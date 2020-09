VAKULA IMA NOVO UPOZORENJE: ‘Pluviofili će biti zadovoljni, ovakvo nešto nismo imali još od travnja!’

I sljedećih nas dana čekaju nepovoljne vremenske prilike

Zoran Vakula objavio je na stranici HRT-a novu vremensku prognozu u kojoj je otkrio kako se za ljubitelje kišnog vremena nastavljaju dobre vijesti. Oni koji vole niže temperature također mogu biti zadovoljni.

“Ako ste pluviofil – ljubitelj kiše ili volite nevrijeme – za vas se nastavljaju dobre vijesti. Osim što je u ovome tjednu već ponegdje palo više od 100 litara kiše po četvornome metru, sljedećih dana bit će je još – u većini krajeva ponajviše tijekom noći s petka na subotu i subotnjeg prijepodneva te osobito u drugom dijelu nedjelje.

I željni svježijeg vremena napokon će doći na svoje. Nakon dugotrajnog razdoblja iznadprosječno visoke temperature, posebice poslijepodnevne, od subote slijede osjetno hladniji dani, uz najvišu poslijepodnevnu temperaturu zraka blizu najniže jutarnje prošlih dana, osobito na Jadranu. Pritom ćemo diljem Hrvatske imati niz svježih dana kakvih nije bilo još od travnja! Stoga ako već niste – pripremite topliju odjeću, ali još ne spremajte kratke rukave. Mnogima će vjerojatno uskoro opet dobro doći..

Olujni vjetar na Jadranu

A na Jadranu će doći i znatno mirniji dani ovih do ponedjeljka, do kada će biti često jakog vjetra, ponegdje i olujnog, koji će mijenjati smjer, te prouzročiti valovito, gdjekad i jače valovito more kojeg sljedećih dana najbolje samo “hvalite, ali drž’te se kraja”, objavio je Vakula. U noći i prijepodne na sjevernom Jadranu i u gorju i dalje kišovito. Poslije – više sunčanog vremena, ali bez osjetnog zatopljenja. Temperatura zraka bit će uglavnom od 13 do 18 °C, ujutro u unutrašnjosti Istre i malo niža, a u gorju samo između 6 i 13 °C. Nevolje će i dalje stvarati umjeren i jak, ponegdje na udare olujan vjetar koji će mijenjati smjer.

I na srednjem i južnom Jadranu, te u unutrašnjosti Dalmacije prilično vjetrovito, najprije većinom uz jugozapadnjak, zatim sjeverozapadnjak, na sjeveru možda i buru, pri čemu će more biti valovito i jače valovito. Uz promjenjivu naoblaku i povremene pljuskove s grmljavinom temperatura zraka bit će uglavnom od 15 do 20 °C. Viša – rijetko gdje, a niža većinom ujutro u unutrašnjosti.

Malo mirnije na sjeveru

U sjevernijim krajevima mirnije, uz manje kiše, te uz zamjetno nižu temperaturu nego danas i prošlih dana – poslijepodnevnu u središnjoj Hrvatskoj često čak i za oko 10 stupnjeva, a dodatnom osjećaju svježine pridonosit će slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, u Slavoniji, Baranji i Srijemu ponegdje i sjeverozapadni. Uz promjenjivu je naoblaku kiša moguća posvuda, ali će ponegdje i izostati. Najniža temperatura od 10 do 13 °C, a najviša od 16 do 19 °C.

I sljedećih dana promjenjivo i svježe, na Jadranu i vjetrovito

“Hladnije od prosjeka bit će i u nastavku rujna, te i dalje promjenjivo, uz povremenu mjestimičnu kišu, u većini krajeva najčešću i najobilniju u drugom dijelu nedjelje, osobito u gorju i unutrašnjosti Dalmacije, te na Jadranu, gdje će opet biti obilnih pljuskova s grmljavinom, ponegdje vjerojatno i olujnog nevremena, a moguće su i pijavice. U nedjelju će još biti i jako vjetrovito, pri čemu će vjetar mijenjati smjer od juga, preko jugozapadnjaka, ponegdje i sjeverozapadnjaka, do uglavnom na sjevernom Jadranu i bure. Vjerojatnost za mirnije, stabilnije i ponovno toplije dana značajno se povećava od utorka”, prognozirao je Vakula.

U subotu hladnije, te i dalje promjenjivo, na Jadranu i vjetrovito

