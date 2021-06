Uzurpacije pomorskog dobra ima diljem Jadranske obale, a najnoviji primjeri stižu iz Istre. Naime, RTL Direkt objavio je prilog o jednom autokampu koji zabranjuje kupanje ljudima koji nisu gosti kampa.

"Prije par dana čovjek je došao i rekao da se ne može koristiti ovo zemljište i ova plaža, da je to isključivo za korisnike bungalova ili hotela", rekao je Josip Tadić iz Umaga koji se donedavno kupao na plaži jednog autokampa. "Ja sam rekao, koliko je nama poznat zakon, da se obala ne smije uzurpirati i da to u Hrvatskoj nije dopušteno", priča nadalje Tadić.

"To izgleda da je postao modus operandi svih turističkih tvrtki ovdje u Istri, znači ne dopušta se prilaz domaćem čovjeku, naplaćuje mu se prilaz", rekao je Damir Grünbaum, gradski vijećnik Grada Umaga i predsjednik Akcije mladih za Istru.

Grad Umag Slovencima i Austrijancima oduzeo 'privatne plaže'

U okolici Umaga su vlasnici apartmana i kuća, inače Slovenci i Austrijanci, okupirali oko dva kilometra plaža, radeći od pomorskog dobra privatne plaže. Grad Umag to im je kasnije oduzeo.

"Dakle, oni su u neko određeno vrijeme produžili svoje parcele skroz do mora, izradili su svoje vlastite putove do mora, to je nešto što je bilo dostupno samo njima", kaže Slaviša Šmalc, pročelnik ureda Grada Umaga. "Ono što je najbitnije je osloboditi područje koje ne pripada privatnicima od njihove uzurpacije i dati ga u funkciju javnog dobra odnosno na korištenje svim građanima", kaže Šmalc.

Odvjetnica Ljiljana Sinanović kaže kako nitko nikome ne može zabraniti pristup na plažu.

"Znači vama nitko ne može zabraniti pristup, da vi dođete s ručnikom, stavite ga i legnete na plažu, to je nešto što mora biti dostupno i s kopna i s mora svakome zato što je to opće dobro, država ga štiti i prema tome nema zabrana", pojasnila je.