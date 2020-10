UŽIVO, PLENKOVIĆ SE UPRAVO OBRAĆA JAVNOSTI: ‘Krajnji je moment za alarm’

Plenković bi trebao govoriti o epidemiji, predsjedniku Milanoviću i o napadau na Markovu trgu

U 15:35 počela je pressica premijera Andreja Plenkovića na kojoj treba govoriti o epidemiji, napadu na Banske dvore te o predsjedniku Milanoviću. Osvrnuo se na ono što je u podne bilo rečeno na 15. sjednici Vlade. Prvo je komentirao stanje s epidemijom koronavirusa u Hrvatskoj pa se osvrnuo na rekordne brojke od danas.

“Sugrađani moraju biti odgovorni, poštovati i druge ali i sebe. Krajnji je moment za alarm. Rast kakvom svjedočimo u Hrvatskoj i svijetu predstavljaju ugrozu. Uz sve mjere, apeliram na naše građane da budu odgovorni, moramo biti spremni da nam zdravstveni sustav bude održiv jer smo vidjeli što se dogodilo u drugim zemljama”, rekao je Plenković.

O napadu pred Banskim dvorima

Kada je u pitanju napad od prije 10 dana koji se dogodio pred Vladom, Plenković kaže da je to nova dimenzija iskazivanja mrženje i terorizma. On osobno, kaže, smatra da je riječ o terorizmu te da će hoće li to na kraju i biti teroristički napad, odlučit će policija i DORH.

“Mislim da je jasno koji su bili motivi počinjenja ovog strašnog zločina. Upravo zato što ovo više nije govor mržnje na internetu ili politička bitka, zbog toga je tijelo u kojem su svi koji o tome nešto trebaju znati ima zadaću da se koordiniraju i predlože korak mjera. Kad to bude naprvljeno, steći će se uvjeti za sastanak Vijeća za nacionalnu sigurnost”, kazao je.

Pomoć gospodarstvu

Plenković je rekao da mjere koje su predložili će pomoći održivom rastu i očuvanju radnih mjesta.

“Vjerujem da ćemo u preostala dva mjeseca ove godine pomoći onima koji su ugroženi, kojima je teže privređivati u ovim okolnostima. Fokus je na zdravstvo i gospodarstvo. Nakon blagdana Svih svetih, očekujemo nastavak sjednice Sabora, aktualni sat, prijedlog rebalansa proračuna za 2021., a onda idemo i s paketom poreznih zakona, dakle porezna reforma, tako da očekujemo visoku dinamiku političkih aktivnosti.

“Istodobro, svi Vladini resori rade na programu otpornosti, sljedećih dana ćemo imati interne rasprave, bit će konzultacija na europskoj razini, za povlačenje sredstava iz EU fonda. Tijekom ljeta smo osigurali više od 22 milijarde eura za sljedeće četiri odnosno sedam godina”, rekao je na pressici.