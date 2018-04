UŽIVO: NAPETO U SABORU, PLENKOVIĆ BRANI ISTANBULSKU: Bulj isprovocirao premijera pa zaradio opomenu

Zakon kojim se ratificira Istanbulska konvencija u srijedu je pred Saborom. Prvi dio izlaganja u ime predlagatelja iznio je premijer, a drugi dio je preuzela resorna ministrica Murganić.

NOVO – 16:21 – U ime Kluba zastupnika SDSS-a govori Milorad Pupovac. Govori o filmu koji je 1991. sniman u Kninu, o djevojčici koja treba postati muškarac zbog volje svoje obitelji.

‘U to vrijeme je bilo sramota za neke obitelji da imaju samo kćeri. Te su obitelji posezale za tim da jedna od tih djevojčica treba postati muškarac, tako se ponašati i djelovati da sačuva čast svoje obitelji. Dobivala je ime Virgina. Zadnja takva djevojka ili žena je umrla 2016. godine u Crnoj Gori, a najveći je dio svoga života proživjela kao muškarac da bi obranila čast obitelji jer je sramota ne imati muško čeljade. To je ekstreman primjer, ali ništa manje ekstreman nego priče o WC-ima ili primjera u kojima se kaže da će djeca u školi ujutro morati biti muško, a popodne žensko. To su izmišljotine, a primjer iz filma je povijesni primjer koji je stoljećima trajao i u našoj Dalmaciji. Takvih primjera danas više nemamo ali imamo drugih oblika ponašanja’, kaže Pupovac i ističe primjer kada se od žena očekuje da budu lijepe i dobro raspoložene i dočekuju svoje muževe kod kuće.



16:15 – U ime Kluba zastupnika HDZ-a govori Sanja Putica. Ističe da je Istanbulska konvencija važna za zaštitu žena od nasilja, no da ona ne propisuje uvođenje rodne ideologije u naš obrazovni sustav.

‘Ova konvencija uređuje zaštitne mjere, skloništa, procjene rizika i oblike nasilja koje treba kriminalizirati, kao što su uhođenje, prisilni brakovi, prisilni pobačaji, prisilne sterilizacije i tako dalje’, ističe Putica.

‘Hvatanje oko 2.3 rečenice koje nisu bit konvencije niti njezina svrha, potiče raspravu o udrugama koje stvaraju moralnu paniku. Ratifikacijom ove konvencije Vlada RH je predložila i priopćila interpretativnu iuzjavu koja se u javnosti neopravdano podsjenjuje i zanemaruje, a kojom se naglašava da nema rodne ideologije. U Ustavu se definiraju i obitelj i brak i pravo roditelja na odgoj djece i slobodu vjeroispovjesti’, dodaje Putica.

16:10, Arsen Bauk je u ime Kluba SDP-a rekao da će oni podržati ratifikaciju Istanbulske konvencije te da se nada da će ona dobiti više od dvije trećine glasova u Saboru.

‘Nemojmo u petak biti na krivoj strani kod glasanja. Nije trebalo raditi ustupke s interpretativnom izjavom, a mi ćemo se svim sredstvima boriti da se ukloni’, rekao je Bauk.

15:50 U nastavku rasprave SDP-ovci su uglavnom koristili replike kako bi premijera pitali čemu interpretativna izjava.

No Miro Bulj je bio mnogo oštriji i zaradio opomenu. Optužio je premijera da je “iako se na početku mandata činio kao netko tko potiče dijalog”, sve one koji su protivnici Konvencije proglasio nazadnima i primitivnima. U odgovoru premijer je bio prilično oštar. “Prestanite u ovom Domu lakonski govoriti stvari koje nisu istinite”, rekao je premijer.

Bulj se potom javio s povredom poslovnika zbog čega je zaradio opomenu, jer povrede poslovnika nije bilo.

15:42 – Završilo je uvodno izlaganje, počele su replike. Hrastov zastupnik Zekanović pitao je Plenkovića, “za kojeg pretpostavlja da je katolik” kako komentira decidiranu izjavu Hrvatske biskupske konferencije koja osuđuje Konvenciju jer uvodi “elemente srodne rodnoj ideologiji”. Premijer je odgovorio da poštuje njihovo mišljenje, ali da su u zabludi. “Koliko su ljudi dezinformirani oko konvencije to je još malo”, ističe Plenković

15:37 – “Konvencija se prije svega bavi žrtvom. Kako spriječiti nasilje, kako skloniti žrtvu, kako joj omogućiti da se materijalno situira” ističe Murganić. I ona se osvrnula na milijardu kuna troška “Trošak će biti oko 72 milijuna” istaknula je Murganić istodobno naglašavajući kako se dobar dio tih sredstava već ulaže uborbu protiv nasilja u obitelji te kako već postoje niz udruga “i lijevog i desnog spektra koje pomažu žrtvama”, rekla je Murganić.

15:31 – Izlaganje je preuzela Nada Murganić. “Već imamo zakonodavstvo koje štiti žrtve nasilja, ali dokle god imamo ovakvu statistiku nije dovoljno”, rekla je. Istaknula je kako Konvencija donosi iznimno vrijednu definiciju nasilja u obitelji “koja prolazi ispod radara za razliku od nekih drugih definicija”, objašnjavajući kako se u konvenciji i nasilje nad bivšim partnerima tretira kao obiteljsko.

15:23 – Premijer prilično odlučnim tonom pobija ono što prigovaraju protivnici. “Trošak od milijardu kuna je laž” započeo je, a osvrnuo se i na tezu kako nadzorno tijelo ruši suverenitet Hrvatske. “I druge konvencije EU imaju takva tijela”.

15:14 – “Stavljanje ove konvencije plod je rada HDZ-a i HDZ-ove Vlade i partnera”, kaže premijer, ističući kako “neki pokušavaju predstaviti da je to rezultat njihovih pritisaka, ali to nije točno”. “Nema pritisaka. Ova ratifikacija nije posljedica pritisaka ni oporbe, ni nevladinih udruga ni EU”, naglasio je Plenković, ističuči kako se u Hrvatskoj javlja antieruopski sentiment koji ga je šokirao.

15:09 – Premijer počinje izlaganje predlaganja zakona o ratifikaciji Istanbulske konvencije. “U Hrvatskoj jeprošle godine ubijeno 91 žena” počinje premijer, dodajući da je u više od 90 posto slučajeva počinitelj netko blizak ženi, a u više od 50 posto slučajeva njihov partner.