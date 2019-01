UZRUJANI KRSTIČEVIĆ IZGUBIO KOMPAS: Vidović mu dao maketu aviona, ovaj je divljački bacio na pod

Zasjedanje Hrvatskog sabora nakon jednomjesečne stanke započelo je aktualnim prijepodnevom na kojem se 40 zastupnika prijavilo za postavljanje pitanja premijeru Plenkoviću i njegovim ministrima

Nakon jednomjesečne stanke, Hrvatski sabor danas je započeo novu sjednicu koja će trajati sve do 12. travnja. Zasad je predloženo čak 140 točaka dnevnog reda, a sjednica je počela aktualnim prijepodnevom na kojem će zastupnici postavljati pitanja premijeru Andreju Plenkoviću i njegovim ministrima. Za postavljanje pitanja prijavilo se čak 40 zastupnika.

TIJEK SJEDNICE

NOVO 14:15 O propaloj nabavi izraelskih borbenih aviona F-16 Barak pitanje je postavio i SDP-ov zastupnik Franko Vidović. Ustvrdivši da je dvije godine potrošeno na nabavu koja se pretvorila u skandal i blamažu te da je time ugrožena i nacionalna sigurnost, Vidović je pitao Plenkovića hoće li krenuti u novu nabavu, a da prije toga ne zatraži političku odgovornost potpredsjednika Vlade i ministra obrane Damira Krstičevića.

“Otklanjam tezu da smo ugrozili nacionalnu sigurnost. To je jedna isfabricirana i netočna teza”, rekao je Plenković dodavši da je njegova Vlada imala hrabrosti upustiti se u modernizaciju hrvatskog ratnog zrakoplovstva što prijašnje vlade nisu imale.

Plenković je također rekao da su izraelski borbeni avioni F-16, s nadogradnjama koje su na njima izvedene – a izvedeno ih je prema njegovim riječima čak 16 ili 17 – postali “deset godina mlađi”.

Plenković je također rekao kako po njemu signali koji su slani u korespondenciji s američkom stranom oko nabave F-16 od Izraela nisu bili tako jasni kao što se sada čini.

“Ne bismo donijeli odluku da provjeru nismo napravili. Nema ugroze nacionalne sigurnosti “, kazao je Plenković. Na to je Vidović, nezadovoljan odgovorom, ustvrdio da su jedini avioni koje će Hrvatska moći kupiti makete iz trgovine po 150 kuna. Tada je izvadio dvije kutije tih aviona-igračaka te ih odnio do mjesta na kojem su sjedili Plenković i članovi Vlade. Kada je odložio kutije s maketama aviona ispred Plenkovića i Krstičevića, Krstičević je bijesno uzeo jednu i bacio je na pod. Dok je premijer Plenković hladnokrvno razgledavao uručenu mu kutiju s maketom, predsjednik Sabora Gordan Jandroković morao je smirivati silno razljućenog Krstičevića.

[AKTUALAC]

13:45 Predrag Matić (SDP) postavio je pitanje premijeru Plenkoviću o Draganu Čoviću kojeg je nazvao “voditeljem poslovne jedinice HDZ-a u Mostaru”.

“Nakon gubitka izbora čovjek srlja iz gafa u gaf. Počevši od toga da nagovara ljude u BiH da ne priznaju rezultate izbora pa sve do ovoga posljednjeg gafa u Banjoj Luci. Širok osmijeh i zlatan zub iz prvog reda neustavne proslave samo da bi napakostio Komšiću. On ne preza ni od najgadljivijih poteza. Srdačan pljesak za ratnog zločinca, a sve braniteljske udruge u BiH i Hrvatskoj, o tome ni riječi. Čak nijedna od 20-ak branteljskih udruga iz Šibenika nije reagirala na to da se tamo pozdravljalo čovjeka (posthumno odlikovanog časnika JNA Slavka Lisicu koji je u Hrvatskoj osuđen za ratni zločin, nap.a.) koji je granatirao civilne ciljeve u Šibeniku. Sada želite dedramatizirati priču, a vodili ste ga po Hrvatskoj kao mečku po vašaru. Molim vas da mi odgovorite kao branitelju, a i hrvatskim građanima, što mislite o postupcima Dragana Čovića i što biste poručili majkama i djeci poginulih u Bosanskoj Posavini”, glasilo je Matićevo pitanje Plenkoviću.

Plenković mu je odgovorio da ovo nije prvi put da predsjednik HDZ-a BiH sudjeluje na proslavi Dana Republike Srpske.

“Stojim iza onoga što sam rekao da su takvi odabiri stvar HDZ-a BiH i njenog predsjednika, bez ikakvih konzultacija i bez uputa, kako vi kažete, s centralom”, odgovorio je Plenković.

Matić je, dakako, bio nezadovoljan odgovorom dodavši da je jedini “žrtveni Pedro” u ovom slučaju bio smijenjeni hrvatski veleposlanik u BiH Ivan Del Vecchio jer je, kako kaže Matić, član SDP-a.

12:55 SDP-ovac Gordan Maras upitao je premijera Plenkovića je li ponosan što vara birače, aludirajući na političku trgovinu koju, kako kaže, provodi sa zagrebačkim gradonačelnikom Milanom Bandićem. Plenković mu je odgovorio rekavši da kod njega vidi nevjerojatnu fiksaciju na Bandića te da mu nije jasno zašto tu fiksaciju već treći put prenosi na njega postavljajući mu takva pitanja. Usput je ponovio svoju ocjenu da je SDP postao patetična i slaba stranka.

‘Vi za mene postajete zastupnik sa samo jednom temom. Ovo postaje apsurdno. Što se tiče neotuđivosti mandata, možete razgovarati s kolegom Podolnjakom koji ima kreativna rješenja. To što ljudi iz vašeg kluba odlaze iz SDP-a jer ste patetični i slabi, ne možete zamjenom teza prebaciti odgovornost na one u čije klubove odlaze. Vidim da vas to muči. Krenuli ste kao Živi zid u sport kaznenih prijava”, kazao je Plenković.

Maras je, naravno, bio nezadovoljan odgovorom.

“Pet puta sam vas molio da odgovorite na pitanje, a niste rekli ništa. Hrvatskim građanima nije smiješno dok gledaju kako Vlada egzistira na političkoj trgovini. Vi ste politički tata te trgovine, a Bandić je politička mama. To ljude tjera iz Hrvatske. Vaša Vlada izgleda kao dječji vrtić. I zbog toga će hrvatski F-16 izgledati ovako’, kazao je Maras pa prema Plenkoviću bacio papirnati aviončić.

12:45 Zastupnica Nezavisnih za Hrvatsku, Bruna Esih, zatraživši da u svome odgovoru ne bude zajedljiv, pitala je premijera Plenkovića planira li Vlada zamijeniti kunu eurom i na temelju kojeg legitimiteta.

Plenković nije suspregnuo zajedljivost pa je za Esih ustvrdio kako se odjednom prometnula u “veliku Europljanku” te joj je rekao da je više trebala čitati dokumente EU-a, a manje “prpošno vrtjeti glavom”. K tomu joj je spočitao i što jutros nije bila na početku sjednice Sabora kada je bila intonirana hrvatska himna.

“Vlada je usvojila strategiju za uvođenje eura i točno je da je guverner HNB-a najavio upućivanje pisma na europski tehnički mehanizam”, kazao je Plenković.

Esih je uzvratila Plenkoviću rekavši mu da se “ne može riješiti svojih starih demona”.

“Brine me vaša tendencija čistom apsolutizmu. Nismo vaše guske, bez obzira na maglu koju nam puštate”, rekla je Esih koja smatra da se hrvatskom kunom brani suverenost.

12:35 Nikola Grmoja (Most) postavio je pitanje ministru zdravstva Milanu Kujundžiću o funkcioniranju zdravstvenog sustava u Metkoviću i dolini Neretve nakon tragičnog događaja kada je zbog zakašnjelih reakcija preminuo devetogodišnji dječak Gabrijel Bebić.

“Već godinama se ponavlja da zdravstvena skrb za građane u dolini Neretve nije adekvatna i ništa se nije unaprijedilo otkad sam ja bio dijete. Situacija je sve lošija”, kazao je Grmoja te upitao kada će Metković imati uvjete zdravstvene skrbi kakve imaju veći gradovi.

“Ova Vlada je svjesna neujednačenosti sustava i slabosti. Da bi se dogodile promjene u slabosti hitne službe mi smo mijenjali dio zakona koji to omogućuje. Intenzivno se radi novi pravilnik. Pokrenuti su razgovori da se ide u poboljšanje zdravstvene zaštite u tim krajevima”, kazao je Kujundžić.

Nezadovoljan odgovorom, Grmoja je zaključio da se uvijek mora dogoditi neka tragedija da bi nešto bilo učinjeno.

“Dosta nam je vašeg ping-ponga dok ljudi umiru”, rekao je Grmoja.

11:55 Zastupnica GLAS-a Anka Mrak Taritaš pitala je premijera Plenkovića hoće li, ako mu najesen bude ponuđena, prihvatititi visoku dužnost u Europskoj komisiji.

Plenković joj je kazao da je očekivao neko drugo pitanje umjesto ovoga koje mu se već postavljalo na prethodnim sjednicama Sabora.

“Odgovor je ne! Ja sam predsjednik Vlade, dobio sam povjerenje građana i radim na tom poslu svom svojom energijom i odgovornošću”, odgovorio je Plenković te dodao kako GLAS, kao mala stranka, nastoji takvim pitanjima malo popraviti svoj rejting uoči izbora za Europski parlament. Za Amsterdamsku koaliciju u kojoj je i GLAS, Plenković je ustvrdio da “vježba kako prijeći preko izbornog praga”. Na to mu je Mrak Taritaš uzvratila da će Amsterdamska koalicija biti ugodno iznenađenje izbora.

11:50 Ministar gospodarstva Darko Horvat odbacio je u srijedu na saborskom aktualnom prijepodnevu prozivke IDS-ova zastupnika Tulia Demetlike kako je lagao kad je govorio da ima strateškog partnera za hrvatska brodogradilišta te poručio da je govorio o potencijalnim partnerima s kojima se razgovara.

“Nikad nisam rekao da imamo strateškog partnera, govorio sam da imamo potencijalne partnere s kojima razgovaramo”, odgovorio je ministar Demetliki koji ga je pitao “zašto je lagao” kad je spominjao strateškog partnera, zašto je tražio od lokalne samouprave da krši zakon i isplati plaće radnicima Uljanika.

“Recite, imate li ili ne strateškog partnera za Uljanik?”, tražio je Demetlika, upozoravajući kako se nastavlja neizvjesnost za brodogradilišta Uljanik i 3. maj, koje je u manje od godinu dana napustilo više od 1300 radnika.

Ministar uzvraća kako bi se, kad bi se zaokružilo što je Vlada dala kao pomoć radnicima škverova u Rijeci i Puli u 2018., došlo gotovo do milijardu kuna. “Objasnite vi meni gdje je tu bila lokalna politika, svjesni činjenice da je ona kreirala menadžment u 3. maju i Uljaniku”, uzvratio je ministar zastupniku.

Nezadovoljan što nije dobio jasan stav Vlade o opstanku brodogradnje, Demetlika ustrajava da Vlada jedina ima mogućnost učiniti nešto, a da ministar unatoč tome ustrajno proziva gradove Pulu i Rijeku, Primorsko-goransku županiju.

11:42 Zastupnik Živog zida Ivan Vilibor Sinčić upitao je ministra obrane Damira Krstičevića hoće li biti zatražena odšteta od Izraela zbog propale nabave aviona F-16 Barak te je podsjetio kako SAD još od 2017. poručuje da neće odobriti prodaju tih aviona.

“Vidjeli ste da se za razliku od mnogih koji su dosad odgađali odluku o zrakoplovstvu ova Vlada od početka uhvatila u koštac s time. Bio je međunarodni natječaj, ponuda Izraela bila je najbolja. U ponudi su oni dali predodobrenje vlade SAD-a da mogu isporučiti takav avion. Vidjeli ste da su došli u Zagreb, kazali Hrvatskoj i meni da je to njihova obveza, da nisu mogli dobiti to konačno odobrenje, kazali su da je Hrvatska postavila sva pitanja, da po pitanju Hrvatske nema nikakve odgovornosti. Ispričali su se. Posao su vodili najkompetentniji ljudi koje Hrvatska ima i niti jednim potezom nismo ugrozili interes Hrvatske. Naprotiv”, odgovorio je Krstičević Sinčiću dodavši da je uvjeren kako će se “iz drugog koraka” doći do rješenja oko borbenih aviona.

Sinčić nije bio zadovoljan odgovorom te je Krstičeviću rekao kako ne vjeruje da se nije znalo što se može dogoditi.

“Ne vjerujem da niste znali. Vi ste tu da znate. Pretvorili ste ovu priču u klasičnu balkansku priču o propalom natječaju. Tražim vašu odgovornost – vojničku, moralnu, političku, kaznenu”, kazao je zastupnik Živog zida.

11:25 Nezadovoljan odgovorom koji je dobio na svoje zastupnički pitanje, Željko Lenart (HSS) je premijeru Plenkoviću kazao: “Vi uvijek trkeljate neke stvari, pretačete iz šupljega u prazno”. Na to ga je predsjednik Sabora Gordan Jandroković opomenuo da ne koristi neprimjerene izraze koji nisu “na razini Sabora”.

Lenart je Plenkovića pitao zna li za Agrokorove zrcalne tvrtke na koje se prebacuje državno poljoprivredno zemljište te tko je pogodovao u davanju poljoprivrednih zemljišta strancima. “Ovdje smo im predali i vodu? Mislim da to mogu samo građani na referendumu.

“Što se tiče Agrokora, paušalno nabacujete optužbe što je svojstveno vama i dijelu oporbe, a uglavnom je netočno. Mogli smo se baviti kupusom, ne činiti ništa, kolabrirao bi cijeli sustav. Imali biste domino efekt na sve subjekte u hrvatskom gospodarstvu. Ništa se nije od toga dogodilo zbog zakona o izvanrednoj upravi koji je omogućio da se izbjegne kriza. OPG-ovi isplaćeni, dobavljači isplaćeni u domeni koja je izvan svih standarda. Svi su ostali na tržištu, svi rade. Kakva je struktura vlasništva, kakve to veze ima s vama. Znate li vi tko su vlasnici svih tvrtki”, odgovorio je Plenković Lenartu.

Nezadovoljni Lenart je premijeru potom rekao: “Nemojte se voziti automobilom po Zagrebu nego prošetajte i vidite kako ljudi kopaju po kontejnerima.”

11:15 Nezavisni zastupnik Zdravko Ronko pitao je ministra poljoprivrede Tomislava Tolušića koliko je u Hrvatskoj onih koji koriste državno poljoprivredno zemljište i primaju državne potpore, a nemaju ugovore o korištenju i ne plaćaju zakup te kolika je zbog toga šteta za državu.

“Ima li među vašim najbližim suradnicima i članovima njihovih obitelji takvih žmuklera”, pitao je Ronko Tolušića.

Tolušić mu je odgovorio zaobilazno, tvrdeći da je u vrijeme SDP-ove vlade donesena mjera za stočare kojima su dana na korištenje šumska zemljišta, uglavnom pašnjaci bez ugovora i natječaja.

“Nitko od njih nije dobio ugovore od države. Imamo oko 3600 takvih korisnika, a donijeli smo pravilnik koji rješava te situacije. Svi oni koji će dobiti ugovor i odluke i platit će zakup državi”, odgovorio je Tolušić dodavši da među njima vjerojatno ima i rođaka i članova obitelji nekog od 12 tisuća zaposlenika u sektoru poljoprivrede.

10:32 Siniša Hajdaš Dončić (SDP) premijeru Plenkoviću spočitao je rang-listu demokratičnosti iz časopisa The Economist na kojoj se Hrvatska nalazi na 60. mjestu.

“Lošiji smo od Mađarske i od Poljske, a uz bok Vučićevoj Srbiji. Vidite li vi tu neku svoju odgovornost?”, pitao je Hajdaš Dončić.

Plenković je odgovor usmjerio na stanje u SDP-u. “Što se tiče demokracije i funkcioniranja institucija, slobode medija i mog doprinosa tome, mislim da je on konstruktivan. Broj puta koliko sam došao u ovaj visoki dom već sada je veći nego što su drugi dolazili. Vi biste se kao suspendirani član Predsjedništva SDP-a trebali malo baviti funkcioniranjem stranaka. Ljudi vam odlaze jer ste slabi, jer ste patetični. To je isto nešto što može pridonijeti demokraciji. Nama bi bilo drago da je vaša stranka jača”, odgovorio je Plenković Hajdašu Dončiću. Usto je kazao kako je prosječna plaća u Hrvatskoj u dosadašnjem mandatu njegove Vlade narasla za 639 kuna.

“Vrijeme je da se ljudima koji odlaze iz Hrvatske počnu puštati vaši smireni govori. Vaši koalicijski partneri novinarke nazivaju vranama, vi ih nazivate slatkicama”, uzvratio je Hajdaš Dončić premijeru Plenkoviću.

10:05 Davor Bernardić (SDP) također je pitao premijera Plenkovića o Ini i mogućnosti da potpuno pripadne Mađarima.

“Danas je i više nego jasno da ste lagali kada ste u kampanji 2016. tvrdili da nikada nećete dopustiti zatvaranje sisačke Rafinerije. Što se to promijenilo u zadnje dvije godine da ste spremni izdati nacionalne interese? Što ste to tajno petljali s Viktorom Orbanom? Jeste li dogovarali s Orbanom da Mađari preuzmu Rafineriju i da kad preuzmu Inu potpuno odu iz Hrvatske te je li predmet vaših razgovora bio i Zsolt Hernadi“, postavio je Bernardić četiri pitanja Plenkoviću.

Ovaj mu je kratko odgovorio: “Poštovani zastupniče Bernardić, odgovor je četiri Ne!”

Bernardić je na to rekao Plenkoviću da će morati odgovoriti zašto su radnici rafinerije u štrajku, a cijeli Sisak na nogama.

“Cijenu izdaje vitalnih interesa Hrvatske platit će radnici Ine, a vi ćete biti upamćeni kao oni koji su otjerali na cestu radnike Uljanika, 3. maja i sisačke Rafinerije. Toliko o vašoj brizi za radnike i nacionalne interese”, uzvratio je Bernardić.

9:55 Potaknut prosvjedom radnika sisačke Rafinerije, koji je upravo u tijeku, Božo Petrov (Most) upitao je premijera Plenkovića tko je i zašto donio odluku da se ugasi rafinerija u Sisku.

“Gdje će se prerađivati nafta s hrvatskih naftnih polja – u Mađarskoj, BiH ili Srbiji i kako će to utjecati na energetesku neovisnost Hrvatske”, pitao je Petrov.

Čelnika Mosta također je zanimalo i što se događa s rafinerijom u Rijeci.

“Kad je riječ o Rafineriji Sisak i o Ini, vlada stoji kod svog stava da želi vratiti Inu u hrvatske ruke, a odluke o tome što će biti s rafinerijom Sisak donosi uprava kompanije na temelju poslovne analize. Želimo da Ina bude uspješna, profitabilna vertikalno integrirana kompanija koja će osigurati modernizaciju Rafinerije u Rijeci. Želimo da Sisak ostane važno poslovno sjedište Ine, da dobije transformacijski karakter i proizvodnjom nekih nekih drugih stvari osim rafinerije… Želimo da sve što kompanija radi bude u duhu razgovora ključnih dioničara – MOL-a i hrvatske države”, nabrajao je premijer.

Sve poslovne odluke, naglasio je, moraju biti utemeljene na analizama, a one to, kako kaže, i jesu. “Naš je cilj da Hrvatska ima opskrbu energenata da nam osigura energetsku sigurnost i zato želimo i projekt LNG na Krku jer samo tako možemo prevenirati neke buduće krize”, zaključio je Plenković.

Petrov nije bio zadovoljan odgovorom te je ironično ustvrdio kako je on bio “elokventan i informativan”, a premijeru je, parafrazirajući scenu iz vatrogasne vježbe na mjesnoj zajednici u seriji “Naše malo misto”, poručio: “Dosta ste spašavali, nemojte više, jer će kompletan narod uteći u Irsku”.

“Pokušao sam se prisjetiti po čemu će ostati upamćeni ova Vlada – brodogradnja je u stečaju, Rafinerija u Sisku je pred gašenjem, u 100-postotnom vlasništvu će biti Mađari glede Ine, a umalo ste nabavili i F16”, rekao je Petrov.