VAKULA NAJAVIO NOVE REKORDE! Sljedeći dani bit će teški zbog dvije stvari, a onda drastična promjena: Stižu pravi zimski uvjeti, evo gdje!

Posljednje dane studenog obilježit će još uvijek prilično toplo vrijeme za taj dio godine, posebno u četvrtak i petak, no onda stiže promjena

Meteorolog HRT-a Zoran Vakula objavio je novu vremensku prognozu u kojoj navodi kako se bliži vrijeme pravih zimskih uvjeta, nakon iznadprosječnih temperatura koje su obilježile posljednje dane. Sljedećih dana bit će i kiše, javlja Vakula.

“Kao da ih ovoga studenoga nije bilo dovoljno – jugozapadnjaka, juga i kiše bit će i sljedećih dana, a bura će ih u subotu na Jadranu zamijeniti samo prolazno, od utorka vjerojatno i dugotrajnije. I iznadprosječna toplina tada će prestati, osobito u većini kopnene Hrvatske. Štoviše, sve je veća vjerojatnost za ponegdje prave zimske uvjete! No do kraja studenoga bit će još prilično toplo, osobito u četvrtak i petak.

Osim zbog već spomenutih pojava, vrijeme sljedećih tjedan dana za mnoge će biti nepovoljno i zbog skokovitih promjena tlaka, ponegdje i temperature, a i zbog mjestimice obilnijih pljuskova s grmljavinom, osobito na Jadranu i područjima uz njega. Pritom je moguć još poneki rekord u ukupnoj mjesečnoj količini oborine ovoga studenoga”, prognozira Vakula.

A rekordna ili vrlo blizu nje, u mnogim će mjestima biti i srednja najniža temperatura zraka ovoga studenoga, kaže Vakula.

Četvrtak: južina, povremeno kiša, ponegdje i obilnija

U Slavoniji, Baranji i Srijemu kiše će tijekom četvrtka biti malo, ponegdje možda čak i nimalo. No iznadprosječno visoka temperatura za kraj studenoga neće se moći izbjeći. Već ujutro najniža će u većini mjesta biti viša od prosječne najviše poslijepodnevne, kada će, uz povremeno umjeren, uglavnom u gorju i jak jugozapadnjak, biti oko 15 °C.

U središnjoj Hrvatskoj malo niža, ali također neuobičajeno visoka – već ujutro između 7 i 10 °C! Uz mnogo oblaka povremeno će biti i kiše – češće u noći i ujutro, a manje kasnije, kada bi nekima više mogao smetati umjeren, gdjekad i jak jugozapadni vjetar.

Još vjetrovitije u gorju i na sjevernom Jadranu, uz more stoga umjereno valovito i valovito. Upozoriti valja i na ponegdje obilniju kišu, pa i u obliku pljuskova s grmljavinom. Temperatura zraka u gorju će biti uglavnom od 7 do 12 °C, a u unutrašnjosti Istre i uz more ujutro 11 do 15 °C, poslijepodne 15 do 18 °C.

U Dalmaciji mjestimice i do 20 °C, a niža od 10 °C samo ujutro ponegdje u unutrašnjosti, osobito na sinjskom području, gdje je u srijedu ujutro izmjereno samo -1 °C. Uz promjenljivu naoblaku te često umjeren i jak jugozapadni vjetar, prema jugu i jugo, bit će i česte kiše, gdjegod i obilnijih pljuskova, osobito u unutrašnjosti.

I na jugu Hrvatske povremena kiša i grmljavina te umjereno do jako jugo pa jugozapadnjak, uz koje će temperatura zraka biti većinom od 15 do 20 °C.

I u petak još dosta toplo, pa hladnije, a od utorka ponegdje zimski uvjeti

I u petak će još biti iznadprosječno toplo, uz jugozapadnjak, a tijekom vikenda u većini unutrašnjosti primjerenije dobu godine, posebice u nedjelju ujutro, kada je ponegdje moguć slab mraz. Zahladnjenje će se osjećati već tijekom subote, kada u višem gorju mogu zalepršati snježne pahulje, a večer će biti najhladniji dio dana. Povremena kiša vjerojatno će biti najčešća u petak. U ponedjeljak ponovno toplije, ali samo nakratko. Već od utorka slijedi višednevno hladnije razdoblje, uz povremeni snijeg u gorju, a uz kišu vjerojatno i u nekim nizinama.

Na Jadranu još promjenljivije, toplije i vjetrovitije – u petak još uz većinom jugozapadnjak, u većinom suhu subotu prolazno bura, a od ponovno oblačnije i kišovitije nedjelje – jugo, koje će opet biti jako, gdjekad i olujno. Od utorka vjerojatno podjednaka bura, uz koju će se i temperatura zraka sniziti na za doba godine primjerenije vrijednosti, što se za ove do tada ne može reći.