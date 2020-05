IVAN PENAVA I SVI GRADSKI VIJEĆNICI NAPUSTILI HDZ: ‘Težak i emotivan trenutak za nas, ali…’; Naveo je tri ključna razloga

Ja sam uvijek bio konkretan, mislim da svi znate kuda ide ova priča. Osnovat ćemo neovisnu stranku. Vjerojatno ćemo se naći na listi s Domovinskim pokretom, odgovorio je Penava na pitanje koji je njihov budući politički put

Nakon višemjesečnih nagađanja da će napustiti HDZ, pripadnik poražene frakcije na unutarstranačkim izborima, vukovarski gradonačelnik Ivan Penava, danas je konačno objavio odluku o izlasku iz HDZ-a.

“S današnjim datumom iz članstva HDZ-a istupaju predsjednik gradskog odbora HDZ-a Vukovara, svi zamjenici predsjednika, predsjednik gradskog vijeća, svi vijećnici HDZ-a, svi predsjednici temeljnih organizacija HDZ-a”, rečeno je na press konferenciji. “Zašto je došlo do ovakve odluke, to pitanje trebate postaviti svima u stranačkoj vertikali HDZ-a”, kazao je Damir Barna.

“Nakon trideset godina i pet mjeseci, odlučio sam napustiti HDZ. Od sadašjeg predsjednika stranke sam očekivao da stranka počne poštivati različita mišljenja. Nisam to dočekao. Da sam predsjednik Plenković, imali smo unutarstranačke izbore, prvo bih uvažio rezultate unutarstranačkih izbora, zapitao se ako smo demokratska stranka i naravno da svatko ima pravo kandidirati se i biti protukandidat. Kod nekih su prisutne sujete, a različita mišljenja se ne uvažavaju. Pošto se to nije desilo istupam iz HDZ-a”, rekao je Tomislav Šota, ističući kako je on jedan od osnivača.

„Ovo je za nas izrazito težak i emotivan trenutak, čujete to i iz mog glasa i iz glasa mojih prethodnika“, počeo je Penava. dodajući kako su morali birati između poštenja i odgovornosti i stranačke stege.

Zahvalio je svima koji su im vjerovali te ih moli za razumijevanje, da pročitaju što im je težnja. “Da, stojimo čvrsto iza stavova, kako smo to činili i prvog dana, a onaj dio koji to neće moći razumjeti, molim ih za oprost, jer smo uvjereni da sve ovo što činimo, činimo iz ispravnih razloga”, poručio je Penava.

Naveo tri razloga za izlazak

Kako glavne razloge naveo neprocesuiranje zločina, gospodarsko ignoriranje, ali i odredbe o popisivanju stanovništva, prema kojima će pripradnici nacionalnih manjina sudjelovati u popisivanju stanovništa

“Prvi i najemotivniji je neprocesuiranje ratnih zločina. Kad god vas pokušaju zanositi tezama ovi i oni mainstreamovi i političke opcije, sve to obrišite i postavite si pitanje – za jedan razoren grad u ovoj državi nitko nije odgovarao.”, rekao je Penava.

Drugi je razlog gospodarske prirode. “Vukovar se svih ovih godina koristi u marketinške tvrtke”, rekao je Penava, dodavši da su vukovarske tvrtke ostale bez mehanizma, a to se dogodilo u mandatu ove Vlade. “Na primjeru poticajnih ulaganja u Vukovar, pitam sebe i sve, koliko ste dosad puta čuli iz usta ministara, premijera, predsjednika Europske komisije o zakonu o poticanju ulaganja? A taj zakon nije ni u proceduri”, kaže.

Treće, popis stanovništva. “Još jednom je u političkoj trgovini između HDZ-a i koalicijskih partnera izdan Vukovar”, rekao je Penava, spomenuvši odredbu da manjinci popisuju manjince, a za što teret snose građani grada vukovara. “Još jednom je interes koalicijskog partnera stavljen ispred interesa građana grada Vukovara, ispred žrtve. Ne možemo dozvoliti da se trguje našim gradom i građanima ovoga grada, bez obzira na stranačku i vjersku pripadnost. Ovakve trgovine zbog političkih interesa ne dolaze u obzir”, poručio je Penava.

Neovisna straka, izgledna koalicija s Domovinskim pokretom

“Ja sam uvijek bio konkretan, mislim da svi znate kuda ide ova priča. Osnovat ćemo neovisnu stranku. Vjerojatno ćemo se naći na listi s Domovinskim pokretom”, odgovorio je Penava na pitanje koji je njihov budući politički put.

Istaknuo je da će se vrlo vjerojatno naći na listi s Domovinskim pokretom s jednim ciljem – da su neke vrijednosti iznad stranačke stege i politike.

…ali, moguća i s HDZ-om

Kaže i kako ne isključuje koaliciju s HDZ-om jer njima nisu važne podjele i ideološke strane, nego ciljevi, te kako su im prihvatljivi svi koji će omogućiti ostvariti te ciljeve.