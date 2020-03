VAKULA JE OZBILJAN, STIŽE SNIJEG: ‘Nekima će trebati ne samo metle i lopate, nego vrlo vjerojatno i ralice. Bit će mećava i vijavica!’

Snijeg će padati i u središnjoj Hrvatskoj, ali je vjerojatnost za njega u Hrvatskom zagorju i Međimurju manja nego drugdje. U gorju će se stvarati snježni pokrivač, poglavito u Lici, gdje će ga biti oko 20 centimetara, pa i debljeg, navodi Krunoslav Mikec

Ako je suditi prema prognozi HRT-ovog meteorologa Zorana Vakule, Hrvatsku u idućim danima čeka ozbiljan snijeg.

“Osim na daljnje nevolje zbog koronavirusa i potresa – do četvrtka se prilagodimo pravim zimskim uvjetima, zbog kojih će nekima u unutrašnjosti trebati ne samo metle i lopate, nego vrlo vjerojatno i ralice. Ponegdje će biti i mećave i vijavice! A kao i na Svjetski meteorološki dan – povremenog snijega bit će i mjestimice na Jadranu, gdje će bura i dalje biti često jaka, osobito na sjevernom dijelu i olujna, gdjegod na udare i orkanska”, navodi Vakula za HRT.

Stabilizacija atmosfere, dodaje Vakuka, barem privremena i samo u meteorološkom smislu, te slabljenje vjetra i zamjetniji porast temperature slijede od petka.

“Na žalost, ni do tada, a i pitanje je uopće do kada – djelatnici DHMZ-a neće smjeti ulaziti u višestoljetnu zgradu na zagrebačkome Griču, koja je također stradala u jakom potresu u ponedjeljak. Dodatni potresi pridonijeli su novim nevoljama. Štoviše, zamjetnije podrhtavanje malo prije podneva u utorak prouzročili su prestanak mjerenja vjetra čak i na automatskoj meteorološkoj postaji”, navodi Vakula.

Detaljniju prognozu po područjima za HRT je pripremio Krunoslav Mikec, dipl. ing. iz Sektora za vremenske i pomorske analize i prognoze DHMZ-a. “.

Utorak: Oblaci, snijeg, kiša, bura, hladno

“Utorak će u istočnoj Hrvatskoj biti oblačan sa snijegom, kojega će više pasti u gorju. Snježni pokrivač mogao bi biti i deblji od 10 centimetara. Puhat će povremeno umjeren, mjestimice na udare i jak sjeveroistočnjak, a temperatura će biti između -2 i 3 °C. Snijeg će padati i u središnjoj Hrvatskoj, ali je vjerojatnost za njega u Hrvatskom zagorju i Međimurju manja nego drugdje. Temperatura će biti podjednaka kao na istoku – ujutro od -3 do -1 °C, a danju između 1 i 4 °C, uz umjeren i jak sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Vjetrovito će biti i u gorju i na sjevernom Jadranu, uz buru umjerenu i jaku, mjestimice i olujnu, s orkanskim udarima osobito podno Velebita, i to u prvom dijelu dana. U Istri i na otocima bit će uglavnom suho, a u Hrvatskom primorju ponegdje kiša, moguće i snijeg nošen burom. U gorju će se stvarati snježni pokrivač, poglavito u Lici, gdje će ga biti oko 20 centimetara, pa i debljeg. U noći i prijepodne snijeg je moguć i u Zagori, a na srednjem Jadranu mjestimice malo kiše. Bura, uglavnom umjerena i jaka, ponegdje s olujnim udarima, poslijepodne će slabjeti. More umjereno valovito i valovito, na otvorenome i jače valovito”, navodi Krunoslav Mikec.

Bura će na krajnjem jugu Hrvatske oslabjeti već prijepodne. Uz sunčana razdoblja treba računati na ponegdje malo kiše, a potkraj dana mjestimice je moguća susnježica, pa i snijeg, uglavnom u višim predjelima. Najviša temperatura većinom između 7 i 10 °C.”

Do petka zimski uvjeti…

“Oblačno će na kopnu prevladavati i sljedećih dana, uz povremeni snijeg u srijedu, a u četvrtak će, uz popuštanje hladnoće, ponegdje padati i kiša. U petak se oborine očekuju uglavnom samo u gorju. I dalje će biti sjeveroistočnjaka, na istoku i istočnjaka. Temperatura zraka postupno će rasti.

I na moru prema vikendu toplije, ali sredinom tjedna još će puhati bura, najjače u četvrtak. U petak bura u slabljenju, a na jugu Jadrana će zapuhati jugoistočnjak. U dane vikenda okrenut će na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Oborine će biti manje nego na kopnu, no treba računati na malo kiše u četvrtak i petak u Dalmaciji.”, prognozirao je za HRT Krunoslav Mikec iz DHMZ-a.