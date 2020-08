VAKULA NAJAVIO NOVE ‘METEOROLOŠKE NEPODOPŠTINE’: Uskoro opet stiže ponegdje i opasno vrijeme – evo gdje i kada

Opet bi mogla pasti tuča, a najavljene su i pijavice

“I u novome će tjednu biti kojekakvih meteoroloških dogodovština, ponegdje i nepodopština. Prevladavat će sunčano, ali i dalje nestabilno do srijede, te vjerojatno i na kraju tjedna. Pritom će pljuskova s grmljavinom u ponedjeljak biti samo ponegdje, baš kao u najnovijoj epizodi/tabli meteostripa, a u oblačniji i manje topli utorak i srijedu u većini hrvatskih krajeva. Mjestimice su moguća i olujna nevremena s tučom, a na Jadranu i pijavice”, objavio je meteorolog HRT-a Zoran Vakula na početku nove vremenske prognoze.

Kaže kako je do subote velika vjerojatnost suhog, sunčanog i većinom vrućeg vremena diljem Hrvatske, dok će od sljedeće nedjelje opet biti nestabilnije, uz mjestimično kišu i grmljavinu te manje toplo.

Ponedjeljak: pretežno sunčano i vruće, ali nestabilno…

“I u ponedjeljak ujutro po riječnim kotlinama istočne Hrvatske može biti magle, a uz obilje sunca od sredine dana će ponegdje biti jačeg razvoja oblaka te lokalnih pljuskova i grmljavine. Temperatura zraka od jutarnjih 16 do 19 °C, danju će porasti do oko 30 °C.

Podjednako će iznadprosječno toplo biti i u središnjoj Hrvatskoj, također uz mogućnost jutarnje magle te poslijepodnevne razvoje oblaka i mjestimičnu kišu praćenu grmljavinom, a lokalno može biti i ponekog izraženijeg pljuska. Puhat će slab i umjeren južni i jugozapadni vjetar.

I po kotlinama gorske Hrvatske ujutro magla, a poslijepodne u gorju te mjestimice u Istri, moguće i u okolici Rijeke, treba računati na pljuskove i grmljavinu. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni, ponegdje na sjevernom Jadranu jugoistočni i južni, a najviša temperatura zraka od 27 do 31 °C.

U Dalmaciji vruće, s najvišom temperaturom od 30 do 34 °C. Dan će obilovati suncem, uz slab do umjeren jugozapadnjak i jugoistočnjak, pri čemu će more biti malo valovito, samo na otvorenome moguće umjereno valovito. Lokalno je jači razvoj oblaka uz pokoji pljusak moguć samo ponegdje u Zagori.

Jugozapadni i južni vjetar, na otvorenom jugoistočni – puhat će i na jugu Hrvatske, gdje će ponedjeljak biti sunčan, pa i potpuno vedar, te vruć, uz najvišu dnevnu temperaturu između 31 i 34 °C. A jutarnja temperatura ponegdje, osobito u urbanim sredinama, neće biti niža od 25 °C.”

Do srijede nestabilno i manje toplo, a od četvrtka…

“U utorak će na kopnu biti promjenljivije, uz češću kišu te povećanu vjerojatnost za izraženije pljuskove uz lokalno veću količinu oborine pa i olujno nevrijeme. Temperatura zraka bit će malo niža nego u ponedjeljak, a u srijedu će se još malo sniziti, uz prestanak kiše i razvedravanje. Od četvrtka uglavnom sunčano i opet toplije.

I na Jadranu do srijede povremeno više oblaka s mjestimičnom kišom, u utorak uglavnom na sjevernom dijelu, a u srijedu i prema jugu. Neće biti iznenađenje ako bude nevera uz olujan vjetar i veću količinu kiše u kratkom razdoblju, a i ako se pojave pijavice. Uz buru i sjeverozapadni vjetar vrućina će malo popustiti.”, prognozirao je za HRT Krunoslav Mikec, dipl. ing. iz DHMZ-a.