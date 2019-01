VAKULA NAJAVIO PROMJENU ZA VIKEND: Oglašen crveni Meteoalarm, vrijeme u pojedinim dijelovima zemlje opasno po život

Zoran Vakula za vikend je najavio promjenu vremena

Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, na kopnu povremeno uz slab snijeg, uglavnom u gorju i na istoku. Na dalmatinskoj obali mjestimice kiša i susnježica, ponajprije na južnom dijelu, a na sjevernom Jadranu sunčanije te uglavnom suho.

Puhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, u gorju i sjevernim predjelima s jakim i olujnim udarima. Na Jadranu jaka i olujna bura, osobito podno Velebita s orkanskim udarima. Najviša dnevna temperatura većinom od -5 do 0, na Jadranu od 4 do 9 stupnjeva Celzijevih, prognozira Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Meteorolog HRT-a Zoran Vakula danas je najavio novi snježni pokrivač, posebno u gorskim i istočnim krajevima, ali i mjestimice na Jadranu, gdje će vjerojatno još veće nevolje i zastoje u prometu prouzročiti većinom jaka i olujna bura, gdjekad na udare i orkanska.

Vrlo hladna jutra

“Za vikend promjena! Zbog djelomičnog razvedravanja jutra će biti prilično hladna, ponajviše u nizinama sa snijegom na tlu”, najavljuje Vakula.

DHMZ predviđa da će u subotu jutarnja temperatura u Zagrebu biti -13.

Tijekom petka će u Slavoniji, Baranji i Srijemu puhati često umjeren, gdjekad i jak sjevernjak i sjeverozapadnjak, uz koji će se mnogima činiti i hladnije od -4 do -1 °C, koliko će pokazivati termometri. I još uz oblake i novi snijeg, kojeg je ponegdje već više od 20 cm.

U središnjoj Hrvatskoj je poneki centimetar moguć uglavnom do jutra. Štoviše, prema večeri sa sjeverozapada raste vjerojatnost djelomičnog razvedravanja. Puhat će većinom umjeren, ponegdje povremeno i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, uglavnom u Međimurju, Podravini i Zagorju i s olujnim udarima. Temperatura zraka od -4 do 0 °C.

Podjednako tako, pa i hladnije, mnogima će se činiti i na sjevernom Jadranu, uz većinom jaku i olujnu buru, mjestimice s orkanskim udarima, a i u gorju, gdje će također biti vjetrovito, i temperatura najniža. Povremeno će još biti snijega, pa i dodatnog snježnog pokrivača, gdjegod vjerojatno i zapuha. Promet će biti otežan, na mnogim dionicama i prekinut, ne samo cestovni, nego i katamaranski, vjerojatno i brodski, pa i trajektni.

Snijeg i na otocima?

Do otoka bi mogle doći pahulje iz unutrašnjosti, nošene jakom i olujnom burom, ponegdje i s orkanskim udarima. Osim nje i promjenljive naoblake, mjestimice će još pasti i malo kiše, uglavnom oko Splita i južnije, te ponajviše na širem dubrovačkome području. More umjereno valovito i valovito, prema otvorenome i jače valovito.

Za vikend djelomice sunčano, uz prilično hladna jutra, u nedjelju i jačanje juga, pa opet…

Valovito i vjetrovito bit će na Jadranu i početkom subote, tijekom koje će bura slabjeti, a već u nedjelju će uzduž cijeloga Jadrana zapuhati jugo. S njim će dolaziti novi kišonosni oblaci – najprije na sjever, do večeri i drugdje, pa će u ponedjeljak ponovno biti često i obilnijih pljuskova i grmljavine, a i jakog vjetra koji će mijenjati smjer. Za razliku od prošlodnevnih prognoza, najnovije su povećale vjerojatnost promjenljivog vremena do kraja mjeseca. No, s planovima aktivnosti najbolje je još pričekati, budući da su promjene moguće.

Bar će biti sunca

Na kopnu će vikend obilježiti hladna jutra, osobito u zapadnim krajevima, te po sunčanim satima, kojih u mnogim mjestima nije bilo i tjedan dana. Oborine će do nedjelje navečer uglavnom izostati, a tijekom toplijeg početka novog tjedna ponovno će ih biti – i to ne samo snijega, nego ponegdje i kiše, prognozira Vakula.