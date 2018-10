VAKULA DONIO DETALJNU PROGNOZU: Prijeti olujno jugo, rekordne količine kiše, a u Dalmaciji i poplavljene rive

U idućim danaima čeka nas daljnje povećanje temperature, no potom i snažno jugo, obilna kiša, ponegdje rekordna, a prijete i poplave

U petak će u većini krajeva Hrvatske biti djelomice sunčano s promjenljivom naoblakom. Prognoza je to Državnog hidrometeorološkog zavoda u kojoj se navodi kako će kiše biti mjestimice u Gorskome kotaru i na sjevernom Jadranu, osobito na širem riječkom području gdje će prevladavati oblačno. Poslijepodne i navečer malo kiše može pasti i u Dalmaciji.

Puhat će slab do umjeren jugozapadni i južni, u Gorskome kotaru i jak. Na Jadranu umjereno jugo, u drugome dijelu dana i jako. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 16 i 19, a na Jadranu 19 i 22 stupnjeva Celzijusovih.

Temperatura raste sve do utroka

Prema prognozama Zorana Vakule i idućih će dana i to sve do utorka temperatura rasti i južina jačati. No, vrijeme će biti oblačnije i vjetrovitije. U središnjoj i osobito istočnoj Hrvatskoj kiše će biti malo, u subotu vjerojatno i nimalo, a u južnijim kopnenim krajevima će kiša biti česta, osobito u nedjelju i ponedjeljak većinom i obilnija.

I na Jadranu u subotu kiša još neće biti česta ni obilna kao tijekom nedjelje i ponedjeljka, ponegdje još i utorka prijepodne, kada će barem u nekim mjestima vjerojatno pasti i prosječna količina za cijeli listopad, pa i više, a ne smije se isključiti ni mogućnost za mjestimične rekordne količine, navodi Vakula u prognozi za HRT.

“Kojekakve nevolje, pa i poplavljene rive, dodatno će prouzročiti i većinom jako i olujno jugo, koje tako jako, srećom – neće trajati odviše dugo. Sredinom sljedećega tjedna, uoči blagdana Svih svetih, velika je vjerojatnost smirivanja vremena diljem Hrvatske”, navodi Vakula dodajući kako će se dosadašnja iznadprosječna listopadska toplina sljedećih dana dodatno povećati pa će ovaj mjesec u većini mjesta biti među najtoplijima u povijesti mjerenja, a ponegdje možda čak i rekordan.