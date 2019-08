VAKULA UPOZORIO NA NOVU DRASTIČNU PROMJENU: Oluje, pljuskovi i grmljavina stižu već danas, evo gdje će prvo udariti

Nakon toplinskog vala Hrvatsku će zahvatiti val kiše koji bi tijekom utorka i srijede trebao sniziti temperature za 10, ponegdje i 15 stupnjeva.

Jučer je bio vrhunac toplinskog vala, koji je u mnogim mjestima bio i najtopliji dan ove godine. Tako je u Kninu izmjereno čak 41 stupanj, što je šesta najviša temperatura zraka otkako se ondje provode mjerenja. Ni u noći s ponedjeljka na utorak nije bilo mnogo bolje, naročito u gradovima i na obali gdje je bilo vruće i sparno.

No, već danas, u utorak, vrijeme će se promijeniti. Već prijepodne u Istri i Gorskom Kotaru mogući su pljuskovi, koji bi se do kraja dana trebali proširiti po sjevernoj, srednjoj i gorskoj Hrvatskoj. Ponegdje postoji i mogućnost češćih i obilnijih pljuskova s grmljavinom te mjestimično olujna nevremena. Takvo vrijeme će se zadržati do srijede poslijepodne. Dobro vrijeme će se zadržati samo na jugu zemlje, gdje će biti pretežno sunčano, javlja HRT.

Relativno svježe

“Ako nestabilnosti gdjegod i izostanu, pad temperature neće. Sredinom tjedna diljem će Hrvatske zamjetno osvježiti. U većini unutrašnjosti poslijepodnevna će temperatura biti niža nego u ponedjeljak čak i za više od 10 stupnjeva. Gdjegod čak i za oko 15 stupnjeva! Pritom će se do kraja srijede posvuda razvedriti pa će tijekom blagdana Velike Gospe biti pretežno suho i sunčano, ali i relativno svježe, na kopnu ponegdje uz jutarnju maglu”, kaže Zoran Vakula.

Prognostičar DHMZ-a Krunoslav Mikec kaže kako će “u utorak u Slavoniji, Baranji i Srijemu još biti vruće, ali malo manje nego u ponedjeljak, s najvišom dnevnom temperaturom od 28 do 32 stupnjeva. Premda će biti dosta sunčana vremena tijekom dana treba računati i na porast naoblake, pri čemu ponegdje može biti i pljuska, poglavito krajem dana.”

Ponegdje će biti nevremena

Dodaje kako će u središnjoj Hrvatskoj biti vjetrovito i oblačno: “Mjestimična kiša moguća je već prijepodne, a osobito će kasno poslijepodne i navečer biti i izraženijih pljuskova s grmljavinom, vjerojatno i nevremena. Najviša temperatura bit će između 25 i 29 stupnjeva.”

Mikec upozorava kako će u gorju te na Sjevernom Jadranu biti manje toplo. Zapuhat će sjeveroistočnjak u gorju, a na Jadranu zapadnjak i sjeverozapadnjak, ponegdje i bura: “Bit će promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima i kišom, ponegdje moguće već prijepodne, a posebno prema kraju dana, uz povećanu vjerojatnost za olujno nevrijeme.”

Od četvrtka sunčanije i toplije

U južnim krajevima će se zadržati uglavnom sunčano, a temperature bi trebale biti visoke – između 33 i 38 stupnjeva.

Ni u srijedu vrijeme neće biti stabilno, naročito u prvom dijelu dana kada se očekuje kiša i grmljavina. Poslijepodne bi se trebalo razvedriti, ali mjestimični pljuskovi nisu isključeni. Od četvrtka će biti sunčanije, ujutro će ponegdje biti magle, a temperature će malo porasti.

“Na Jadranu će također u srijedu vrućina popustiti, uz buru, ponegdje jaku, s olujnim udarima, koja će tijekom četvrtka oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak. Pritom u srijedu na kišu i grmljavinu treba računati na sjevernom dijelu, no poneki neverin moguće je i u Dalmaciji. Od četvrtka i na moru uglavnom sunčano”, prognozirao je Mikec.