VAKULA NAJAVIO JOŠ JEDNU PROMJENU VREMENA, I TO OVAJ VIKEND: ‘Za ljubitelje boravka vani past će razočaranja’

Meteorolog Zoran Vakula prognozira da će u većini unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu kiša i grmljavina bit će češće u petak i vjerojatno ponedjeljak, a u istočnijim i južnijim krajevima još i u subotu, kada je i na srednjem i južnom Jadranu najveća vjerojatnost pljuskova i grmljavine

Nakon iznimno toplih dana na početku svibnja, svježina na kraju mjeseca nekima je došla kao olakšanje. No, tu su i oni koji bi voljeli vikend provesti na otvorenom, a budući da se friški dani uz kišu nastavljaju, osim kiše bi mogla pasti i razočaranja.

HRT-ov meteorolog Zoran Vakula prognozira da će u većini unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu kiša i grmljavina bit će češće u petak i vjerojatno ponedjeljak, a u istočnijim i južnijim krajevima još i u subotu, kada je i na srednjem i južnom Jadranu najveća vjerojatnost pljuskova i grmljavine. Razmjerno nestabilno bit će svakodnevno, uz rijetko jaku buru i maestral. Vakula kaže da je ovogodišnji svibanj, za razliku od prošlogodišnjeg, barem u meteorološkom smislu znatno povoljniji.

Petak praćen povremenom kišom

U petak će u istočnoj Hrvatskoj kiša i grmljavina biti češće nego u četvrtak. Naravno, bit će i sunčanog vremena, a i slabog do umjerenog sjeverozapadnjaka. Najniža temperatura zraka od 8 do 11 °C, a najviša oko 19 °C. Razmjerno svježe za kraj svibnja bit će i u središnjoj Hrvatskoj, ne samo zbog temperature niže od prosječne, nego i zbog slabog do umjerenog sjevernog i sjeveroistočnog vjetra. I pritom također nestabilno, uz sunčana razdoblja, ali i povremenu mjestimičnu kratkotrajnu slabu kišu, pa i pljuskove s grmljavinom.

Podjednako i u gorju i uz obalu sjevernog Jadrana, a na otocima i prema otvorenome moru je vjerojatnost povremenih pljuskova manja. Puhat će često umjerena bura, uglavnom podno Velebita i jaka, ponegdje na udare i olujna, pa more mjestimice može biti i valovito. Jutarnja temperatura zraka od 4 do 9 °C, uz more od 12 do 15 °C, a poslijepodnevna od 20 do 22 °C, u gorju između 14 i 17 °C.

Malo će toplije biti na sunčanijem srednjem Jadranu te u nestabilnoj unutrašnjosti Dalmacije, najprije uz većinom umjerenu buru, zatim gdjegod i jak sjeverozapadni i zapadni vjetar, na splitskom području i južnije – i jugozapadni, pri čemu će more biti većinom umjereno valovito. Ni posvuda na jugu Hrvatske vjerojatno neće biti suho, tiho i mirno, ali će uz dosta sunčanih sati najviša temperatura zraka biti uglavnom 22 i 23 °C.

Nestabilno vrijeme se nastavlja

I sljedećih dana promjenljivo, pri čemu će za vikend na kopnu kiša ipak biti rjeđa nego u petak. Štoviše, u nekim će krajevima vjerojatno i izostati, osobito u subotu i veći dio nedjelje u središnjoj Hrvatskoj, a ponovno nestabilnije diljem će unutrašnjosti biti u ponedjeljak. Temperatura zraka neće se odviše mijenjati.

Razmjerno svježe za ovo doba godine bit će i na Jadranu, također uz pljuskove i grmljavinu, vjerojatno najčešće u subotu na srednjem i južnom dijelu. Puhat će povremeno umjerena, samo rijetko i jaka bura pa maestral, uz koje se ni more još neće osjetno zagrijavati, prognozirao je HRT-ov meteorolog Zoran Vakula.