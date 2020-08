VAKUA UPOZORIO – STIŽE ‘METEOPSINA’: Prvo paklena vrućina, a onda će se krenuti gomilati oblaci… Evo gdje će biti najgore

Do najavljene promjene vremena pazite na sebe i bližnje, UV indeks bit će vrlo visok

Meteorolog HRT-a Zoran Vakula objavio je novu vremensku prognozu i upozorio na novu promjenu vremena koja slijedi za vikend.

“Kao ne baš često ovoga ljeta – tijekom petka i većeg dijela subote Hrvatskom i bližom okolicom prevladavat će vedrina i vrućina. Jutarnje sumaglice i magle bit će samo nekim nizinama unutrašnjosti, a stabilno će vrijeme dokazivati i burin pa maestral na Jadranu.

No, već potkraj subote na zapadu i osobito sjeverozapadu Hrvatske gomilat će se oblaci i povećavati vjerojatnost za pljuskove s grmljavinom, ponegdje i olujno nevrijeme s tučom. Još nestabilnije će u većini Hrvatske biti u nedjelju i ponedjeljak, kada će na sjevernom dijelu Jadrana puhati umjerena i jaka bura, mjestimice vjerojatno i s olujnim udarima, a i dnevna temperatura zraka će se sniziti pa će vruće biti uglavnom u Dalmaciji…”, napisao je na početku prognoze Vakula.

Detaljna prognoza

Petak će biti sunčan i većinom vruć, ujutro ponegdje uz maglu.

“U petak će u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti sunčano i vruće, uz slab jugoistočni vjetar. Ujutro nakratko lokalno moguća sumaglica ili magla, a najniža temperatura oko 15 °C. Najviša dnevna pak između 31 i 33 °C.

Podjednaka će temperatura biti i u središnjoj Hrvatskoj – ujutro od 14 do 17 °C, a poslijepodne i do 33 °C. Nebo vedro, samo lokalno jutarnja sumaglica ili moguće kratkotrajna magla, a danju uglavnom slab južni vjetar.

Sunčano, čak i vedro bit će i na zapadu Hrvatske. A samo je nad gorjem moguć poneki oblak, po kotlinama ujutro lokalno magla. Vjetar slab, ujutro podno Velebita burin, a poslijepodne ponegdje na sjevernom Jadranu zapadnjak i sjeverozapadnjak, većinom na otvorenom. More uglavnom mirno. Najviša temperatura zraka od 27 °C u gorju do 32 °C na obali.

Obilja sunca i nerijetko vrlo visokog UV indeksa bit će i u Dalmaciji, uz najvišu temperaturu zraka od 30 °C na obali do 35 °C u unutrašnjosti. Ujutro burin, a poslijepodne do umjeren maestral, uz većinom malo valovito more.

I na jugu Hrvatske sunce i vrućina, a UV indeks vrlo visok. Ujutro slaba i umjerena bura, a poslijepodne jugozapadnjak u okretanju na sjeverozapadnjak, uz uglavnom malo valovito more temperature oko 26 °C.”

I u subotu još većinom suho, sunčano i vruće, a od nedjelje…

“Mnogo sunca i vedrine, pa i izraženije vrućine na kopnu još i veći dio subote. No pokraj dana u sjeverozapadnim krajevima sve više oblaka i povećanje vjerojatnosti za pljuskove i grmljavinu, lokalno i za olujno nevrijeme s tučom. Promjenljivo, uz mjestimice kišu i pljuskove s grmljavinom, bit će u nedjelju i ponedjeljak koji donose osvježenje, a puhat će slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar.

Na Jadranu u subotu i nedjelju sunčano i vruće, a na sjevernom dijelu u nedjelju navečer raste vjerojatnost pljuskova s grmljavinom koji će se zatim proširiti i na veći dio Dalmacije. Pritom će zapuhati umjerena i jaka bura, podno Velebita na udare i olujna, a do tada još, kao i u petak, slab do umjeren vjetar s mora u popodnevnim satima. U ponedjeljak manje vruće, osobito na sjevernom Jadranu”, prognozirao je za HRT Tomislav Kozarić, dipl. ing. iz DHMZ-a.