dalje relativno toplo, unatoč povremenim jutarnjim temperaturnim “minusima” u kopnenom području, osobito u četvrtak i za vikend.

“I pritom će sunčanije i uglavnom suho biti veći dio četvrtka, te u drugom dijelu petka i tijekom vikenda. Kiša je pak u većini Hrvatske najvjerojatnija od četvrtka kasno navečer do petka prijepodne, kada ponegdje u gorju može biti i snijega, te ponovno potkraj ponedjeljka i u utorak. I južina bi nekima mogla smetati, najprije tijekom četvrtka, kada će poslijepodne zapuhati često umjeren, gdjegod i jak, na udare i olujan jugozapadnjak, na Jadranu i jugo, pri čemu će se tlak u desetak sati sniziti i za više od 10 hPa. Nepovoljne biometeorološke prilike zbog južine će vrlo vjerojatno biti i potkraj nedjelje i tijekom ponedjeljka…”, naveo je Vakula na stranicama HRT-a.

A onda je otkrio kako je detaljniju prognozu po područjima za sljedeće dane pripremila dr. sc. Nataša Strelec Mahović iz DHMZ-a, i to posljednji put jer…

“Nataša uskoro neće biti “naša”! Mislim, HRT-ova i DHMZ-ova. Imat će pregršt novih izazova! I ostvarenje nekih drugih snova. Srećom, ostaje u meteorološkom “zanatu”, radeći u svjetski poznatom Eumetsatu… Na HTV-u je “vedrila i oblačila” od 1995. godine, a od godine prije i na Hrvatskom radiju”, naveo je Vakula ne navodeći ne navodeći čime će se točno Strelec Mahović baviti u ovoj službi, koja se općenito bavi prikupljanjem i analizom satelitskih podataka o vremenu, klimi i okolišu te u tu svrhu posjeduje mrežu vlastitih meteoroloških satelita. Hrvatska je, inače, država članica Eumetsata od 2006. godine. Sjedište Eumetsata je u njemačkom Darmstadtu.

Ovo je Natašina posljednja prognoza za HRT:

U četvrtak relativno toplo, ali na kopnu uz hladno jutro. Naoblačenje, ponegdje kiša…

“U četvrtak će na istoku zemlje najniža temperatura biti većinom od -3 do 0 °C. Danju će prevladavati sunčano, a uz jačanje jugoistočnog i južnog vjetra temperatura će danju porasti na vrijednosti između 11 i 13 °C. U središnjoj Hrvatskoj će biti barem djelomice sunčano. Uz jačanje jugozapadnjaka poslijepodne i osobito prema kraju dana oblaka će sa zapada biti sve više pa navečer u najzapadnijim predjelima mjestimice može biti i kiše. Jutro će biti hladnije nego u srijedu, uz temperaturu većinom od -3 do 0 °C, a najviša dnevna malo viša od utorka – od 11 do 14 °C”, navodi Nataša Strelec Mahović.

Dodaje kako će se nakon djelomice sunčanog prijepodneva u gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu poslijepodne naoblačiti, a navečer će biti i kiše.

“U noći na petak mogući su i izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Puhat će povremeno umjeren jugozapadni i južni vjetar, na otvorenome moru sjevernog Jadrana umjereno i jako jugo. Jutarnja temperatura u gorju od -5 do -2 °C, dnevna od 7 do 12 °C, a na sjevernom Jadranu ujutro od 3 do 8 °C, a danju od 12 do 14 °C. U Dalmaciji će se još zadržati sunčano uz umjereno, na otvorenome moru i jako jugo. More će biti umjereno valovito, samo na otvorenome i valovito. Temperatura zraka najniža jutarnja od 6 do 9 °C, u unutrašnjosti od -5 do -1 °C, a najviša poslijepodnevna između 12 i 15 °C. Na jugu Hrvatske većinom sunčano, uz jugo, koje će pojačati u drugom dijelu dana, a navečer i u noći okrenuti na južni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 6 do 10 °C, u unutrašnjosti i samo oko 1 °C, a najviša dnevna od 13 do 16 °C.”, navodi Nataša Strelec Mahović.

I sljedećih dana promjenljivo i relativno toplo…

“U noći na petak te u petak prijepodne u unutrašnjosti će mjestimice biti kiše, moguće i grmljavine. U drugom dijelu petka vrijeme će se postupno smiriti pa će za vikend i početkom sljedećeg tjedna ponovno prevladavati sunčano, uz novi porast temperature zraka, koja će se u subotu malo sniziti u odnosu na petak, posebice ujutro, a valja spomenuti kako će i u nedjeljno jutro biti temperaturnih “minusa”. U utorak se povećava vjerojatnost za novo naoblačenje i kišu. Na Jadranu će u noći na petak i u petak ujutro ponegdje biti kiše, a mogući su i izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Zatim će se postupno razvedriti, najprije na sjevernom Jadranu, te će do kraja tjedna prevladavati sunčano. Vjetar će okrenuti na sjeverozapadni, uz obalu i buru s kojom će temperatura u dane vikenda biti malo niža. Jugo će ponovno zapuhati početkom idućeg tjedna i najaviti kišu koja je moguća u utorak”, prognozirala je za HRT dr. sc. Nataša Strelec Mahović iz DHMZ-a.