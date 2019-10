VAKULA NAJAVIO NOVE REKORDE: Dokad će trajati ‘bablje ljeto’? Evo što sve donose zadnji dani listopada

Sljedećih dana, vjerojatno do kraja tjedna, bit će pretežno suho, sunčano i relativno toplo

Željni svježijeg i kišovitijeg vremena, koje je primjerenije ovom dobu godine, ostat će razočarani i sljedećih dana, vjerojatno sve do kraja novoga tjedna. Uz iznimku dijela sjevernog Jadrana i Gorskoga kotara, gdje će, kao i u subotu, i u ovu nedjelju, pa i dio ponedjeljka, biti povremene mjestimične uglavnom slabe kiše i rosulje.

I jugozapadnjak i jugo će još do ponedjeljka česti biti umjereni, ponegdje i jaki, a u nastavku tjedna će izostati te omogućiti dugotrajnije zadržavanje magle i niskih oblaka, koji bi mogli “spasiti” neka područja od temperature visoke kao rijetko kada u ovo doba godine. No, uz manje magle i oblaka i više sunčanih sati ponegdje će vjerojatno biti i rekordno toplo za peto listopadsko petodnevlje, piše u svojoj prognozi za HRT Zoran Vakula.

Sunčana i topla nedjelja

Nedjelja će u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti sunčana i topla, s najvišom temperaturom od 24 do 26 °C. Jutarnja će biti između 6 i 12 °C, pri čemu ponegdje može biti magle. Tijekom dana u nekim će područjima puhati južni i jugozapadni vjetar, piše u detaljnijoj prognozi Krunoslav Mikec, dipl. ing. iz Službe za vremenske analize i prognoze DHMZ-a.

Relativno će vjetrovito biti i u središnjoj Hrvatskoj, osobito u Hrvatskom zagorju i Međimurju, gdje može biti i jakih udara jugozapadnjaka. Uz obilje sunca temperatura će zraka od jutarnjih 9 do 14 °C porasti do vrijednosti između 22 i 25 °C. Ponegdje će biti umjerene naoblake.

Najoblačnije će ponovno biti u dijelu Hrvatskog primorja i Istre te u Gorskome kotaru, pri čemu, kao i u subotu, u nekim predjelima može biti slabe kiše ili rosulje. Puhat će jugo na moru, a jugozapadnjak u gorju, mjestimice na udare jak. Temperatura danju uglavnom viša od 20 °C, samo ponegdje u gorju malo niža.

U Dalmaciji također pretežno sunčano uz jugo, mjestimice na otvorenome i jako, uz malo i umjereno valovito, samo rijetko i valovito more. Najviša dnevna temperatura od 23 do 25 °C, u unutrašnjosti Dalmacije i do 27 °C. Podjednako iznadprosječno toplo i sunčano bit će i na krajnjem jugu Hrvatske, uz jugo, na otvorenome umjereno do jako, a ujutro te ponovno navečer uz obalu će puhati slaba do umjerena bura.

Iznadprosječno toplo

Sunčano vrijeme te iznadprosječna toplina obilježit će i sljedeće dane. Povremeno će u unutrašnjosti biti umjerene naoblake, samo u gorju u ponedjeljak još povećane, ponegdje uz mogućnost za malo kiše. Od srijede će porasti vjerojatnost za maglu i niske oblake pa bi dnevna temperatura zbog toga u nekim dijelovima kopnene Hrvatske mogla biti malo niža nego u ponedjeljak i utorak.

I na Jadranu sunčano i toplo, u ponedjeljak još uz jugo, a od utorka slab do umjeren sjeverozapadnjak i buru. Više će oblaka još biti u ponedjeljak na sjevernom dijelu, uz mogućnost za mjestimičnu slabu kišu ili rosulju. Od sredine tjedna pak sumaglica i magla mogući su i ponegdje na moru, prognozirao je za HRT mr. sc. Krunoslav Mikec, dipl. ing. iz DHMZ-a.

