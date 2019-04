UŽIVO: U SABORU OPET FESTIVAL BAHATOSTI I JEFTINIH FORA: Maras se zakačio s Jandrokovićem, Plenković ga odmah spustio

Saborski zastupnici su se vratili u svoje klupe, a s njima i svi popratni događaji

Nakon uskršnje stanke Sabor zasjedanje započinje aktualnim prijepodnevom u okviru kojega će predstavnici vlade odgovaraju na zastupnička pitanja, a poslijepodne slijedi rasprava o izmjenama Zakona o međunarodnim mjerama ograničavanja. Posljednja točka dnevnog reda današnjeg zasjedanja je Mostov prijedlog Zakona o proglašenju isključivoga gospodarskog pojasa.

NOVO – 10:45 – SDP-ova Romana Jerković prozvala je ministra zdravstva, Milana Kujundića, zbog katastrofalnog stanja u zdravstvu. Spomenula je i kako građani privatno skupljaju novac za liječenja jer im hrvatsko zdravstvo ne može omogućiti terapije.

Kujundžić joj je odgovorio kako joj neki zaključci stoje, no o nekima bi, kao osoba koja se bavi znanošću trebala malo bolje razmisliti.

Rekao je kako su nove terapije sve skulje i u svijetu, a ne samo u te kako je broj specijalizanata povećan za 30 do 50 posto.

“Ministre, vi ste majstor krivudanja. Niste iskreni”, odgovorila mu je Jerković.

10:25 – Mostov Miro Bulj, potegnuo je pitanje nedavnog dolaska kineske delegacije i dogovora koji su postignuti na polju izvoza hrvatskog mlijeka u Kinu. Referirao sa na sinjsku mljekaru, koju je nazvao “mlekarom” jer, kako kaže, ona postoji samo na papiru. “Nema sinjske mljekare, ona služi samo za provoz srpskog mlijeka. Sinjska mlekara fiktivna je, to je otvorio neki kriminalac u Srbiji”, rekao je Bulj te podijelio premijeru i članovima vlade mliječne proizvode te mljekare.

10:15 – Među Marasom i Plenkovićem te Jandrokovićem opet je zaiskrilo nakon što je premijer SDP-ovog zastupnika nazvao “Meras”, kao odgovor na Marasovu izjavu u kojoj je HDZ-ovog nositelja liste nazvao “Rassler”, umjesto Ressler.

Nakon prilično glasnog negodovanja Jandroković je pitao Marasa što točno želi.

“My name is Maras, Gordan Maras”, rekao je SDP-ovac i premijeru poručio da se kukavički referira na njega u trenutku kad mu on ne može odgovoriti.

Usputno se javio i SDP-ov Arsen Bauk koji je podložio leđa stranačkom kolegi i kazao kako ga je upozorio da se HDZ-ov nositelj liste zove Ressler, te da “u njegovim očima vidio iskreno žaljenje”.

Jandroković je pak, Marasu poručio, da “svoju nepristojnost trenira negdje drugdje”.

10:00 – Među prvima svoje pitanje vladi je postavio i SDP-ov Gordan Maras koji je opet došao s laptopom obljepljenim promotivnim materijalama za predstojeće europarlamentarne izbore. Upravo zbog toga ga je odmah upozorio i predsjednik Sabora Gordan Jandroković, rekavši mu kako će opet biti prijavljen.

“Samo vi prijavljujte, samo neka me HDZ prijavi, nemam nikakav problem s tim”, odgovorio mu je Maras.

Potom je postavio pitanje namijenjeno ministru Tolušiću, no budući da njega nema, odgovarao mu je premijer Plenković.

Budući da se Marasovo “pitanje” uglavnom odnosilo na pljuvanje HDZ-ovaca koji, kako kaže, ne vide problem u niskim mirovinama i HDZ-ovom lopovluku, Plenković ga je hladno otpilio.

“Gospodin Maras nije namjeravao postaviti pitanje ni meni, a očito ni Tolušiću, pa neće dobiti odgovor ni od mene, a ni od Tolušića jer očito nije imao što pitati”, rekao mu je Plenković.

Maras, jasno, nije bio zadovoljan. “Očito je da je HDZ u strahu je od građana, nikad neće lošiji rezultat polučiti nego na ovim izborima, ljudima je dosta lopovluka”, rekao je Maras.