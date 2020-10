VAKULA NAJAVIO JUŽINU I PORAST TEMPERATURE, ALI – NEĆE DUGO TRAJATI: Za vikend stiže promjena, i neće biti baš ugodna

Od srijede počinje toplije i vjetrovitije vrijeme

“I u nastavku će radnog dijela ovoga tjedna prevladavati suho i sunčano, ali do srijede još uz čestu, ponegdje i dugotrajnu maglu, osobito po nizinama unutrašnjosti. U utorak će ona još onemogućavati znatniji porast dnevne temperature zraka, a i mraz će biti češći i žešći nego u ponedjeljak. No, s jačanjem jugozapadnjaka, na Jadranu i juga, u srijedu poslijepodne u većini će Hrvatske biti oko 20 °C, a i jutarnji će mraz po unutrašnjosti vjerojatno biti rjeđi i slabiji nego u utorak. Malo kiše mjestimice može pasti uglavnom u Istri i na širem riječkome području.

U razmjerno vjetroviti četvrtak i petak još toplije, a tijekom oblačnijeg i ponovno kišovitijeg vikenda u većini će krajeva osvježiti, posebice u nedjelju, kada će na sjevernom Jadranu vjerojatno zapuhati bura”, objavio je meteorolog HRT-a Zoran Vakula u novoj vremenskoj prognozi.

Utorak: većinom sunčano i toplije, ali na kopnu ujutro uz čestu maglu, ponegdje i mraz

“U utorak u Slavoniji, Baranji i Srijemu uglavnom sunčano, ujutro s mjestimičnom maglom. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i istočni, uz najvišu dnevnu temperaturu od 15 do 17 °C. Jutro razmjerno hladno s temperaturom između 0 i 4 °C, pa je moguć mraz.

Mraza mjestimice i u središnjoj Hrvatskoj. Uz obilje sunca tijekom dana najviša dnevna temperatura bit će od 15 do 17 °C. No, kao i i u ponedjeljak, u nekim krajevima treba računati na maglu koja se može dulje zadržati, pa temperatura neće znatnije porasti.

U gorju i na sjevernom Jadranu zapuhat će slab do umjeren jugozapadnjak, samo će ujutro mjestimice na obali biti bure. Pritom većinom sunčano, u unutrašnjosti Istre te osobito u kotlinama Like s jutarnjom i prijepodnevnom maglom. Poneka je kap kiše u noći moguća u Istri, a od sredine dana na širem riječkom području. Najviša temperatura od 13 do 16 °C, na moru između 17 i 20 °C. U gorju ujutro opet može biti mraza.

U Dalmaciji sunčano, nerijetko i potpuno vedro, u unutrašnjosti ujutro mjestimice uz moguću maglu. Dnevna temperatura od 18 do 22 °C. Vjetar većinom slab, ponegdje umjeren zapadni i jugozapadni, na otvorenome sjeverozapadni, a ujutro uz obalu mjestimice i bura.

Nakon jutarnje slabe do umjerene bure, danju će na krajnjem jugu Hrvatske također puhati sjeverozapadnjak, uz obalu i jugozapadnjak. Dan će proteći uz obilje sunca i ugodnu toplinu s najvišom temperaturom i do 22 °C.”

Od srijede vjetrovitije i toplije, a za vikend promjena

“Od srijede na kopnu porast temperature s jačanjem jugozapadnjaka, koji osobito na zapadu ponegdje na udare može biti jak. Prevladavat će sunčano, sredinom tjedna još mjestimice s jutarnjom maglom, a postupno će više oblaka biti prema kraju tjedna.

Na Jadranu oblačnije na sjevernom dijelu, gdje će zapuhati jugo i jugozapadnjak, a ponegdje će vjerojatno pasti i malo kiše, poglavito u petak. Najviša temperatura posvuda uglavnom biti viša od 20 °C”, prognozirao je za HRT Krunoslav Mikec, dipl. ing. iz DHMZ-a.