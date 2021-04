PLENKOVIĆ KOMENTIRAO BEROŠEVU AFERU: ‘Razgovarali smo Marić, Beroš i ja… Mi ćemo to obraniti’

Premijer Plenković danas je nakon sastanka Stožera civilne zaštite za otklanjanje posljedica potresa održanom u Topuskom dao izjavu za medije i poručio kako će u Saboru braniti ministra Beroša dođe li do inicijative za njegovim opozivom

Premijer Plenković na početku je rekao kako je na sastanku predstavljen koncept termalnog grada i budućeg centra zdravstvenog turizma. “Projekt bi pridonio kvaliteti ponude cijele Sisačko-moslavačke županije”, rekao je.

Također, podsjetio je da je u županiji 200 tisuća radnika dobilo potpore za očuvanje radnih mjesta.

“Namjera je Vlade program revitalizacije Sisačko-moslavačke županije. Demografska revitalizacija i gospodarski razvoj te bolja prometna povezanost”, rekao je premijer te dodao da se na sastanku govorilo o brzoj cesti između Popovače i Topuskog.

Čelnik Stožera Tomo Medved zahvalio je ravnatelju lječilišta u Topuskom koje je ugostilo stanovnike Banije kojima je u potresu oštećen dom. “Aktivno smo uključeni u sanaciju i u najvećoj smo mjeri zbrinuli ljude koji su izgubili svoje domove”, rekao je Medved. Izvijestio je da je zaprimljeno više od 6 tisuća zahtjeva za obnovu te se uskoro očekuje početak konstrukcijske obnove i uklanjanja objekata kojima prijeti urušavanje.

Medved je dodao da 1. svibnja kreće obnova nekonstrukcijskih elemenata na području županije kako bi se preko ljeta 20 tisuća obitelji moglo vratiti u svoje domove.

“Dosad je uklonjeno 9 obiteljskih kuća. Najviše će ih se ovog tjedna početi uklanjati na području Jasenovca, Petrinje, Siska i Majura. Činimo iznimno velike napore, ulažemo veliku energiju, ali često je ovdje niz ograničenja. Jako je važno poštivati privatno vlasništvo, jedan od osnovnih preduvjeta za uklanjanje objekata je suglasnost vlasnika”, rekao je Medved te dodao kako će se prvenstveno uklanjati kuće s najvišim stupnjem oštećenja.

Premijer o situaciji s ministrom Berošem: ‘Mi ćemo to obraniti’

Novinari su premijera pitali o situaciji s ministrom Berošem hoće li ga braniti ako oporba pokrene opoziv. “Izgubili su već 11 inicijativa, bit će i 12, neće uspjeti i gotovo. Bila je rasprava na Odboru za zdravstvo koja je dobila spin da je Zdravko rekao da Vili mora raditi uštede, a da je Vili rekao da je reforma na mom stolu. Mi smo razgovarali u subotu ujutro i pojasnili su mi što je tamo bilo. SDP je tu raspravu organizirao jer hoće napraviti problem i to je follow up besramnih optužbi Grbina prema Berošu danas. Mi ćemo to obraniti. Reforma zdravstva se ne radi preko noći nego ozbiljno i napravit će se, a to nema veze s lokalnim izborima”, rekao je Plenković.

Komentirao je i cijepljenje. “Treba intenzivirati cijepljenje, što je zadaća i ministra i Zavoda za javno zdravstvo“, kazao je. “Ništa nije kasnilo. Umjesto da se hvale da su dan prije riješili dugove prema veledrogerijama, mi se bavimo drugim stvarima”, rekao je Plenković.

Premijer Andrej Plenković u ponedjeljak sudjeluje na sastanku Stožera civilne zaštite za obnovu od potresa u Topuskom. Sastanak se odnosi na otklanjanje posljedica katastrofe uzrokovane potresom na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije.

Uz predsjednika Vlade, na sastanku će sudjelovati i potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, potpredsjednik Vlade za društvene djelatnosti i ljudska prava Boris Milošević te ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Darko Horvat.

Očekuje se da će premijer Plenković komentirati aferu ministra zdravstva Vilija Beroša vezano uz izradu platforme cijepise.hr.

SUPER VILI JE U PROBLEMU, OPORBA MU SPREMA OPOZIV: I to nije sve, SDP priprema i zamku za Plenkovića

TVRTKA KOJA JE RADILA CIJEPISE UZELA I POTICAJE ZBOG KRIZE: Iako su imali veliki rast u 2019., dobili su 90.000 kn za radnike