STIŽU NOVE MJERE, PREMIJER OBJAVIO: Zatvara niz trgovina, kina, teretana, kafića, klubova; obustavljaju se deložacije, uvode neki popusti…

Grana gospodarstva koja će najviše stradati od koronavirusa je turizam, a Vlada donosi nove važne mjere

Premijer Andrej Plenković je na početku sjednice Vlade rekao da se od zadnje sjednice Vlade broj zaraženih u Italiji duplo veći, dok je u Španjolskoj pet puta veći broj zaraženih. Kazao je da zadnji podaci kažu da je 65 osoba zaraženo koronavirusom u Hrvatskoj, što znači, kaže, bitno sporiji rast nego u drugim europskim državama zahvaćenih koronom.

“Apeliram na sve da detaljno, ali detaljno, prate upute stožera, ovo je trenutak za vrlo visok stupanj osobne odgovornosti. Molim sve da ozbiljno shvate situaciju”, rekao je premijer.

“Prije 17 dana Španjolska je imala 58, a sada ima 11.000 zaraženih”, rekao je Plenković i naveo mjere koje su se donijele u državama poput zatvaranja granica Schengenskog područja kao i zatvaranja kafića, trgovina itd.

Isto tako rekao je da će Nacionalni stožer civilne zaštite dobiti veće ovlasti. “Stožer će idućih dana donositi mjere, vjerojatno o privremenoj obustavi rada niza trgovina, kina, centara, uslužnih djelatnosti, teretana, obustava održavanja revija, sajmova, noćnih klubova”, rekao je Plenković.

Nema ovrha i deložacija

Poručio je da je sada trenutak da zauzmemo oštrije mjere nego što je percepcija. Izdvojio je i mjeru da u ovom razdoblju nema ovrha i deložacija te je rekao i da će se odobravati beskamatni zajmovi i potpore za očivanje radnih mjesta.

“Dva su cilja ekonomskih mjera- zadržavanje radnih mjesta i sprečavanje nelikvidnosti. Situacija je danas puno bolja nego prije nekoliko godina, odgovorni smo”, rekao je premijer. Kazao je kako nas to čini otpornijima i spremnima.

“Ovo su izvanredne okolnosti, mi ćemo kao vlada na ovoj sjednici predstaviti niz mjera za pomoć gospodarstvu. Jedno su mjere koje nisu zakonskog karaktera, a drugo su mjere zakonskog karaktora. Za te druge tražit ćemo potporu sabora. Cilj je da odgodimo javna davanja poreznih obveznika”, rekao je.

Kazao je kako će odgoditi plaćanje zakupnine za poljoprivredna zemljišta u vlasništvu Hrvatske, objavio je kako je pokrenuta posebna web stranica http://www.koronavirus.hr gdje će građani moći dobiti sve informacije o koronavirusu na jednom mjestu. “Najvažnije je, apeliramo na građane da vode računa o higijenskim navikama”, rekao je premijer. “U svakom slučaju, poruka o smanjenju društvenih kontakata je mjera koju bi želio da javnost shvati kao bitnu”. Napomenuo je kako je važno da pokažemo odgovornost, bez panike. Zahvalio se oporbenim strankama na visokom stupnju razumijevanja, kao i na razumijevanju sindikatu i poslodavaca.

Ministar Marić predstavio mjere

Mjere je predstavio ministar financija Zdravko Marić koji je kazao kako je nulti cilj očuvanje zdravlja. “Uz to je najvažnije gospodarstvo”, rekao je Marić.

“Ovaj set mjera ima za cilj očuvanje radnih mjesta i isplatu plaća, umanjivanje svih šteta koronavirusa. Ta šteta je već vidljiva, a teško ju je sad u potpunosti sagledati. Mjere koje predlažemo danas, vjerujem da će se mnogi složiti, je da su u skladu s očekivanjima”, kazao je ministar financija.

“Prema svim informacijama koje imamo, te mjere su na tragu što se razmatra i na razini EU. U ovom cijelom procesu nije samo fokus na izvršnu vlast i fiskalnu politiku, drago mi je da su guverner i cijeli njegov tim uključeni”, poručio je i rekao kako se donose 63 mjere koje se odnose na gotovo sve resore.

“Pokazali smo u ovim okolnostima i kratkom vremenu da smo u stanju napraviti ovaj paket. Sad je na redu provedba”, kazao je Marić. “Omogućuje se odgoda plaćanja pojedinih javnih davanja – porezu na dohodak, na dobit i doprinosima. No slijedit će ih čitav niz javnih davanja. Ta odgoda je tri mjeseca, a moguće će je biti prolongirati za dodatna tri mjeseca. A kad se stvari krenu poboljšavati, omogućuje se obročna otplata do 24 mjeseca bez kamata”.

“Jedna od mjera je moratorij na obveze putem HBOR-a ili komercijalnih banaka i mogućnost odobravanja kredita kroz likvidnost, do mogućnosti reprograma postojećih i novih obveza”, rekao je Marić i dodao kako ovo neće biti završne mjere koje će predlagati.

Ministar rada Josip Aladrović je kazao kako će, da bi se očuvala radna mjesta u svim sektorima koji su pogođeni koronavirusom sufinancirati plaće zaposlenih.

Pogođenost turizma

Ministar EU fondova Marko Pavić istaknuo je da će se osigurati likvidnost europskih projekata,a ministar turizma Gari Cappelli naglasio je da je turizam itekako pogođen i da će se u idućem kvartalu još više osjetiti. Stoga će se odgoditi plaćanje boravišne pristojbe, turističke članarine i koncesije na turističko zemljište te produljenja mjere ”stalni sezonac” za još tri mjeseca.

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković rekla je da su osigurali 350 milijuna kuna za 11 mjera u poljoprivredi.

‘Kratkotrajni rat’

“U ovom trenutku možemo reći, iako je teško predviđati, da očekujemo oštru, ali isto tako kratkotrajnu kontrakciju gospodarske aktivnosti kao rezultat mjera za suzbijanje širenja virusa, odnosno smanjenje socijalnih kontakata, a koje imaju negativne posljedice na gospodarstvo. To je kombinacija šoka ponude i šoka potražnje i gospodarska aktivnost će se smanjiti zbog zasutavljanja socijalnih kontakata ljudi i past će potražnja jer će ljudi izgubiti prihode tijekom tog razdoblja”, rekao je guverner Boris Vujčić koji je predstavio koje mjere poduzima HNB.

Usporedio je situaciju s kratkotrajnim ratom te dodao da je povoljno što se očekuje da će to biti relativno kratkotrajno. Tvrdi da se očekuje pogoršanje likvidnosti poduzeća zbog pada prihoda pa su supervizorske mjere fokusirane na olakšavanje reprograma kredita.

“Oni koji su 2019. godine bili A klijenti, ostaju A klijenti do ljeta iduće godine. Što god se događalo s njima u vrijeme krize, banke ih mogu i dalje klasificirati kao A klijente”, istaknuo je.

Obustava plaćanja spomeničke rente

Vlada je u hitnu saborsku proceduru sa sjednice danas uputila dopune Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara kojima će se osigurati obustava plaćanja spomeničke rente dok traju posebne okolnosti u Hrvatskoj izazvane epidemijom koronavirusa.

Prema dopuni zakona ministrici kulture daje se mogućnost da, uz suglasnost ministra financija, donese odluku o obustavi plaćanja spomeničke rente kada nastupe posebne okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušava gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu.

Time će se žurno osigurati rasterećenje gospodarskih subjekata koji su obuhvaćeni obvezom plaćanja spomeničke rente. Spomenička renta plaća se mjesečno od 1,00 do 4,00 kune po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora koji se nalazi u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno-povijesne cjeline (izravna spomenička renta). Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u Narodnim novinama.

Velike posljedice na kulturne i umjetničke radnike

U uvodu sjednice, na kojoj je u hitnu saborsku proceduru upućen niz izmjena zakona kao pomoć hrvatskom gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa, ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek istaknula je da zabrana okupljanja te otkazivanja kulturnih događanja, koje su neizmjerno važne da bi čuvali naše zdravlje i sprječavali širiti zarazu koliko je to moguće, ostavljaju izrazito negativne posljedice posebno za samostalne umjetnike i samozaposlene u kulturi koji su zapravo u roku od jednog dana ostali bez svih prihoda.

“U tom smislu dio paketa Vladinih mjera su, a to je tek prva faza je potpora likvidnosti kulturnog sektora, određene preraspodjele unutar dosad odobrenih sredstava, odgoda izvršenja, kako bismo s naše strane omogućili da se zadrži likvidnosti u sektoru i isto tako privremeno obustavljanje revizije statusa samostalnih umjetnika, a u sljedećim fazama ćemo razmišljati o daljnjim mjerama”, rekla je ministrica kulture.

Pavić: “COVID 19 zajmovi”

Ministar regionalnog razvoja i fondova EU-a Marko Pavić od mjera iz svoga resora istaknuo je povećanje alokacije za financijski instrument ‘ESIF Mikro zajmovi’ za obrtna sredstva mikro i malih poduzetnika, koje provodi HAMAG-BICRO.

Tu je i bezuvjetno produljenje trajanja projekta s rokom završetka u ožujku, travnju i svibnju 2020. godine, kao i obveze povrata sredstava s rokom dospijeća u ožujku, travnju i svibnju za 90 dana – za sve projekte sufinancirane iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija koji su u provedbi.

Nadalje, naveo je i ubrzanu isplatu 75 posto potraživanih izdataka iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija kroz zahtjev za plaćanje, a ostalih 25 posto po provedenoj kontroli ispravnosti izdataka u predmetnoj nabavi radova/roba i/ili usluga i donošenju odluke o ne/postojanju nepravilnosti kao temelja za zadržavanje 25 posto iznosa.

Najavio je i uspostavu novog financijskog instrumenta „COVID-19 zajmovi“ za obrtna sredstva za male i srednje poduzetnike.

Ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta Darko Horvat je rekao da se izmjenama zakona o poticanju ulaganja uvode nove potporne mjere i grace period od tri godine za one koji su već korisnici tog zakona, a dodatna likvidnost u visini 114 milijuna kuna aktivirat će se već sutra kroz Hrvatsku agenciju za malo gospodarstvo, kao i dodatnih 380 milijuna kuna kojima će se stvoriti, kako je rekao, efikasan alat da poduzetnici za osiguranje obrtnih sredstava imaju dostatnu tekuću likvidnost.

Ministar turizma Gari Cappelli najavio je odgodu plaćanja turističke članarine za gospodarske subjekte i privatne iznajmljivače kao i plaćanja turističke pristojbe za privatne iznajmljivače (paušal). Tu su i potpore za programe financiranja obrtnih sredstava i poboljšanja likvidnosti ugroženih gospodarstvenika u turizmu, kao i odgoda plaćanja naknade za korištenje koncesije na turističkom zemljištu u kampovima.

Dodatni popusti na autocestama

Mjere iz svoga resora predstavio je i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković. Uz ostalo je najavio privremenu obustavu naplate naknade za dozvole za izvanredni prijevoz na javnim cestama u razdoblju do 1. lipnja 2020., kao i privremenu odgodu sezonskog povećanja cestarine za 10 posto za vozila IA, I i II skupine u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna. Tu je i privremeno produženje sezonskog „zimskog“ ENC popusta (koji prestaje 31. ožujka) do 1. lipnja 2020. te dodatni popust od 7 posto za vozila EURO VI za vozila III i IV skupine koja koriste ENC uz naknadno plaćanje kreditnom/naftnom karticom, tijekom godine dana.

Iznio je i preporuku lučkim upravama za odgodu plaćanja stalnog dijela koncesijskih naknada i pristojbi za korištenje operativne obale u lukama otvorenim za javni promet.

Ministarstvo poljoprivrede pripremilo je financijski paket mjera vrijedan oko 350 milijuna kuna. Uz ostalo, uvodi se povećanje sredstva za potpore male vrijednosti za sektor ribolova i akvakulture te financiranje ambalaže za proizvode ribarstva uz prethodno odobrenje Europske komisije. Među mjerama je i odgoda roka plaćanja dospjelih obveza Hrvatskim šumama za drvne sortimente – prerada drva i proizvodnja namještaja, kao i odgoda plaćanja zakupnine i koncesijskih naknada za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske.