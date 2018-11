VAKULA NAJAVIO DRASTIČNU PROMJENU VREMENA: Izvadite kapute, temperature drastično padaju, a bit će i snijega

Temperature će padati, a Vakula upozorava kako možemo spremiti kratke rukave te pripremiti toplije jakne, a oni koji žive na kopnu i kapute

Poznati meteorolog Zoran Vakula objavio je novu prognozu za HRT te najavljuje puno niže temperature, ali i prve pahulje snijega. Iako je tjedan počeo sa suncem, vrijeme je da izvadite zimske jakne jer će temperature biti u padu, a što vas očekuje pročitajte u nastavku.

Pad temperature

Vakula kaže kako će ovaj tjedan završiti znatno hladnijim i vjetrovitijim vremenom, mjestimičnim mrazom, u gorju možda čak i pahuljama. Temperature će padati, a Vakula upozorava kako možemo spremiti kratke rukave te pripremiti toplije jakne, a oni koji žive na kopnu i kapute. Temperature na kopnu pasti će do 0 °, a u gorju će vjerojatno sljedećeg tjedna pasti snijeg.

Vrijeme sutra

Sutra će se u Slavoniji, Baranji i Srijemu temperatura kretati od 4 do 8 °C, a poslijepodnevna od 18 do 20 °C. Najprije se očekuje mjestimična magla, a zatim i promjenjiva naoblaka sa sunčanim razdobljima.

Vakula kaže kako će u središnjoj Hrvatskoj sutra biti više oblaka ego u ponedjeljak, dok će ujutro ponegdje biti magle. Temperature će se u jutarnjim satima kretati od 8 do 13 °C dok će popodne doseći vrijednosti od 19 do 22 °C.

U gorju i na sjevernom Jadranu po temperaturi nećemo moći raspoznati da smo u studenome, nego tek po magli i niskim oblacima, kojih neće biti samo u unutrašnjosti nego i mjestimice na obali i na moru. Dodaje kako mjestimice zbog toga vidljivost može biti i manja od kilometra.

Oko Rijeke i Gorskog kotara može pasti malo kiše, a najniža jutarnja temperatura zraka bit će od 4 do 12 °C, uz more od 12 do 16°C, dok će najviša poslijepodnevna biti između 20 do 22 °C kako u gorju, tako i na moru.

U Dalmaciji će se također nastaviti iznadprosječno toplo vrijeme, kao rijetko kada u ovo doba godine. Vakula u svojoj prognozi dodaje kako su u Splitu u kojem se temperatura mjeri već 71 godinu upravo ove godine u studenom zabilježeni rekordi.

Tako će i sutra prevladavati sunčano, ujutro uz mjestimičnu maglu, uglavnom u unutrašnjosti, a tijekom dana povremeno umjerenu naoblaku. Puhat će slab vjetar, dok će more biti mirno ili samo malo valovito. Na krajnjem jugu zemlje će oblaka biti još manje, a temperature će biti još više. Tako se i Dubrovniku očekuje rekordno topao studeni.

Najniža temperatura zraka bit će oko 14 °C, u unutrašnjosti od 8 do 12 °C, a najviša od 20 do 22 °C, podjednaka temperaturama mora ovih dana.

Nastavak tjedna

Vakula prognozira kako će u nastavku tjedna vrijeme biti sve hladnije. Ipak, do četvrtka će biti relativno toplo te i dalje većinom suho i barem djelomice sunčano vrijeme. U kopnenom području biti će česta magla, koja će samo ponegdje biti dugotrajna.

Slab do umjeren sjeveroistočni vjetar pojačavat će osjećaj hladnoće.

Na Jadranu će pak bura već od srijede ponegdje usporavati normalno prometovanje, osobito podno Velebita gdje je moguće da promet bude u potpunosti onemogućen. Iako će biti pretežno sunčano vrijeme, temperature zraka svakog dana će padati, do vrijednosti koje su primjerene ovom dobu godine, a mjestimice će biti i niža od toga.